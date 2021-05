CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara del Preolimpico di lotta su base mondiale, in corso di svolgimento a Sofia fino a domenica 9 maggio. Dopo un day-1 riservato allo stile libero maschile, in cui l’Italia ha conquistato il pass a cinque cerchi nei 97 kg con Abraham Conyedo, quest’oggi è il turno delle categorie femminili.

Il Bel Paese schiera due atlete con l’obiettivo di portare a Tokyo almeno una ragazza, ma si profila un’impresa molto ardua. Grande attesa nei 68 kg per Dalma Caneva, argento continentale nel 2020 e prima testa di serie del seeding, che dovrà però farsi strada in una parte di tabellone estremamente insidiosa per provare a raggiungere la finale e di conseguenza la qualificazione per la sua prima Olimpiade in carriera. Missione quasi impossibile invece nei 57 kg per Francesca Indelicato, che debutterà nel turno preliminare contro l’uzbeka Eshmuratova.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale: oggi, venerdì 7 maggio, dalle ore 09.00 italiane, scatteranno i primi incontri verso le semifinali del pomeriggio, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 08.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

