12.19: L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 con la seconda sessione di finali e semifinali. A più tardi e grazie per averci seguito

12.18: Tutti gli slot per finali e semifinali conquistati dagli azzurri nelle batterie di questa mattina. In copertina Arianna Castiglioni, un po’ di preoccupazione per Paltrinieri che ha fatto tanta fatica

12.17: Questi i finalisti dei 1500 stile libero: Romanchuk, Joly, Acerenza, Kalmar, Jervis, Christiansen, Paltrinieri, Egorov

12.16: Paltrinieri chiude al terzo posto. Non buone sensazioni per l’azzurro che conclude la sua prova in 15’08″84. L’azzurro entra in finale con il settimo tempo. Vince Kalmar, secondo Jervis

12.15: Ai 1400 Kalmar sempre davanti, Paltrinieri e Jervis molto vicini alle sue spalle

12.13: Ai 1200 Kalmar, Paltrinieri, Jervis

12.11: Ai 1000 Kalmar, Jervis, Paltrinieri che si riporta in linea di galleggiamento

12.09: Agli 800 metri Kalmar, Jervis, Egorov, Paltrinieri risale al quarto posto

12.07: Kalmar, Jervis, Egorov, Paltrinieri sempre settimo ai 600

12.05: Ai 400 Kalmar, Olivier, Jervis. Indietro Paltrinieri

12.03: Ai 200 Gyurta, Jervis, Kalmar, partenza tranquilla per Paltrinieri

12.00. Ora c’è Gregorio Paltrinieri nell’ultima batteria dei 1500 opposto ai francesi Aubry e Olivier, al ceco Micka e al britannico Jarvis

11.59: L’ucraino Romanchuk vince la seconda batteria dei 1500 stile libero con 14’52″07, secondo posto per il francese Joly con 14’56″09, terzo posto per Acerenza con 14’59″06. Dovrebbe esserci un posto in finale per l’azzurro

11.58: Ai 1400 metri Romanchuk, Joly, Acerenza

11.57: Ai 1200 metri Romanchuk, Joly, Acerenza

11.54. Ai 1000 metri Romanchuk, Joly, Acerenza

11.52: Agli 800 Romanchuk, Joly, Christiansen, quarto Acerenza

11.50: Romanchuk, Joly, Christiansen ai 600. Acerenza sempre quinto

11.48: Ai 400 Christiansen, Romanchuk, Joly, Acerenza quinto

11.46: Ai 200 Christiansen, Druzhinin, Romanchuk, sesto Acerenza

11.42: Vince la prima batteria l’ungherese Kovacsics cn 15’35″95, davanti all’israeliano Soloveychik. Ora la seconda batteria con Domenico Acerenza, assieme a Romanchuk, Christiansen e Joly

11.34: Ai 700 l’ungherese Kovacsics passa in testa

11.26: La lituana Teterevkova batte l’estone Romaniuk nello swim off per essere la prima riserva dei 100 rana. Ora al via la prima delle tre batterie dei 1500 stile libero uomini

11.23: Queste le atlete qualificate per la finale della 4×200 stile libero mista: Gbr, Italia, Danimarca, Israele, Ungheria, Russia, Turchia, Irlanda

11.23: Sara Gailli mantiene il vantaggio e guida l’Italia alla vittoria con il crono di 7’35″66, seconda Danimarca, terza Ungheria

11.20: AI 600 metri Italia, Danimarca, Ungheria. 1’47″66 senza troppa fatica

11.20: Risale Megli contro le ragazze.

11.19: Ungheria, Danimarca, Turchia che, grazie ai due uomini, sono davanti. Bene Di Cola: 1’47″00

11.17: Ungheria, Turchia, Danimarca, 2’08” per Pirozzi, non benissimo, ora Di Cola

11.15: Italia in vasca con Pirozzi, Di Cola, Megli, Gailli

11.13: La Gran Bretagna vince con 7’34″64, davanti a Israele e Russia

11.09: Gran Bretagna, Russia, Israele a metà gara

11.07: Slovacchia, Russia, Gran Bretagna, Kosovo e Israele al via della prima batteria della 4×200 stile libero mista. Nella prossima l’Italia

11.05: Queste le semifinaliste dei 50 dorso: Dawson, Toussaint, De Waard, Fesikova, Jallow, Pilhatsch, Loeyning, Tchorz, Wild, Kost, Scalia, Kubova, Baumrtova, Panziera, Shkurdai, Drakou, Jensen

11.03: Ci saranno due azzurre in semifinale perchè anche Margherita Panziera si qualifica con 28″31. Vince la britannica Dawson con 27″29, davanti alla olandese Toussaint con 27″60, terza la finlandese Jallow con 27″97

11.01: La russa Fesikova vince con 27″86 davanti alla britannica Wild in 28″11, alla svizzera Kost con 28″27, quarta Scalia con 28″28 e ultima Zofkova con 28″83, già fuori daklle semifinali

10.59: L’olandese De Waard vince con 27″84, secondo posto per la polacca Tchorz con 28″05, terza la polacca Kubova Baumrtova con 28″30, sesta Cocconcelli con 28″70. Ora Zofkova e Scalia a caccia delle semifinali

10.57: Ancora un successo turco nella terza batteria con Avramova in 28″57 che va al comando. Tocca a Cocconcelli

10.55: La turca Ozbilen con 28″96 vince la seconda batteria dei 50 dorso

10.54: La slovacca Ivan con 29″54 vince la prima batteria dei 50 dorso donne

10.52. Questi i semifinalisti dei 200 farfalla uomini: Milak, Ivanov, Chmielewski, Ponti, Burdisso, Majewrki, Marchand, Carini, Kendersi, Kudashew, Croenen, Kesil’, Troyanovs’kyy, Zirk, Sancov, Klenz

