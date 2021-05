LIVE Taekwondo, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: parte la rincorsa a Tokyo di Simone Alessio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

07.40 Campione del mondo nei -74 kg nel 2019, Simone Alessio è accreditato della terza testa di serie nei -80 kg e debutterà agli ottavi di finale contro il macedone Filip Dodevski, bronzo agli Europei Under21 nel 2019 nella categoria dei -87 kg.

07.35 Le categorie in gara oggi sono: uomini -58 kg e -80 kg e donne -49 kg e -67 kg. Per l’Italia, un solo atleta in gara oggi, il più atteso, il campione d’Europa Simone Alessio che una ventina di giorni fa si è laureato campione continentale proprio in questo impianto.

07.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima giornata del torneo di qualificazione olimpica di Taekwondo 2021 che si svolge al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria). Per ogni singola categoria di peso olimpica saranno in palio due pass, che andranno ai taekwondoka che arriveranno in finale.

Le categorie in gara oggi sono: Uomini -58 kg, -80 kg e Donne: -49 kg, -67 kg. Per l’Italia, un solo atleta in gara oggi, il più atteso, il campione d’Europa Simone Alessio che una ventina di giorni fa si è laureato campione continentale proprio in questo impianto. Campione del mondo nei -74 kg nel 2019, Simone Alessio è accreditato della terza testa di serie nei -80 kg e debutterà agli ottavi di finale contro il macedone Filip Dodevski, bronzo agli Europei Under21 nel 2019 nella categoria dei -87 kg. In caso di passaggio del turno, il nativo di Livorno incrocerebbe uno tra l’ucraino Denys Voronovskyi ed il belga Nicholas Corten. Si tratta in entrambi i casi di due avversari scomodi, capaci di agguantare un bronzo continentale rispettivamente nel 2019 e nel 2016 (nei -74 kg).

