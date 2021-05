CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Nadal-Alcaraz oggi, Masters1000 Madrid: orario, tv, programma, streaming

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Carlos Alcaraz, sfida valida per il secondo turno dell’ATP Masters1000 di Madrid. Una partita tra il passato, il presente ed il possibile futuro del tennis spagnolo, con il giovane murciano che è stato accostato da tanti addetti ai lavori come il possibile erede del re della terra rossa.

Debutto interessante per Rafa nella capitale spagnola, il Master meno dominato da lui nella sua carriera: ‘soltanto’ cinque trofei, con l’ultimo datato addirittura 2017. Il mancino di Manacor, che torna in campo dopo la vittoria di Barcellona contro Stefanos Tsitsipas, attendeva questo match, parlando molto bene del giovane avversario in un’intervista a Tennis TV: “Alcararaz è un tennista molto giovane che ha già un gran presente ma soprattutto ha un grande futuro”.

Carlos Alcaraz sta ottenendo ottimi risultati in questo primo scorcio di 2021. Prima vittoria in un torneo dello slam in Australia contro Botic van de Zandschlup, semifinale nell’Andalucia Open e per ultimo il gran successo 6-4 6-0 contro Adrian Mannarino qui a Madrid, concedendosi così un gran diciottesimo compleanno contro Nadal. Una partita che non potrà fare altro che forgiarlo e farlo crescere, da seguire attentamente per capire quanti sono i punti di contatto tra il campione ed il suo possibile seguace.

Il match tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz sarà il terzo in programma nello stadio Manolo Santana, e inizierà non prima delle ore 15.00. Buon divertimento!

