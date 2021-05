CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.56: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, appuntamento a domattina per la sesta sessione di batterie degli Europei di Budapest. Buona serata

20.55: Finale conquistata per Martinenghi e Pinzuti nei 50 rana e per Cusinato e Franceschi nei 200 misti

20.53: Un’altra giornata splendida per i colori azzurri a Budapest. Oro per Simona Quadarella nei 1500 stile libero e bronzo nella stessa gara (a sette anni dal precedente) per Martina Rita Caramignoli, l’argento incredibile di Margherita Panziera nei 100 dorso, grazie alla ripetizione della finale (nella prima aveva chiuso al quarto posto) e bronzo inatteso anche per la 4×200 stile libero donne trascinata da Federica Pellegrini alla sua terza medaglia a Budapest

20.51: medaglia numero 17 per l’Italia a Budapest! Con questo podio l’Italia ha già eguagliato il bottino di Glasgow e mancano ancora due giorni di gare

20.49: Vittoria bis per la britannica Dawson con 58″49, secondo posto per Margherita Panziera che ha tirato giù più di mezzo secondo con 59″01, terzo posto per Kameneva con 59″22, quarta e fuori dal podio l’olandese Toussaint

20.49: E’ ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PANZIERAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Seecondo posto per l’azzurraaaaaaaaaaaaaa!!!

20.48. Ai 50 Dawson, Toussaint, Hansson

20.46: Non c’è Gorbenko che ha rinunciato, dopo i 200 misti e la 4×200 stile libero

20.44: Al via Hansson (Swe), Wild (Gbr), Kameneva (Rus), Dawson (Gbr), Toussaint (Ned), Panziera (Ita), De Waard (Ned), Fesikova (Rus)

20.43: Atlete che entrano a bordo vasca. c’è Margherita Panziera che aveva chiuso al quarto posto la prima finale a mezzo secondo dal podio. Vedremo se riuscirà a fare meglio

20.38: Fra pochi minuti il via della finale dei 100 dorso che si ripete a causa di un problema alla piastra di partenza che aveva impedito alla svedese Hansson di prendere il via

20.06: Vanno in scena le premiazioni. L’appuntamento è per le 20.45 con la finale dei 100 dorso

20.03: Buona prestazione per Stefania Pirozzi e Sara Gailli che finalmente è riuscita a scendere sotto i 2′, Quadarella commovente dopo i 1500 e Federica Pellegrini che non è riuscita a superare una arcigna Kapas ma va a prendersi la medaglia numero 56 a livello internazionale

20.00: L’oro va alla Gran Bretagna con 7’53″15, secondo posto per l’Ungheria con 7’56″26, bronzo per l’Italia con 7’56″72, poi Francia e Danimarca

19.59: E’ BRONZO PER L’ITALIA!!! Federica Pellegrini non riesce a superare una ottima Kapas, terzo posto emozionante per le azzurre che sono tornate a buon livello. Italia lontana dal tempo limite per Tokyo ma arriva un podio

19.58: Ai 700 Gbr, Ungheria, Italia

19.57: Gbr, Ungheria, Francia, Italia quinta ma non lontana dal podio e adesso c’è Federica Pellegrini

19.56: Ai 500 Gbr, Ungheria, Francia. Italia quinta

19.55: Brava Sara Gailli, quarta. Gbr, Francia, Ungheria a metà gara. Ora Quadarella

19.54: Ai 300 Francia, Gbr, Belgio, Italia sempre quinta

19.53: Ai 200 metri Francia, Gbr, Belgio, Italia quinta, ora Gailli

19.52: Ai 100 Francia, Gbr, Belgio, Italia quinta

19.50. Al via nella 4×200 donne Polonia, Belgio, Danimarca, Italia, Israele, Gran Bretagna, Ungheria, Francia

19.49: Ci sono Pirozzi, Gailli, Quadarella e Pellegrini al via della 4×200 stile libero donne. L’obiettivo è il tempo limite per qualificarsi per Tokyo e magari inserirsi nella lotta per le prime posizioni

19.48: Queste le finaliste del 200 misti donne: Gorbenko, Hosszu, Cusinato, Ugolkova, Wood, Franceschi, Duhamel e Sebestyen

