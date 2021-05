CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO, FONDO, TUFFI E ARTISTICO

Orari, programma, Tv e Streaming degli Europei di Budapest 2021 – I tempi-limite per Tokyo – La presentazione della seconda giornata di gare agli Europei di Budapest – Le speranze di medaglia per l’Italia agli Europei di Budapest – I convocati dell’Italia per gli Europei di Budapest – La cronaca della prima giornata di gare degli Europei 2021

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. Emozioni forti alla Duna Arena per la seconda giornata di gare agli Europei di Budapest. L’Italia punta ad un bottino importante di medaglie con Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli che vogliono la doppietta negli 800 stile libero e tanti altri azzurri che possono salire sul podio.

A caccia del podio e magari anche del gradino più alto, va Simona Quadarella che ha ben impressionato ieri nelle batterie degli 800 stile. Assieme a lei Martina Rita Caramignoli, che potrebbe andarsi a prendere una medaglia europea sette anni dopo quella conquistata nei 1500 di Berlino 2014. In programma nel pomeriggio anche le finali dei 100 farfalla donne, dei 100 rana uomini, dei 50 stile libero donna, dei 50 dorso uomini.

Inizia l’avventura di Alessandro Miressi nei 100 stile libero dopo le buone prove di ieri nella 4×100 e di Federico Burdisso nei 200 farfalla uomini, di cui è bronzo in carica. Nel 100 stile uomini al via Zazzeri, Deplano e Frigo, al via le “magnifiche tre” nei 100 rana donne: Carraro, Pilato e Castiglioni a caccia di grandi risultati assieme alla debuttante Angiolini. Nei 200 farfalla c’è Giacomo Carini assieme a Federico Burdisso, nei 50 dorso donne inizia l’avventura di Margherita Panziera (non nella sua specialità) assieme a Scalia, Zofkova e Cocconcelli, l’Italia ci sarà e punterà in alto nella 4×200 stile libero mista e punta in alto la spedizione azzurra anche nei 1500 stile libero (oggi solo batterie) con Gregorio Paltrinieri a caccia del quarto oro e Domenico Acerenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE seconda giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione dedicata alle batterie, mentre le finali sono in programma dalle 18.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse