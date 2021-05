Lotta, Preolimpico Sofia 2021: Abraham Conyedo vince il torneo nello stile libero. Assegnati tutti i pass anche nella femminile

Si conclude anche la seconda giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale che si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria: nei -97 kg dello stile libero l’azzurro Abraham Conyedo, che ieri aveva conquistato il pass non nominale per le Olimpiadi accedendo alla finale, oggi vince il torneo senza combattere per l’infortunio rimediato dal suo avversario, il romeno Albert Saritov, che oggi non sale sulla materassina.

Non ci sarà ripescaggio domani nella lotta femminile, invece, per Dalma Caneva, uscita oggi nei quarti di finale dei -68 kg: la kazaka Zhamila Bakbergenova, che aveva superato l’azzurra, infatti, in semifinale cede il passo all’azera Elis Manolova, che si impone ai punti per 5-3.

TUTTI I PASS ASSEGNATI OGGI NELLA LOTTA FEMMINILE

-50 KG: Seema Seema (India) e Lucia Yamileth Yepez Guzman (Ecuador)

-53 KG: Andreea Beatrice Ana (Romania) e Olga Khoroshavtseva (ROC, Comitato Olimpico Russo)

-57 KG: Mathilde Hélène Riviere (Francia) e Veronika Chumikova (ROC, Comitato Olimpico Russo)

-62 KG: Bolortuya Khurelkhuu (Mongolia) e Liubov Ovcharova (ROC, Comitato Olimpico Russo)

-68 KG: Elis Manolova (Azerbaigian) e Mimi Hristova (Bulgaria)

-76 KG: Yasemin Adar (Turchia) e Alla Belinska (Ucraina)

Foto: LM / Luigi Mariani