19.46. DUE AZZURRE IN FINALE! Ilaria Cusinato seconda in 2’10″72, quinta Franceschi in 2’11″41 che è il personale. Vince l’israeliana Gorbenko in 2’10″35

19.46: Ai 150 Ugolkova, Cusinato, Wood

19.45: Ai 100 Ugolkova, Gorbenko, Cusinato

19.44: Ai 50 Ugolkova, Wood, Cusinato

19.42: Sono andate forte nella prima semifinale e dunque non sarà facile il compito di Ilaria Cusinato e Sara Franceschi a caccia di un posto in finale. Al via nella seconda semifinale Demler (Ger), Zamorano Sanz (Esp), Ugolkova (Sui), Wood (Gbr), Franceschi (Ita), Gorbenko (Isr), Cusinato (Ita), Temnikova (Isr)

19.41: L’ungherese Hosszu vince in 2’10″66 davanti alla francese Duhamel in 2’12″12, terza Sebestyen in 2’12″34

19.39: Al via nella prima semifinale dei 200 misti Vogelmann (Ger), Gunes (Tur), Duhamel (Fra), Hosszu (Hun), Sebestyen (Hun), Wilmott (Gbr), Petkova (Bul), Corro Lorente (Esp)

19.38: La finale dei 100 dorso dorso donne si disputerà alle 20.45 e non domani quando sono in programma batterie e semifinali dei 200 dorso

19.35: Progressione d’oro con un grande tempo il russo Malyutin che fa segnare 1’44″79, secondo posto per il britannico Scott in 1’45″19, bronzo per l’altro britannico Dean in 1’45″34, poi Rapsys e Milak

19.34. Ai 150 Scott, Dean, Malyutin

19.33. Ai 100 Milak, Malyutin, Scott

19.33: Ai 50 Milak, Dean, Djakovic

19.31: Atleti sui blocchi di partenza mentre arriva l’ufficialità: cancellati i 100 dorso, quindi domani si ripete la finale

19.28: Non ci sono italiani ma si preannuncia grande spettacolo nella finale dei 200 stile libero uomini che avranno al via Milak (Hun), Djakovic (Sui), Dean (Gbr), Malyutin (Rus), Scott (Gbr), Rapsys (Ltu), Hanson (Swe), Stjepanovic (Srb)

19.26: Molly Renshaw vince l’oro dei 200 rana in 2’21″34, seconda piazza per la svizzera Mamie in 2’22″05, terzo posto per la russa Efimova in 2’22″16, personale eguagliato per Francesca Fangio, sesta in 2’24″26

19.25: Renshaw, Efimova, Mamie ai 150, Fangio sesta

19.24: Renshaw, Wood, Mamie ai 100

19.24: Ai 50 Mamie, Renshaw, Wood, Fangio

19.23: Atlete dei 200 rana ai blocchi di partenza. Al via Vall Montero (Esp), Efimova (Rus), Mamie (Sui), Renshaw (Gbr), Wood (Gbr), Chikunova (Rus), Garcia Urzainqui (Esp), Fangio (Ita)

19.19: Problema con le piastre, possibile ripetizione dei 100 dorso donne domani

19.16: Queste le partenti dei 200 rana donne: Vall Montero (Esp), Efimova (Rus), Mamie (Sui), Renshaw (Gbr), Wood (Gbr), Chikunova (Rus), Garcia Urzainqui (Esp), Fangio (Ita)

19.14: Dopo le premiazioni è il momento tra poco della finale dei 200 rana donne. Al via la livornese francesca Fangio che ha già compiuto una bella impresa ad essere fra le prime otto d’Europa

19.03: In finale nei 50 rana Peaty, Shymanovich, Martinenghi, Kozakiewicz, Pinzuti, Kamminga, Matzerath, Prigoda

19.02: Ci sono due azzurri in finale! Un Peaty non straordinario vince la seconda semifinale con 26″38, secondo posto per il bielorusso Shymanovich in 26″47, terzo posto per il tedesco Matzerath in 27″14

19.00: Al via nella seconda semifinale: Wilby (Gbr), Siladij (Srb), Prigoda (Rus), Peaty (Gbr), Shymanovich (Blr), Matzerath (Ger), Skagius (Swe), Gal (Hun)

