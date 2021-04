Trento-ZAKSA Kedzierzyn Kozle, Finale Champions League volley: programma, orario, tv, streaming

Trento affronterà lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle nella Finale della Champions League 2021 di volley maschile. L’appuntamento è per sabato 1° maggio (ore 20.30) all’AGSM Forum di Verona. I dolomitici avranno dunque il vantaggio di giocare in casa, anche se purtroppo non potranno beneficiare del sostegno dei propri tifosi, visto che l’atto conclusivo della massima competizione continentale sarà purtroppo a porte chiuse. Si preannuncia una vera e propria battaglia per la conquista del trofeo, i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno tutte le carte in regola per alzare al cielo il trofeo, ma dall’altra parte della rete ci sarà la solida squadra polacca che ha eliminato Civitanova e Zenit Kazan.

Trento si presenta all’appuntamento dopo aver liquidato agevolmente il Berlino e aver eliminato Perugia in semifinale con una prova estremamente autorevole. L’Itas ha vinto la Champions League in tre occasioni: 2009-2010, 2011. Un filotto consecutivo che ha spedito la società ai vertici internazionali. Dopo aver perso la finale del 2016, l’Itas torna all’arrembaggio ed è pronta per sfidare lo ZAKSA di coach Nikola Grbic, formazione mai arrivata a questo punto della competizione nel corso della sua storia.

Trento si mette nelle mani del regista Simone Giannelli, dell’opposto Nimir Abdel-Aziz, degli schiacciatori Ricardo Lucarelli e Alessandro Michieletto (e Dick Kooy), dei centrali Srecko Lisinac e Marko Podrascanin. Dall’altra parte della rete spiccano il palleggiatore Benjamin Toniutti, il bomber Lukasz Kazczmaek, i martelli Kamil Semeniuk e Aleksande Sliwka, i centrali David Smith e Jakub Kochanowski.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-ZAKSA Kedzierzyn Kozle, Finale della Champions League 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e Sky Go oltre che su Eurovolley TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TRENTO-ZAKSA, FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO

SABATO 1° MAGGIO:

20.30 Itas Trentino vs Grupa Azoty ZAKSA Kedzierzyn-Kozle

FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN DIRETTA TV O STREAMING

Diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Eurovolley TV.

Foto: CEV