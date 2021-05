LIVE Sinner-Popyrin 6-7 2-6, Masters1000 Madrid in DIRETTA: tosse e nervosismo, azzurro eliminato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI JANNIK SINNER

LA CLASSIFICA DI JANNIK SINNER E CHI PUO’ SUPERARLO A MADRID

17.53 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

17.53 Sinner ha tossito per tutto il secondo set. Che non fosse al top della forma era evidente.

17.52 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! Alexei Popyrin ha vinto la sfida grazie ad un’alta percentuale di vincenti: 8 ace e un doppio fallo con il 75% di punti vinti con la prima di servizio e il 40% con la seconda, perdendo due volte il servizio. Male l’azzurro invece con appena 0 ace e due doppi falli: 63% di punti vinti con la prima e 41% con la seconda perdendo ben 4 volte il servizio. 76 punti vinti dall’australiano contro i 65 dell’italiano.

17.49 Alexei Popyrin batte 7-6(5) 6-2 Jannik Sinner in un match durato un ora e 34 minuti. L’australiano batte l’azzurro vincendo al tie-break al primo set rimontando l’italiano dopo aver perso il servizio all’esordio per poi recuperare da 5-3 sotto e poi nel tie-break dopo il 3-0 iniziale del classe 2001. Il classe 1999 si avvicina alla top60 e guadagna gli ottavi di finale contro Rafael Nadal che ha sconfitto nello scontro generazionale Carlos Alcaraz. Il #76 al mondo poi ha dominato nel secondo set l’azzurro, nervoso e falloso quest’oggi.

FINE SECONDO SET

2-6 GAME SET AND MATCH ALEXEI POPYRIN! L’aussie piazza l’ottavo ace.

AD-40 MATCH POINT POPYRIN! Lunga la risposta di Sinner.

40-40 Gravissimo errore di rovescio dell’italiano sul kick di Popyrin.

30-40 BREAK POINT SINNER! Uno dei pochi scambi durissimi vinti dall’azzurro che domina con il diritto da fondocampo.

30-30 Risposta in corridoio dell’altoatesino.

15-30 Diritto lungolinea vincente di Sinner che trova il vincente sulla riga.

15-15 Risposta larga di Sinner con il rovescio.

0-15 Risposta aggressiva di Sinner con il diritto.

2-5 Sinner prolunga il match ma Popyrin può chiudere al servizio.

AD-40 Servizio e diritto in accelerazione per Sinner che chiude con il diagonale vincente.

40-40 Recupero di Popyrin che chiude sottorete dopo una risposta aggressiva.

AD-40 Buona prima centrale dell’azzurro.

40-40 Poco lucido l’italiano dal centro del campo: altro errore per il classe 2001.

40-30 Servizio e diritto non forzato dell’azzurro.

40-15 Contropiede di Sinner che vince la diagonale di rovescio.

30-15 Servizio e palla corta dell’azzurro ma Popyrin piazza il passante in recupero.

30-0 Altro servizio vincente dell’italiano.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

1-5 Break confermato dell’australiano che va veloce come un treno: Sinner spera in un miracolo.

40-15 Servizio e contropiede vincente di Popyrin.

30-15 Ace del #76 al mondo.

15-15 Risposta aggressiva di Sinner sulla seconda dell’avversario.

15-0 Sesto ace dell’aussie.

1-4 DOPPIO BREAK POPYRIN! L’azzurro è in crisi in termini di tattica e calma mentale.

30-40 PALLA BREAK POPYRIN! Altro errore in uscita dal servizio per Sinner piuttosto nervoso.

30-30 Lunga la risposta del classe 1999.

15-30 Popyrin lascia andare il braccio: altra accelerazione di rovescio diagonale e diritto diagonale vincente.

15-15 Contropiede di diritto a sventaglio diagonale dell’australiano.

15-0 Risposta aggressiva di Popyrin che attacca la rete ma la volée termina in rete.

1-3 Break confermato dall’australiano: si gioca sui suoi turni di servizio.

40-15 Passante violento di diritto di Sinner: scappa via la volée di Popyrin.

40-0 Servizio e palla corta recuperata da Popyrin che chiude a volo.

30-0 Prima esterna vincente dell’australiano.

15-0 Servizio e diritto di Popyrin.

1-2 ALTRO BREAK POPYRIN! Doppio fallo come nel tie-break per Sinner che prende anche warning per un gesto di stizza.

30-40 Prima esterna vincente dell’italiano.