18.59: Martinenghi vince la prima semifinale in 26″49, secondo posto per il polacco Kozakiewicz con 27″09, record personale e terzo posto per Pinzuti con 27″11 che cresce ancora

18.56: Due azzurri a caccia della finale al via nella prima semifinale dei 50 rana. Bisogna andare fortissimo. Al via Semyaninov (Rus), Kamminga (Ned), Imoudu (Ger), Martinenghi (Ita), Kozakiewicz (Pol), Pinzuti (Ita), Reitshammer (Aut), Rothbauer (Aut)

18.54: Qualificate per la finale dei 100 stile libero: Wattel, Heemskerk, Kromowidjojo, Seemanova, Bro, Hopkin, Anderson, Coleman

18.53: L’olandese Heemskerk vince in 53″49, secondo posto per l’olandese Kromowidjojo in 53″59, terza la ceca Seemanova in 53″69

18.51: Al via la seconda semifinale dei 100 stile con Teijonsalo (Fin), Bro (Den), Murz (Isr), Heemskerk (Ned), Kromowidjojo (Ned), Seemanova (Rus), Klancar (Slo), Gyurinovics (Hnu)

18.49: Vince la francese Wattel con 53″34, seconda la britannica Hopkin con 53″74, terza la britannica Anderson in 53″93. Ultima Silvia Di Pietro in 54″87

18.48: Ai 50 Hopkin, Coleman, Wattel

18.46: C’è Silvia Di Pietro al via della prima semifinale dei 100 stile libero. Le protagoniste: Di Pietro (Ita), Coleman (Swe), Anderson (Gbr), Hopkin (Gbr), Wattel (Fra), Wasick (Pol), Munoz del Campo (Esp), Surkova (Rus)

18.41: Suona fra poco l’inno italiano alla duna Arena per salutare l’oro di Simona Quadarella, c’è sul podio anche Martina Rita Caramignoli, bronzo

18.40: In finale Greenbank, Rylov, Telegdy, Mityukov, Herlem, Ndoye Brouard, Skierka, Kawecki

18.39: Il britannico Greenbank si impone nettamente nella seconda semifinale in 1’54″43, secondo posto per l’ungherese Telegdy in 1’56″17, terzo il francese Herlem in 1’56″63

18.36: Al via nella seconda semifinale dei 200 dorso Kovacs (Hun), Skierka (Pol), Telegdy (Hun), Greenbank (Gbr), Herlem (Fra), Ndoye Brouard (Fra), Nogueira Costa (Por), Martos Bacarizo (Por)

18.34: Vince il russo Rylov in 1’55″11, secondo posto per lo svizzero Mityukov in 1’56″37, terzo posto per Kawecki in 1’57″10. Mora cala vistosamente nel finale e chiude settimo in 1’58″13, ci ha provato l’azzurro

18.33: Ai 100 Rylov, Mityukov, Rogerio Santos, Mora

18.31: C’è Lorenzo Mora al via della prima semifinale dei 200 dorso. Al via Rogerio Santos (Por), Mora (Ita), Tarasevich (Rus), Rylov (Rus), Cejka (Cze), Kawecki (Pol), Mityukov (Sui), Williams (Gbr)

18.28: Peccato! Margherita Panziera si deve accontentare del quarto posto in 59″65. Vittoria per la britannica Dawson in 58″18, secondo posto per la olandese Toussaint in 59″02, terza la russa Kameneva in 59″13

18.28. Ai 50 Dawson, Toussaint, Kameneva, Panziera quinta

18.25: Terza finale di serata e c’è ancora Italia. Margherita Panziera prova l’impresa ei 100 dorso. Al via Gorbenko (Isr), Wild (Gbr), Kameneva (Rus), Dawson (Gbr), Toussaint (Ned), Panziera (Ita), De Waard (Ned), Fesikova (Rus)

18.23: Trionfo ungherese con Szabo che tocca primo in 23″00, secondo posto per lo specialista ucraino Govorov in 23″01, terza piazza per il russo Zhilkin in 23″08. Settima piazza per Codia in 23″54, ottavo per Thomas Ceccon, deludente in 23″56

