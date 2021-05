LIVE Chelsea-Real Madrid, Champions League in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Chelsea-Real Madrid, semifinale di ritorno di Champions League 2020/21, si riparte dall’uno a uno dell’andata in Spagna, il Chelsea sogna l’impresa.

Zidane che si prepara a ritrovare il capitan Sergio Ramos per la partita, che vale la possibile finale di Champions League. Il nazionale spagnolo farà reparto con Militao, mentre non ci sarà Varane causa problema all’adduttore. In linea mediana agiranno i soliti Modric, Casemiro e Kroos titolari, Marcelo (presente nonostante i dubbi sul suo ruolo di scrutinatore) dovrebbe partire dalla panchina con Odriozola terzino destro e Nacho a sinistra. Attacco titolare con Benzema, in goal all’andata, supportato da Vinicius e Asensio. Hazard parte dalla panchina.

Tuchel dovrebbe lasciar fuori Werner schierando Havertz falso 9 con Pulisic e Mount a supporto. In mezzo al campo i titolari per eccellenza Jorginho–Kantè con James e Chilwell a presidiare le corsie laterali, Alonso va in panchina. In porta Mendy, protetto dal pacchetto difensivo a tre composto da Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger. Il Chelsea ha dalla sua il vantaggio della rete segnata in trasferta che permetterebbe ai Blues di approdare in finale, certamente vincendo, ma anche in caso di pareggio a reti inviolate.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Chelsea-Real Madrid match di ritorno di semifinale di Champions League 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.