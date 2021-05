Fabio Quartararo è stato il grande protagonista del Gran Premio di Spagna, che però ha assunto una sceneggiatura inaspettata e sicuramente sgradita. Dopo una brutta partenza, il francese ha rapidamente preso il comando e sembrava diretto verso un successo sul velluto. El Diablo stava volando e solo Jack Miller non ne era stato seminato. Invece, subito dopo la metà del GP, il transalpino è incappato in un crollo verticale, tanto da arrancare fino al 13° posto finale. Un piazzamento costatogli persino la leadership nella classifica iridata. Tornato nel suo box, è apparso oltremodo sofferente sul piano fisico. Cos’è successo? Lo ha spiegato lui stesso al sito ufficiale del Yamaha Factory Team.

“Ero in testa senza problemi, avevo un secondo di vantaggio rispetto a Miller. Però, nel bel mezzo della gara, all’improvviso mi sono sentito senza forza. Il braccio destro si è indurito ed è diventato come se fosse di pietra. Ho resistito per circa sei giri, però a un certo punto mi sono proprio arreso perché riuscivo a malapena a frenare e stava diventando pericoloso”.

Si vocifera che si tratti di sindrome compartimentale. Cosa farà El Diablo? Si opererà come ha fatto Jack Miller tra Losail e Portimao, tornando rapidamente in gran forma? “Non so cosa fare, ora come ora sono perso. In questo momento ci sono tante persone che mi danno consigli diversi. C’è chi mi dice di fare una cosa, altri che mi spingono a farne un’altra. Per adesso non prenderò nessuna decisione, voglio riposarmi e ragionare a mente fredda, in maniera tale da non fare scelte avventate”.

Quindi sta considerando di andare sotto i ferri? “Non lo so, ma è chiaro che dovrò fare qualcosa, perché il braccio non sta bene. L’anno scorso non mi ha mai creato problemi, ma a Portimao ha cominciato a darmi un po’ di noia e qui, durante al gara, a un certo punto mi ha abbandonato all’improvviso. Negli ultimi giri facevo fatica a frenare usando quattro dita, quando di solito ne uso una sola” ha concluso mestamente il francese.

Foto: MotoGPpress.com