15-40 DUE PALLE BREAK POPYRIN! Non è il solito Sinner in termini di reattività quest’oggi.

15-30 Palla corta deliziosa di rovescio dell’australiano.

15-15 Si rigioca il punto dopo la chiamata dubbia sul diritto di Popyrin: scappa via il diritto di Sinner in uscita al servizio.

15-0 Seconda profonda dell’azzurro.

1-1 CONTROBREAK SINNER! Questa volta è l’australiano a incappare in troppi errori.

15-40 DUE PALLE DEL CONTROBREAK SINNER! Fuori di poco in corridoio il diritto dell’australiano.

15-30 Passante dell’italiano sulla discesa a rete sulla seconda dell’australiano.

15-15 Quinto ace dell’aussie.

0-15 Ottima risposta profonda di Sinner: lento l’australiano in uscita dal servizio.

0-1 BREAK POPYRIN! L’australiano è super offensivo in risposta e chiude con la palla corta.

30-40 DI POCO A LATO IL ROVESCIO LUNGOLINEA IN SPINTA DI POPYRIN!

15-40 DUE PALLE BREAK POPYRIN! Scappa via il diritto dal centro del campo dell’azzurro.

15-30 Accelerazione di diritto in risposta dell’australiano: poco reattivo Sinner.

15-15 Gran risposta di Popyrin.

15-0 Servizio e diritto di Sinner: scappa via il rovescio di Popyrin.

INIZIO SECONDO SET

17.10 Clamorosa rimonta subita da Jannik Sinner che perde il primo parziale al tie-break per 7 punti a 5: due rimonte in 57 minuti per Alexei Popyrin. Dopo il break in avvio, ha recuperato nel set sotto 5-3 e poi nel tiebreak quando era sotto 3-0.

FINE PRIMO SET

7-5 PRIMO SET ALEXEI POPYRIN! Clamorosa rimonta dell’australiano.

5-6 SET POINT POPYRIN! Scappa via il diritto di Sinner.

5-5 Prima centrale dell’azzurro dopo un parziale di 4-0.

5-4 Prima potente e sorpasso nel tie-break.

4-4 Scambio centrale vinto dal #76 al mondo: ottimo diritto sulla riga dell’australiano.

4-3 Primo doppio fallo del match di Sinner.

4-2 Altra accelerazione vincente dell’oceanico dopo il diritto lungolinea ad aprirsi il campo.

1-4 Risposta profonda di diritto di Sinner che attacca la rete: scappa via il lob dell’australiano.

1-3 Buona prima centrale di Popyrin.

3-0 Risposta lunga dell’australiano: buon inizio dell’azzurro.

2-0 Ottima prima di Sinner.

0-1 Scappa via il diritto di Popyrin sulla variazione dell’azzurro.

6-6 Risposta lunga dell’australiano e tie-break decisivo a Madrid.

40-30 Gran soluzione di rovescio lungolinea di Popyrin.

40-15 Servizio e palla corta dell’azzurro che attacca la rete e chiude con la volée di diritto.

30-15 Risposta lunga di Popyrin.

15-15 Buona prima di Sinner.

0-15 Altra risposta vincente di Popyrin con il diritto.

5-6 Popyrin è on fire e altro diritto diagonale incredibile dal centro del campo: ora è Sinner a dover allungare il set.

AD-40 Servizio e rovescio lungolinea dell’australiano che chiude con il diritto diagonale.

40-40 Risposta profonda di rovescio di Sinner che chiude con il diritto diagonale.

AD-40 Prima centrale dell’australiano.

40-40 Altro ace di Popyrin che è in fiducia.

30-40 Terzo ace del classe ’99.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Scappa via il diritto dell’australiano sullo scambio imposto dall’azzurro.

15-30 Servizio e rovescio diagonale dell’australiano che poi non chiude a rete: passante di diritto in corsa di Sinner.

15-15 Sinner vince la diagonale di rovescio variando lungolinea e ottenendo il vincente.

15-0 Servizio e diritto dell’australiano.

5-5 CONTROBREAK POPYRIN! Pessimo game dell’azzurro con ben 4 errori di fila.

15-40 DUE PALLE BREAK POPYRIN! Cresce di rendimento l’australiano e diritto lungolinea in rete per l’azzurro.

15-30 Altro errore di diritto dell’azzurro che sente il peso adesso.

15-15 Ottima seconda centrale dell’azzurro.

0-15 Servizio e rovescio di Sinner: lungo il diagonale.

