Berrettini-Garin oggi, Masters1000 Madrid: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo per i quarti di finale del Masters1000 di Madrid contro il cileno Cristian Garin. Il match è l’ultimo in programma oggi sul campo Manolo Santana e inizierà al termine della sfida tra Alexander Bublik e Casper Ruud che non inizierà prima delle ore 19.00.

E’ una grande occasione per l’azzurro che punta dritto alla finale. Il sudamericano è un giocatore decisamente ostico da affrontare, in particolare sulla terra rossa, superfice sulla quale si è tolto moltissime soddisfazioni. Il romano parte favorito ma dovrà giocare un match di alto livello per garantirsi la semifinale.

Qui troverà il vincente del match tra Bublik e Ruud. Due tennisti estremamente complessi da superare ma contro i quali Berrettini partirebbe comunque favorito. Ovviamente il romano dovrà concentrarsi prima sulla sfida contro Garin che richiederà un notevole sforzo sia dal punto di vista fisico che mentale che tecnico.

Il bilancio dei precedenti tra il tennista italiano e Garin è sull’1 a 1. Nell’ultima sfida ha avuto la meglio Berrettini, sul veloce di Shanghai, mentre nell’unica partita sulla terra rossa, che risale al torneo di Monaco del 2019, è stato il sudamericano ad avere la meglio.

Berrettini-Garin sarà il secondo match della sessione serale che non inizierà prima delle ore 19.00 sul campo Manolo Santana. La partita tra l’azzurro e il sudamericano prenderà il via al termine della sfida tra Bublik e Ruud. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

MASTERS1000 MADRID, BERRETTINI-GARIN: PROGRAMMA

Venerdì 7 maggio

Matteo Berrettini vs Cristian Garin (Quarto match di giornata a partire dalle ore 13.00, secondo della sessione serale che non inizierà prima delle ore 19.00. La sfida prenderà il via al termine dalla partita tra Bublik e Ruud)

Diretta tv su Sky Sport Uno (Sessione serale)

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

