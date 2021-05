Golf: Adri Arnaus balza al comando del Canary Island Championship 2021. Francesco Laporta è terzo

Si è concluso da poco il secondo giro nell’ultimo dei tre tornei alle Canarie validi per l’European Tour, il Canary Island Championship 2021. La notizia del giorno, in chiave italiana, è che Francesco Laporta non riesce a mantenere il comando della graduatoria, scendendo al terzo posto. In questo, però, vanno sottolineati i meriti dello spagnolo Adri Arnaus, tra gli autori di un -7 oggi e, in particolare, unico a -14 nel torneo, grazie a questa performance da otto birdie e un bogey.

Alle sue spalle si colloca il sudafricano Garrick Higgo, già sugli scudi la scorsa settimana, con una scalata di 14 posizioni grazie al -8 odierno: per lui -13 e colpo di vantaggio su Laporta (-3 oggi) e sugli scozzesi Connor Syme, Richie Ramsay e Calum Hill. Molto ampio il gruppo dei settimi, a -11, con gli inglesi Andrew Johnston, Richard Mansell e Oliver Fisher, il francese Robin Sciot-Siegrist, l’irlandese Niall Kearney e il sudafricano Dean Burmester.

Si segnala, nella giornata, anche la gran buca in uno alla buca 7 trovata dal giapponese Masahiro Kawamura, che gli consente di essere 46° a -6. Si tratta della prima volta in cui questo accade nel corso del torneo.

🚨 HOLE-IN-ONE 🚨 Masahiro Kawamura with the perfect shot on the 7th 👏#CanaryIslandsChampionship pic.twitter.com/8UbzFdJ7OH — The European Tour (@EuropeanTour) May 7, 2021

Per quanto riguarda gli altri italiani, è 46° anche Edoardo Molinari, uno dei due altri azzurri in grado di superare il taglio; il terzo, dopo il torinese e Laporta, è Nino Bertasio, che con un eagle alla 6 salva una disastrosa 3 da nove colpi e chiude in -4. Nulla da fare per Guido Migliozzi (96° a -1) e Andrea Pavan (110° a +1), mentre si è ritirato Renato Paratore.

Foto: Federazione Italiana Golf