5-4 Sinner non riesce a strappare il servizio ma può chiudere il set al cambio campo.

AD-40 Prima esterna dell’australiano.

40-40 Altra gran risposta di Sinner e chance ai vantaggi.

40-30 Rovescio profondo dell’azzurro: in rete il colpo di Popyrin.

40-15 Risposta lunga di Sinner sulla seconda del classe ’99.

30-15 Servizio e diritto in contropiede dell’australiano.

15-15 LUNGOLINEA PAZZESCO DI SINNER! L’azzurro poi chiude con lo smash.

15-0 Ottima prima di Popyrin.

5-3 Sinner tiene il servizio senza problemi: Popyrin deve prolungare il set.

40-15 Servizio e diritto del classe 2001.

30-15 Sinner gioca in spinta in uscita dal servizio: ottimo diritto diagonale.

15-15 Buona risposta profonda dell’australiano.

15-0 Ottima prima di Sinner.

4-3 Con fatica, Popyrin prolunga ancora la serie al servizio.

AD-40 Servizio e diritto diagonale dell’australiano.

40-40 Rovescio in rete dopo la risposta profonda diagonale di Sinner.

AD-40 Servizio e palla corta dell’australiano.

40-40 Altra errore dopo la prima centrale: si va per la prima volta ai vantaggi.

40-30 Scappa via il diritto dell’australiano in uscita dal servizio.

40-15 Ace del classe 1999.

30-15 Scappa via il diritto in avanzamento del #76 al mondo.

30-0 Servizio e diritto a volo dell’australiano che chiude a rete con la volée di rovescio.

15-0 Risposta lunga di diritto di Sinner.

4-2 Sinner perfetto al servizio sin qui.

40-15 Servizio e diritto lungolinea dell’italiano.

30-15 Serve&volley di Sinner che chiude con lo smash dopo la prima.

15-15 Risposta larga dell’australiano.

0-15 Bravissimo Popyrin in risposta con il diritto diagonale per poi chiudere a rete con la demi-volée di rovescio.

3-2 Anche l’australiano rimonta nel game e resta in scia.

40-30 Servizio e diritto dell’australiano.

30-30 Palla corta di Popyrin: arriva in ritardo Sinner con il rovescio.

15-30 Diritto in risposta in contropiede dell’italiano.

15-15 Altro servizio centrale del classe 1999 ma ottima risposta di diritto dell’azzurro.

15-0 Ottima prima di Popyrin.

3-1 Rimonta nel game per l’azzurro e break ancora confermato.

40-30 Servizio e diritto del classe 2001.

30-30 Ottima prima dell’azzurro.

15-30 Gran diritto diagonale a sventaglio dell’australiano dopo il rovescio in recupero corto dell’azzurro.

15-15 Risposta lunga dell’australiano sulla prima al corpo di Sinner.

0-15 Scappa via il rovescio di Sinner in uscita dal servizio.

2-1 Game rapido dopo il break perso in partenza.

40-15 Buona prima di Popyrin.

30-15 Ace dell’australiano!

15-15 Buona prima dell’australiano.

0-15 Doppio fallo di Popyrin.

2-0 Scambio durissimo, il primo vero della partita: break confermato da Sinner che trova il diritto diagonale profondo.

40-30 Pessima risposta di diritto diagonale dell’australiano nel tentativo di spingere.

30-30 Prima centrale del classe 2001.

15-30 Ottima risposta di diritto di Popyrin.

15-15 Gran risposta diagonale profonda dell’australiano: diritto diagonale vincente in avanzamento.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

1-0 BREAK IMMEDIATO SINNER! Malissimo Popyrin in uscita dal servizio e subito convincente l’azzurro.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Gran diritto dell’azzurro in risposta.

30-30 Diritto lungo dell’oceanico in uscita dal servizio.

30-15 Prima vincente dell’australiano.

15-15 Ottima risposta profonda dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto di Popyrin.

0-0 Si comincia! Batte l’australiano.

INIZIO PRIMO SET

16.12 Il classe 1999 vuole avvicinarsi alla top60 dopo essere partito come #76 al mondo: al momento è #67 al mondo.

16.10 Jannik Sinner ha già guadagnato una posizione virtualmente, alla posizione #17: in caso di vittoria quest’oggi scavalcherebbe anche Grigor Dimitrov continuando la corsa verso la top15.

