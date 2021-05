La staffetta 4×200 metri stile libero femminile dell’Italia composta da Stefania Pirozzi, Sara Gailli, Simona Quadarella e Federica Pellegrini, ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di nuoto con il tempo di 7’56″72, battuta soltanto dalla Gran Bretagna, oro, e dall’Ungheria, argento. A fine gara le azzurre hanno parlato ai microfoni di RaiSport.

Queste le parole di Federica Pellegrini: “Sono contenta soprattutto del fatto che stiamo riavendo una staffetta degna dei risultati fatti in passato. Questo di oggi è un buon punto di inizio per la staffetta, cerco di motivare il più possibile le mie compagne, con gli anni ho imparato a farlo meglio. Sono contenta per me, per le ragazze, e per la staffetta in generale, mancava tanto una medaglia importante, ce la meritavamo“.

Felice anche Stefania Pirozzi: “Volevo fare un po’ meglio, la stanchezza si è fatta sentire. Ho ritrovato la cattiveria che avevo quando ero più giovane, questa staffetta è stato uno stimolo. Dedico la medaglia a me stess, perché ho avuto anni non facili“.

Così Sara Gailli: “Sono contenta, sono finalmente andata sotto i 2 minuti. Fare una staffetta con Pellegrini e Quadarella è emozionante“. Conclude Simona Quadarella: “Oggi porto a casa un bel bottino, sono contenta perché non è stata facile la staffetta dopo i 1500 metri“.

