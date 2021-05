LIVE F1, GP Spagna 2021 in DIRETTA: programma prove libere Barcellona. Si parte alle 11.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del GP Spagna (7 maggio) – La presentazione del GP Spagna – I precedenti della Ferrari in Spagna

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Montmeló le scuderie e i piloti saranno a lavoro per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Si preannuncia una prova decisamente interessante su una pista che richiederà una messa a punto non semplice: il circuito catalano viene definito una “Galleria del vento” a cielo aperto e pertanto chi va forte su questo layout ha buone possibilità per essere competitivo su qualsiasi pista.

Verosimilmente godremo di un nuovo confronto tra la Mercedes e la Red Bull per il successo di tappa. Lewis Hamilton e le Frecce Nere si sono imposti in terra lusitana e il britannico ha dato dimostrazione della sua superiorità. L’olandese Max Verstappen vorrà rispondere, su una pista a lui particolarmente cara essendo stata la prima dove si è imposto in F1.

E la Ferrari? Dal punto di vista del riscontro finale, la Rossa ha compiuto un brutto passo indietro a Portimao rispetto ai round precedenti: il sesto e undicesimo posto del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz non ha regalato sorrisi alla scuderia di Maranello. In vista di questo fine-settimana, potrebbero esserci delle novità, come ad esempio un nuovo diffusore stando ad alcune indiscrezioni. Scopriremo se questa soluzione saprà dare dei benefici.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP1 sono in programma alle ore 11.30, mentre la FP2 alle 15.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse