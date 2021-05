CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. L’Italia del nuoto non si vuole fermare e oggi gioca altre carte importantissime da medaglia dopo una prima parte di Europeo sicuramente soddisfacente dal punto di vista del numero di medaglie, un po’ al di sotto delle attese per gli ori in casa italiana.

A caccia del bis sul gradino più alto del podio va Simona Quadarella che affronta i 1500 stile libero da super favorita, dopo aver ben impressionato negli 800 e ieri nelle batterie. In programma nel pomeriggio anche le finali dei 50 farfalla uomini, dei 100m dorso donne, dei 200 rana donne e dei 200 stile libero uomini. Fari puntati sugli 800 stile libero dove torna la sfida tra Gregorio Paltrinieri, reduce dall’argento nei 1500 e Gabriele Detti, deluso dall’andamento dei 400. In vasca nelle batterie di questa mattina anche Marco De Tullio.

Inizia in mattinata l’avventura dei 100 stile libero uomini ai quali è iscritta anche Federica Pellegrini. Al via anche Chiara Tarantino, Costanza Cocconcelli e Silvia Di Pietro. Torna in vasca Nicolò Martinenghi dopo la delusione dei 100 a caccia di un podio europeo nei 50 rana. In vasca anche Federico Poggio e Alessandro Pinzuti. Saranno Ilaria Cusinato e Sara Franceschi, già in finale nei 400, a rappresentare l’Italia nei 200 misti, mentre Matteo Restivo e Lorenzo Mora puntano quantomeno alla semifinale dei 200 dorso, c’è l’Italia, infine, nella staffetta 4×200 donne che punta alla qualificazione olimpica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione dedicata alle batterie, mentre le finali sono in programma dalle 18.00. Buon divertimento!