18.20: C’è ancora tanta Italia in vasca! Si disputa la finale dei 50 farfalla maschile con due italiani: Codia (Ita), Ceccon (Ita), Minakov (Rus), Govorov (Ukr), Zhilkin (Rus), Szabo (Hun), Korstanje (Ned), Czeniak (Pol)

18.19: Che gara di Simona Quadarella che conferma di essere davvero in crescita di condizione, disputando un grande 1500 stile, argento per la russa Kirpichnikova che chiude in 16’01″06, bronzo per Caramingoli che torna sul podio europeo sette anni dopo il bronzo di Berlino 2014

18.17: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO SIMONAAAAAAAAAAAAAAAA QUADARELLAAAAAAAAAAAAAA!!! 15’53″59 IL TEMPO ED E’ BRONZOOOOOOOOOOOO PER MARTINA CARAMIGNOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IN 16’05″81

18.16: Simona Quadarella sempre in spinta quando mancano 100 metri: 14’51″00, Kirpichnikova a 6″88, Caramignoli a 10″29

18.15: Si avvicina il doppio podio azzurro ai 1300: Quadarella prima in 13’46″72, secondo posto per Kirpichnikova a 6″36, terza Caramignoli a 9″

18.14: Ai 1200 Quadarella in 12’42″22, seconda Kirpichnikova a 6″21, Caramignoli terza

18.13: Ai 1100 Quadarella vira in 11’37″69, Kirpichnikova seconda a 6″09, Caramignoli terza a 8″37, in crisi Mihalyvari, avvicinata da Kesely

18.12: Quadarella in testa ai 1000 in 10’33″46, Kirpichnikova seconda, Caramignoli terza con vantaggio su Mihalyvari

18.11: Quadarella sempre davanti ai 900 in 9’29″39, Kirpichnikova a 5″69, Caramignoli torna terza

18.10. Quadarella prima agli 800 in 8’25″67, Kirpichnikova a 4″81, Mihalyvari supera Caramignoli

18.09: Quadarella prima ai 700 in 7’21″88, poi Kirpichnikova 4″49, Caramignoli, Mihalyvari che si avvicina

18.08: Ai 600 metri Quadarella davanti in 6’18″28, Kirpichnikova a 3″99, Caramignoli a 4″81, Mihalyvari a 6″03

18.07: Ai 500 metri Quadarella in 5’14″86, poi Kirpichnikova, Caramignoli

18.06: Ai 400 metri Quadarella in 4’11″13, Kirpichnikova a 2″48, Caramignoli a 2″49

18.05: Quadarella prima ai 300, Caramignoli a 1″29 e Kirpichnikova a 1″38

18.04: Ai 200 Quadarella in 2’04″74, Caramignoli, Kirpichnikova

18.03: Ai 100 Quadarella, Kirpichnikova, Caramignoli

18.02: Partita la finale dei 1500 stile libero

17.59: Queste le protagoniste della prima finale di serata, i 1500 stile libero femminile: Caramignoli (Ita), Kirpichnikov (Rus), Holub (Por), Quadarella (Ita), Mihalyvari (Hun), De VAldes Alvarez (Esp), Kesely (Hun), Perez Blanco (Esp)

17.58: Italia in corsia 4 nella 4×200 stile libero femminile in virtù del miglior tempo fatto segnare in mattinata ma oggi le squadre di punta avranno formazioni più solide. Ancora da decidere la composizione del quartetto azzurro che darà l’assalto al minimo per la qualificazione olimpica

17.56: Non ci sono azzurri al via della spettacolare e incerta finale dei 200 stile libero uomini, mentre ci sono Ilaria Cusinato e Sara Fanceschi ai blocchi di partenza delle semifinali dei 200 misti donne

17.54: C’è Francesca Fangio a caccia di un buon risultato al via della finale dei 200 rana donne.

17.53: Nicolò Martinenghi e Alessandro Pinzuti puntano dritto alla finale dei 50 rana maschili: saranno al via nella prima semifinale

17.51: C’è una ritrovata Silvia Di Pietro a rappresentare l’Italia nei 100 stile libero donne: alle 18.47 sono in programma le due semifinali

17.49: Ci sarà Lorenzo Mora al via delle semifinali dei 200 dorso uomini, dopo la sconfitta nello swim-off per la finale subita da Matteo Restivo

17.47: Ci proverà anche Margherita Panziera a salire sul podio dei 100 dorso donne ma Dawson e Toussaint sembrano inavvicinabili

17.45: Ci saranno due azzurri anche nella seconda finale di giornata, i 50 farfalla uomini che vedranno al via Piero Codia e Thomas Ceccon.

