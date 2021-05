Classifica ATP Jannik Sinner: chi può superarlo a Madrid. Le proiezioni del ranking verso Roma

Dopo la sconfitta odierna nei sedicesimi dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2021, Jannik Sinner si ferma nel ranking a quota 2545, virtualmente al 17° posto. Sono ancora sette i tennisti in gara che possono scavalcarlo, ma ovviamente non tutti contemporaneamente.

Al massimo in quattro possono sopravanzarlo contemporaneamente, quindi Sinner, lunedì 10 maggio, nella peggiore delle ipotesi sarà 21°, non migliorando il proprio best ranking, dato che lunedì 3 maggio l’azzurro si trovava a quota 2524 punti, al 18° posto.

Possono superarlo Daniel Evans (Gran Bretagna) arrivando in finale (2695), Alex de Minaur (Australia) arrivando in semifinale (2585), John Isner (Stati Uniti) vincendo il torneo (2550), Casper Ruud (Norvegia) arrivando in semifinale (2665), Aslan Karatsev (Russia) arrivando in finale (2677), Benoit Paire (Francia) vincendo il torneo (2635) e Cristian Garin (Cile) arrivando in finale (2770).

Per ovvie ragioni di tabellone queste ipotesi non possono verificarsi tutte assieme. L’unica combinazione che farebbe perdere quattro posti a Sinner è quella che vede Evans battere de Minaur nella semifinale della parte alta del tabellone e Garin battere Ruud nella semifinale della parte bassa del tabellone. Uno scenario che difficilmente potrà realizzarsi.

Ecco come, con l’avanzare dei vari tennisti ancora in corsa a Madrid, Sinner potrebbe scendere in classifica fino a domenica 9 maggio, in quello che sarà il nuovo ranking ATP rilasciato lunedì 10 maggio. Appare possibile che Sinner possa rimanere 17°.

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI JANNIK SINNER

Ranking al 3 maggio 2021: 2524 punti, 18°.

Dopo i sedicesimi a Montecarlo: 2545 punti, 17° (nessuno prima della disputa dei quarti può scavalcarlo).

Lo possono ancora scavalcare:

Primo quarto del tabellone: Daniel Evans (Gran Bretagna) arrivando in finale (2695)

Secondo quarto del tabellone: uno solo tra Alex de Minaur (Australia) arrivando in semifinale (2585), John Isner (Stati Uniti) vincendo il torneo (2550) – uno solo dei due può arrivare in semifinale

Nella parte alta del tabellone solo uno dei tre può arrivare in finale e quindi Sinner perderebbe due posti soltanto se Evans dovesse battere de Minaur in semifinale.

Terzo quarto del tabellone: uno solo tra Casper Ruud (Norvegia) arrivando in semifinale (2665), Aslan Karatsev (Russia) arrivando in finale (2677), Benoit Paire (Francia) vincendo il torneo (2635) – uno solo dei tre può arrivare ai quarti

Quarto quarto del tabellone: Cristian Garin (Cile) arrivando in finale (2770)

Nella parte bassa del tabellone solo uno dei quattro può arrivare in finale e quindi Sinner perderebbe due posti soltanto se Garin dovesse battere Ruud in semifinale.

