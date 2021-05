Masters1000 Madrid, i risultati di oggi: avanzano Berrettini e Sinner, ottimo il ritorno di Thiem. Ko Hurkacz e Shapovalov

La terza giornata del Masters1000 di Madrid, ‘minestrone’ fra primo e secondo turno, va come deve andare per i colori italiani. Debutti vincenti per Matteo Berrettini e Jannik Sinner sulla terra rossa spagnola; il numero 10 al mondo vince nettamente il derby azzurro del secondo turno con Fabio Fognini grazie ad un break ottenuto per ciascuno dei due set. Il romano conferma le buone sensazioni date a Belgrado, servendo il 74% di prime e vincendone l’85%, pareggiando gli scontri diretti con il ligure.

Molto bene per tre quarti di partita anche Sinner nel suo primo turno, che gestisce come un tennista scafato Guido Pella fino alla palla del 5-2 e servizio nel secondo set. Il non aver convertito la chance lo frena un po’, l’argentino ritorna sul 4 pari ma deve arrendersi per un problema all’adduttore; ora per il ragazzo di San Candido c’è Alexei Popyrin, che ha eliminato Jan-Lennard Struff. L’avventura di Marco Cecchinato in Spagna si interrompe invece al cospetto di Roberto Bautista Agut, ma non prima di aver lottato come un leone per due ore e mezza: dopo aver perso la prima frazione per 6-2, il siciliano si rimbocca le maniche e fa soffrire le pene dell’inferno al suo avversario, arrendendosi solo sul 7-5 del terzo set.

Buono il ritorno di Dominic Thiem sui campi da gioco. Il numero 4 delle classifiche mondiali gioca sul velluto contro l’americano Marcos Giron gestendo al meglio la pratica e lasciandogli solo quattro giochi. Facile anche il compito di Alex de Minaur, con Lloyd Harris che si ritira sotto 6-2 3-0, e Casper Ruud, che supera Felix Auger-Aliassime, mentre Andrey Rublev ha bisogno del terzo set per avere ragione di Tommy Paul. Cadono invece Hubert Hurkacz, con John Millman che lo sorprende in tre set, e soprattutto Denis Shapovalov contro l’eclettico Alexander Bublik. Infine, Benoit Paire torna a vincere dopo due mesi: la vittima è Nikoloz Basilashvili, due giorni fa vittorioso a Monaco.

ATP MASTERS1000 MADRID, RISULTATI 4 MAGGIO

J. Millman b. H. Hurkacz 5-7 7-6 6-3

J. Sinner b. G. Pella 6-2 4-4 rit.

C. Ruud b. F. Auger-Aliassime 6-1 6-4

A. Davidovich Fokina b. P.H. Herbert 6-7 7-6 7-6

K. Nishikori b. K. Khachanov 6-7 6-2 6-2

Y. Nishioka b. F. Krajinovic 6-2 6-4

A. Rublev b. T. Paul 6-7 6-3 6-4

Al. Popyrin b. J-L. Struff 6-3 7-6

A. Ramos-Vinolas b. T. Fritz 7-5 5-7 6-4

R. Bautista Agut b. M. Cecchinato 6-2 6-7 7-5

B. Paire b. N. Basilashvili 6-4 7-5

D. Thiem b. M. Giron 6-1 6-3

A. de Minaur b. L. Harris 6-2 3-0 rit.