17.43: In base a quanto visto finora e soprattutto alla buona condizione dell’azzurra non si vede chi possa insidiarla nella gara più lunga ma tutte le gare sono da disputare. L’attesa è anche per Martina Rita Caramignoli che può puntare al podio, anche se la sua condizione non sembra all’altezza di quella dello scorso anno

17.41: Fari puntati su Simona Quadarella che aprirà la serata come favorita dei 1500 stile libero. per lei sarebbe il secondo oro a Budapest, il quinto consecutivo in Europa, l’ottavo se si considera anche la vasca corta. Può davvero scrivere un pezzo di storia

17.38: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della quinta sessione di semifinali e finali degli Europei di nuoto a Budapest

12.18: Si chiude qui la nostra diretta mattutina, con tutti gli slot per la finale raggiunti tranne due per gli atleti italiani. Appuntamento alle 18 per la quinta sessione di semifinali e finali. Buona giornata, a più tardi

12.16: Questi i finalisti degli 800 stile uomini: Romanchuk, Christiansen, Detti, Paltrinieri, Frolov, Ipsen, Lopes, Bouchaut

12.15: Gabriele Detti vince la ultima batteria degli 800 con 7’50″61, Paltrinieri secondo con 7’51″33, terzo l’ucraino Frolov con 7’51″73, De Tullio settimo con 8’01″33, Aubry ultimo ed eliminato

12.14: Detti in testa ai 700, Paltrinieri a 92 centesimi

12.13: Ai 600 Detti in testa, Paltrinieri si avvicina, Ipsen, Frolov

12.12: Ai 500 Detti, Paltrinieri, Ipsen

12.11: A metà gara Detti, Paltrinieri, Ipsen

12.10: Ai 300 Detti, Paltrinieri, Ipsen

12.09: Ai 200 un Detti veloce in 1’54″14, poi Paltrinieri e De Tullio

12.07: Detti, De Tullio, Noergaard-Paltrinieri ai 100 metri

12.05: L’ucraino Romanchuk vince la penultima batteria degli 800 stile con 7’48″31 davanti a Christiansen con 7’50″11, terzo il russo Egorov in 7’53″32. Ora Paltrinieri, Detti e De Tullio nell’ultima batteria

12.01: Ai 400 Romanchuk, Christiansen, Egorov e Joly

11.55: Il francese Bouchaut vince la terza batteria con il crono di 7’53″07, secondo posto per il turco Aslan con 7’55″99, terzo posto per l’ungherese Rasovszky con 7’56″27. Ora Romanchuk e Christiansen

11.53: Ai 600 metri Bouchaut, Aslan, Rasovszky

11.50: Ai 200 Bouchaut, Rasovszky, Aslan

11.45: Il portoghese Lopes vince la seconda batteria con 7’52″81, secondo posto per lo svedese Johansson in 7’55″34. Potrebbero essere già tempi da finale

11.36: Bella prova del sammarinese Bianchi che vince la prima batteria in 8’24″30

11.27: Al via la prima di quattro batteria degli 800 stile uomini. Nell’ultima i tre azzurri al via

11.25: Italia miglior tempo in finale con Israele, Danimarca, Gran Bretagna, Belgio, Ungheria, Polonia, Francia

11.24: Il Belgio vince la seconda batteria in 8’01″73, secondo posto per la Polonia, poi Francia

11.22: Ai 600 metri Belgio, Francia, Polonia

11.20: Belgio, Polonia, Francia a metà gara

11.18: Belgio, Slovenia, Austria al termine della prima frazione della seconda batteria

11.14: L’Italia vince la prima semifinale della 4×200: 7’59″83, lontano dal 7’53” per Tokyo ma buono per la finale, secondo Israele, terza Danimarca

11.13: Ai 700 Italia in testa

11.12: All’ultimo cambio Danimarca, Gbr, Ungheria, Israele e Italia non lontana. Ora Pellegrini

