MotoGP, Test Jerez 3 maggio: si torna in pista, occasione per Valentino Rossi

Lunedì 3 maggio andranno in scena i Test della MotoGP a Jerez de la Frontera, dove oggi si è disputato il GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale. I piloti avranno dunque a disposizione un’intera giornata sul circuito iberico, in modo da poter testare delle novità ed effettuare delle migliorie alle moto in vista delle prossime gare. I centauri dovranno sfruttare al meglio queste ore in modo da progredire, anche perché gli ultimi Test risalgono a quelli pre-stagionali in Qatar. Ci saranno poi altre due finestre nel corso di questa annata agonistica: 7 giugno a Barcellona e 21 settembre a Misano.

Nelle dichiarazioni rilasciate dopo la gara odierna, Valentino Rossi ha puntato molto su questi Test, ritenendoli estremamente utili per risolvere i problemi che lo affliggono da molto tempo: scarso grip, criticità con pneumatici usurati, poca velocità e percorrenza in curva non all’altezza. Il Dottore oggi è giunto soltanto 17mo e proverà a raccogliere dati importanti con la sua Yamaha Petronas, proprio come il compagno di squadra Franco Morbidelli che è però reduce da un terzo posto a Jerez.

Anche Marc Marquez ha buttato un occhio su questo lunedì, anche perché ha dichiarato di avere sofferto a livello fisico durante la gara e avrà bisogno di fare qualche giro per migliorare il feeling con la Honda dopo una lunga assenza e proseguire nel suo percorso di risalita dopo l’infortunio. Non dovremmo vedere all’opera Fabio Quartararo, afflitto probabilmente da una sindrome compartimentale che oggi lo ha debilitato e lo ha fatto scivolare dal primo al tredicesimo posto.

Francesco Bagnaia, fresco leader del Mondiale, e Jack Miller si sono resi protagonisti di una bellissima doppietta con la Ducati. Si cercheranno comunque delle soluzioni in vista delle prossime gare. Le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins hanno faticato in avvio di stagione, Maverick Vinales cerca il bandolo della matassa con la Yamaha ufficiale. Ci aspetta una lunga giornata, l’ultima in pista prima del GP di Francia a Le Mans.

