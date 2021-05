Sport in tv oggi (mercoledì 5 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 5 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio al tennis con il Masters 1000 di Madrid e il WTA 1000 di Madrid. Da non perdere la Coppa del Mondo di tuffi, con la gara dalla piattaforma 10 m femminile che assegna pass per le Olimpiadi. Incomincia la Volta ao Algarve per quanto riguarda il ciclismo, va in scena la semifinale di ritorno della Champions League di calcio tra Chelsea e Real Madrid.

Da non perdere la Finale della Coppa Italia di pallanuoto maschile, il basket e tanto altro ancora prima di una notte all’insegna del calcio sudamericano. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 5 maggio e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (5 MAGGIO): PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO:

09.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – 10 m femminile, semifinali (diretta tv su RaiSport, diretta streaming su RaiPlay)

11.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – 10 m femminile, finale (diretta tv su RaiSport, diretta streaming su RaiPlay)

11.00 TENNIS – WTA 125 Saint-Malo, secondo turno: Jasmine Paolini vs Stojanovic, quarto match dalle ore 11.00 (nessuna copertura tv/streaming)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Madrid, secondo turno. Jannikr Sinner vs Alexei Popyrin, terzo match dalle ore 11.00 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

13.00 TENNIS – WTA 1000 Madrid, quarti di finale (diretta tv su Supertennis, diretta streaming su supertennis.tv)

13.50 CICLISMO – Volta ao Algarve, prima tappa (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 17.30; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

14.00 CALCIO (Campionato Primavera) – Juventus-Empoli (diretta tv su Sportitalia)

14.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, fase vincitori) – Ekipe Orizzonte-Plebiscito Catania (nessuna copertura tv/streaming)

16.00 JUDO (Grand Slam a Kazan) – Final Block: 48 kg femminile, 52 kg femminile, 57 kg femminile; 60 kg maschile, 66 kg maschile (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

17.00 CURLING (Mondiali femminili) – Sedicesima giornata: Russia-Svezia, Estonia-Canada, Giappone-Germania, Danimarca-Corea del Sud

18.00 BASKET (Champions League, quarti di finale) – Gara-1: Nizhny Novgorod-Saragozza (diretta streaming su Eurosport Player)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1, playout) – Gara-2: Broni-Battipaglia (diretta streaming su LBF)

18.30 CALCIO FEMMINILE (Super League inglese) – Tottenham-Chelsea (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLANUOTO (Coppa Italia) – Finale: Pro Recco-Brescia (diretta tv su RaiSport, diretta streaming su RaiPlay)

20.00 FRECCETTE – Premier League a Milton Keynes (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Champions League, quarti di finale) – Gara-1: Nimburk-Pinar Kasiyaka (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 BASKET (Serie A) – Brindisi-Sassari (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

21.00 CALCIO (Champions League, semifinale di ritorno) – Chelsea-Real Madrid (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

22.00 CURLING (Mondiali femminili) – Diciassettesima giornata: Giappone-Corea del Sud, USA-Svezia, Repubblica Ceca-Russia, Scozia-Svizzera

GIOVEDÌ 6 MAGGIO:

00.10 CALCIO (Copa Libertadores, fase a gironi) – Racing Club-San Paolo (diretta streaming su DAZN)

02.00 CALCIO (Copa Libertadores, fase a gironi) – Santa Fe-River Plate (diretta streaming su DAZN)

02.30 CALCIO (Copa Sudamericana, fase a gironi) – Bragantino-Talleres Cordoba (diretta streaming su DAZN)