11.10: Danimarca, Israele, Gran Bretagna, Italia a metà gara. Ora Angiolini

11.08: Ungheria, Italia Gbr dopo la prima frazione

11.07: Pirozzi, Gailli, Angiolini, Pellegrini al via della 4×200 stile libero

11.06: In semifinale nei 200 dorso: Greenbank, Rylov, Herlem, Cejka, Telegdy, Tarasevich, Ndoye Brouard, Kawecki, Skierka, Mora, Nogueira Costa, Mityukov, Kovacs, Gonzalez de Oliveira, Rogerio Santos, Martos Bacarizo

11.05: Terzo posto per Lorenzo Mora con 1’58″48, è semifinale per lui. primo degli esclusi Matteo Restivo che chiude con 1’59″45. Vince Rylov in 1’55″74

11.01: Ottimi tempi nella penultima batteria: il britannico Greenbank in 1’54″67, secondo posto per il ceco Cejka in 1’56″66, terzo Telegy, 1’57″22. Ora Restivo e Mora nell’ultima batteria

10.58: Il francese Herlem domina la terza batteria con 1’56″92, secondo posto per il russo Tarasevich con 1’57″41, terza piazza per il francese Ndoye Brouard in 1’57″70

10.55: Il campione europeo dei 100, il rumeno Glinta, si aggiudica la seconda batteria dei 200 dorso in 1’59″74

10.52: Il russo Stupin si aggiudica la prima batteria dei 200 dorso in 2’00″20

10.48: Queste le qualificate alla semifinale dei 200 misti donne: Wood, Hosszu, Franceschi, Sebestyen, Ugolkova, Duhamel, Gorbenko, Wilmott, Zamorano Sanz, Gunes, Cusinato, Petkova, Demler, Vogelmann, Temnikova, Corro Lorenzte

10.47: Hosszu vince in scioltezza l’ultima batteria con 2’11″67 davanti a Sebestyen e Ugolkova. Due azzurre in semifinale

10.44: Ottima prova di Sara Franceschi che chiude seconda in 2’11″78. Vince la britannica Wood in 2’11″07, terza la spagnola Zamorano Sanz in 2’12″85

10.40: Vince la francese Duhamel la terza batteria in 2’12″35, seconda piazza per una buona Ilaria Cusinato in 2’13″24, terza la tedesca Demler in 2’13″38. Ora Franceschi

10.36: Il successo della seconda batteria va alla danese Rybak-Andersen con il crono di 2’16″64. Ora Cusinato nella terz’ultima batteria

10.32: Vittoria per la finlandese Ruuska con 2’24″93 nella prima batteria dei 200 misti donne

10.28: Questi i semifinalisti dei 50 rana uomini: Peaty, Martinenghi, Shymanovich, Kozakiewicz, Prigoda, imoudu, Matzerath, Pinzuti, Siladij, Kamminga, Skagius, Reitshammer, Wilby, Seymaninov, Gal, Rothbauer

10.27: Adam Peaty fa segnare il miglkor tempo assoluto vincendo in 26″34, secondo il russo Prigoda in 26″93, terzo Wilby in 27″51

10.26: Grande tempo di Nicolò Martinenghi che chiude con un ottimo 26″54, secondo posto per Kozakiwewicz con 26″82, terzo posto per Pinzuti con 27″26 che elimina Poggio.

10.25: Vittoria per il bielorusso Shymanovich con 26″72, secondo il tedesco Imoudu con 27″, terzo Siladij con 27″27, quarto Poggio con 27″33, record personale. Ora Martinenghi e Pinzuti

10.23: Il tedesco Matzerath si aggiudica la terza batteria con 27″18. Ora Poggio nella quarta batteria

10.21: Vittoria nella seconda batteria dei 50 rana per il norvegese Grindheim con 27″96

10.20: Il norvegese Lia vince la prima batteria dei 50 rana in 28″57

10.18: Ecco le semifinaliste dei 100 stile: Heemskerk, Hopkin, Kromowidjojo, Wattel, Murez, Anderson, Seemanova, Bro, Wasick, Hope, Coleman, Klancar, Kameneva, Munoz del Campo, Teijonsalo, Di Pietro

10.17: Vittoria nell’ultima batteria per la britannica Hopkin con 53″96, Chiara Tarantino settima in 55″24 che non le permette di entrare in semifinale. C’è invece Silvia Di Pietro