16.08 Al via il riscaldamento! Sinner ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere per primo.

16.07 Il tennista oceanico è giunto sin qui dopo aver battuto alle qualificazioni l’argentino Federico Coria per 6-7 6-4 6-3 per poi ottenere un posto al tabellone principale contro Arthur Cazaux.

16.05 Giocatori adesso nel corridoio che porta sul campo 3!

16.03 Tennisti in campo tra poco!

16.02 Il tennista classe 2001 sfiderà Alexei Popyrin, reduce dalle qualificazioni: l’australiano ha vinto al primo turno contro Jan-Lennard Struff per 6-4 7-6(4).

16.00 In palio ci sono gli ottavi di finale contro uno tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz in campo sul Manolo Santana: è appena cominciato il primo game della sfida.

15.58 Il tennista italiano torna in campo dopo la vittoria al primo turno contro il terraiolo argentino Guido Pella: dopo il 6-2 dell’altoatesino, il sudamericano si è ritirato sul 4-4 nel secondo set.

15.56 Il primo confronto di sempre tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin avrà inizio tra poco dunque, con un po’ di ritardo. La sfida dell’azzurro era in programma come terza sfida giornaliera dalle 11.00: il primo match ha visto Aslan Karatsev battere Diego Schwartzman.

15.54 Dan Evans ha battuto John Millman in tre set in una sfida piuttosto lunga sul Campo 3 della Caja Magica di Madrid: l’inglese ha vinto (4)6-7 6-2 6-3.

15.53 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021.

15.06 Il britannico Evans vince il secondo set per 6-2. Dunque si va al terzo. C’è ancora da aspettare per vedere in campo Jannik Sinner che, lo ricordiamo, giocherà al termine di questo match.

14.23 È terminato ora il primo set tra Millman ed Evans. L’australiano si è imposto al tie-break.

13.02 Vi aggiorneremo dunque sugli sviluppi di Millman-Evans per avvicinarci al match di Jannik Sinner.

13.00 Tra pochi minuti inizierà la sfida tra l’australiano John Millman e il britannico Daniel Evans sul campo 3 (dove è appena terminato il confronto tra Karatsev e Schwartzman). Al termine di quella contesa toccherà al nostro Jannik Sinner contro l’australiano Alexei Popyrin (a metà pomeriggio, verosimilmente).

12.58 Il russo Aslan Karatsev ha sconfitto l’argentino Diego Schwartzman in tre set. Bella rimonta del numero 27 al mondo che, dopo aver perso il primo parziale per 2-6, ha poi messo il turbo e si è imposto nei due parziali successivi per 6-4, 6-1. Karatsev ha così eliminato dal torneo il numero 9 al mondo (facendo un favore a Matteo Berrettini).

Quante posizioni guadagna Jannik Sinner a Madrid. Proiezioni classifica: top15 del ranking vicina – Masters1000 Madrid, i risultati di oggi: avanzano Berrettini e Sinner, ottimo il ritorno di Thiem. Ko Hurkacz e Shapovalov

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021. Prima sfida tra il tennista azzurro e l’australiano a livello ATP: chi vince sfiderà agli ottavi di finale uno tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz che si sfideranno in un incontro generazionale. Secondo turno tra due talenti del tennis maschile: l’azzurro parte favorito data la testa di serie #14 ottenuta nel torneo spagnolo contro il qualificato oceanico.

Jannik Sinner torna in campo dopo aver vinto al primo turno d’esordio contro Guido Pella per 6-2 4-4 usufruendo del ritiro dell’argentino. L’italiano disputa per la prima volta il torneo iberico e proverà a ripetere l’impresa di Barcellona dove ha perso in semifinale contro Stefanos Tsitsipas. In attesa del torneo di Roma e del Roland Garros, il classe 2001 ha guadagnato virtualmente una posizione in classifica e in caso di vittoria otterrebbe la 16esima posizione mondiale in termini di proiezioni.

Alexei Popyrin torna in campo dopo la vittoria all’esordio contro il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-4 7-6(4). L’australiano è reduce dalle qualificazioni dove ha battuto Federico Coria e Arthur Cazaux per accedere al tabellone principale della capitale iberica. Il tennista australiano e #72 al mondo è reduce dalle precoci eliminazioni tra la Serbia e Monaco: il classe 1999 attualmente è virtualmente #66.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terza partita giornaliera dalle ore 11.00, quindi dopo i match tra Diego Schwartzman e Aslan Karatsev e tra John Millman e Dan Evans, sul Campo 3 di Madrid alla Caja Magica. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/DPPI/Oscar Barroso / LivePhotoSport.it