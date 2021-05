CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021. Prima sfida tra il tennista azzurro e l’australiano a livello ATP: chi vince sfiderà agli ottavi di finale uno tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz che si sfideranno in un incontro generazionale. Secondo turno tra due talenti del tennis maschile: l’azzurro parte favorito data la testa di serie #14 ottenuta nel torneo spagnolo contro il qualificato oceanico.

Jannik Sinner torna in campo dopo aver vinto al primo turno d’esordio contro Guido Pella per 6-2 4-4 usufruendo del ritiro dell’argentino. L’italiano disputa per la prima volta il torneo iberico e proverà a ripetere l’impresa di Barcellona dove ha perso in semifinale contro Stefanos Tsitsipas. In attesa del torneo di Roma e del Roland Garros, il classe 2001 ha guadagnato virtualmente una posizione in classifica e in caso di vittoria otterrebbe la 16esima posizione mondiale in termini di proiezioni.

Alexei Popyrin torna in campo dopo la vittoria all’esordio contro il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-4 7-6(4). L’australiano è reduce dalle qualificazioni dove ha battuto Federico Coria e Arthur Cazaux per accedere al tabellone principale della capitale iberica. Il tennista australiano e #72 al mondo è reduce dalle precoci eliminazioni tra la Serbia e Monaco: il classe 1999 attualmente è virtualmente #66.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terza partita giornaliera dalle ore 11.00, quindi dopo i match tra Diego Schwartzman e Aslan Karatsev e tra John Millman e Dan Evans, sul Campo 3 di Madrid alla Caja Magica. Buon divertimento!

Foto: LaPresse