10.13: La seconda batteria va all’olandese Heemskerk con 53″84, poi Anderson e Seemanova. Cocconcelli nona in 55″78. Ora Tarantino

10.12: Vince la olandese Kromowidjojo con 54″04 davanti a Wattel e Wasick. Sesto posto per Di Pietro con 54″75, miglior tempo fin qui nuotato

10.11: Vittoria per la finlandese Teijonsalo nella quinta batteria: 54″72, secondo posto per l’ungherese Gyurinovics. Ora Di Pietro

10.09: La slovena Segel si aggiudica la quarta batteria con 55″20 e va al comando della classifica provvisoria

10.06: La ceca Janickova vince con 55″80 la terza batteria dei 100 stile donne

10.05: La slovacca Cibulkova vince la seconda batteria con 56″88

10.01: L’armena Manucharyan vince la prima batteria dei 100 stile in 59″

9.58: Fra qualche minuto partiranno le batterie dei 100 stile libero donne: otto le serie in programma

9.56: C’è l’Italia, infine, nella staffetta 4×200 donne che punta alla qualificazione olimpica, vedremo con quale formazione in mattinata

9.54: Più duro, invece, il compito di Matteo Restivo e Lorenzo Mora al via delle batterie dei 200 dorso

9.52: Si prosegue con le batterie dei 200 misti donne: saranno Ilaria Cusinato e Sara Franceschi, già in finale nei 400, a rappresentare l’Italia a caccia di una semifinale abbordabilissima

9.50: Si prosegue con il ritorno in vasca Nicolò Martinenghi dopo la delusione dei 100 a caccia di un podio europeo nei 50 rana. In vasca anche Federico Poggio e Alessandro Pinzuti.

9.48: Il programma della mattinata si apre con i 100 stile libero uomini ai quali è iscritta anche Federica Pellegrini che non sarà al via. Ci sono, invece, Chiara Tarantino, Costanza Cocconcelli e Silvia Di Pietro.

9.45: Fari puntati sugli 800 stile libero dove torna la sfida tra Gregorio Paltrinieri, reduce dall’argento nei 1500 e Gabriele Detti, deluso dall’andamento dei 400. In vasca nelle batterie di questa mattina anche Marco De Tullio.

9.43: C’è grande attesa per i 1500 femminili di questo pomeriggio con Simona Quadarella super favorita per l’oro ma già in mattinata ci attendono forti emozioni

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quinta giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. L’Italia del nuoto non si vuole fermare e oggi gioca altre carte importantissime da medaglia dopo una prima parte di Europeo sicuramente soddisfacente dal punto di vista del numero di medaglie, un po’ al di sotto delle attese per gli ori in casa italiana.

A caccia del bis sul gradino più alto del podio va Simona Quadarella che affronta i 1500 stile libero da super favorita, dopo aver ben impressionato negli 800 e ieri nelle batterie. In programma nel pomeriggio anche le finali dei 50 farfalla uomini, dei 100m dorso donne, dei 200 rana donne e dei 200 stile libero uomini. Fari puntati sugli 800 stile libero dove torna la sfida tra Gregorio Paltrinieri, reduce dall’argento nei 1500 e Gabriele Detti, deluso dall’andamento dei 400. In vasca nelle batterie di questa mattina anche Marco De Tullio.

Inizia in mattinata l’avventura dei 100 stile libero uomini ai quali è iscritta anche Federica Pellegrini. Al via anche Chiara Tarantino, Costanza Cocconcelli e Silvia Di Pietro. Torna in vasca Nicolò Martinenghi dopo la delusione dei 100 a caccia di un podio europeo nei 50 rana. In vasca anche Federico Poggio e Alessandro Pinzuti. Saranno Ilaria Cusinato e Sara Franceschi, già in finale nei 400, a rappresentare l’Italia nei 200 misti, mentre Matteo Restivo e Lorenzo Mora puntano quantomeno alla semifinale dei 200 dorso, c’è l’Italia, infine, nella staffetta 4×200 donne che punta alla qualificazione olimpica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione dedicata alle batterie, mentre le finali sono in programma dalle 18.00. Buon divertimento!