10.51: Buone notizie per Giacomo Carini che chiude terzo l’ultima batteria in 1’56″69 che significa semifinale. Vicne come da pronostico l’ungherese Milak con 1’54″38, tempo normalissimo per lui davanti al polacco Majerski con 1’56″27

10.50: Il bulgaro Ivanov vince la quarta batteria con 1’54″72, miglior tempo finora, davanti al francese Marchand con 1’56″33

10.44: Cala Burdisso nel finale ed è solo terzo con 1’55″73, vince il polacco Chmielewski in 1’55″46, secondo lo svizzero Ponti in 1’55″67

10.43: Burdisso passa in 53″75 ai 100, primo

10.41: Il moldavo Sancov vince la prima batteria dei 200 farfalla uomini con 1’57″78. Ora Burdisso

10.39: Ci sono tre italiane ai primi quattro posti e resta fuori Benedetta Pilato. In semifinale Castiglioni, Carraro, Hansson, Fast, Chikunova, Vasey, Mamie, Renshaw, Efimova, McSherry, Vall Montero, Jefimova, Hullko, Schouten, Gorbenko.

10.37: ARIANNA CASTIGLIONI!!! 1’05″98 e qualificazione per le semifinali con il personale!!! Fuori Benedetta Pilato, seconda McSharry con 1’06″97, terza Efimova con McSharry in 1’06″97 che basta per l’accesso in semifinale

10.35: Martina Carraro vince la quinta batteria con 1’06″26 e mette al sicuro il passaggio in semifinale, quinto posto per Angiolini con 1’07″04 e migliora il suo personale. Seconda Chikunkova con 1’06″76 e terza la britannica Vasey con 1’06″85

10.32: Pilato vince la quarta batteria con 1’06″34! Grande tempo ma assieme alla svedese Hansson, terzo posto per la svizzera Mamie

10.30: La svedese Fast piazza un 1’06″64, sbriciola il personale e ottiene un risultato incredibile. Tocca a Pilato che debutta in un Europeo in vasca lunga

10.27: La finlandese Kivitinta vince la seconda batteria dei 100 rana con 1’08″59

10.26: La svedese Thormhalm vince la prima batteria dei 100 rana in 1’08″92

10.23: Questi i semifinalisti nei 100 stile uomini: Kolesnikov, Miressi, Minakov, Barna, Popovici, Grousset, Nemeth, Mityukov, Szabo, Dean, Richards, Djakovic, Pijnenburg, Zazzeri, Seeliger, Shevtsov

10.22. Ancora una grande prova per Miressi che chiude secondo con 47″88, vince Kolsnikov in 47″53, Zazzeri chiude con 48″80 e riesce a sopravanzare Frigo qualificandosi per le semifinali

10.19: Ancora Russia con Grinev in 48″36, alle sue spalle il britannico Dean con 48″66, poi l’ungherese Milak con 48″72, Deplano ultimo con Deplano in 49″77

10.17: Non una gran prova dell’azzurro Frigo che chiude quinto con 48″90. Vince Minakov in 47″88, davanti all’ungherese Nemeth (48″38), terzo il russo Zhilkin in 48″40. Ora Deplano

10.15: Ottimo tempo per il 17enne rumeno Popovici che vince con 48″30 e probabilmente si prende le semifinali. Ora c’è Frigo

10.12: Il belga Thijs vince la sesta batteria in 49″46

10.10: Ancora Svezia nella quinta batteria con il successo di Eliasson in 49″66

10.09: Primo tempo interessante nella quarta batteria: 48″98 che permette allo svedese Seeliger di mettersi al comando della classifica provvisoria

10.06: La terza batteria dei 100 stile libero uomini vede il successo del finlandese Herrala con 50″00

10.04: L’estone Ahtiainen si aggiudica in 50″06 la seconda batteria dei 100 stile

10.02: Lomero Arenas di Andorra vince la prima batteria in 52″58

10.00: Partita la prima batteria dei 100 stile

9.57: E’ il giorno del debutto in piscina del “tricampeon” delle acque libere Gregorio Paltrinieri, al via con il compagno di allenamenti Domenico Acerenza, nelle batterie dei 1500 stile libero

9.54: Ci sono Stefania Pirozzi, Stefano Di Cola, Filippo Megli e Sara Gailli al via della staffetta 4×200 a caccia della finale che nel pomeriggio potrebbe regalare buone soddisfazioni al clan azzurro

9.51: Costanza Cocconcelli, Carlotta Zofkova, la specialista e campionessa italiana Silvia Scalia e Margherita Panziera vanno a caccia della semifinale nei 50 dorso

9.49: Federico Burdisso esordisce all’Europeo nei “suoi” 200 farfgalla di cui è bronzo uscente. In gara anche il piacentino Giacomo Carini

9.47: Ci saranno le star azzurre Benedetta Pilato, Martina Carraro e Arianna Castiglioni al via delle batterie dei 100 rana, assieme alla promettente e debuttante Lisa Angiolini

9.45: La mattinata come sempre sarà dedicata alle batterie: si parte con i 100 stile libero che vedranno in vasca il neo-primatista italiano Alessandro Miressi a caccia di altre conferme, assieme a Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano

9.43: In finale nel pomeriggio ci saranno per l’Italia anche Simone Sabbioni nei 50 dorso, Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo nei 100 farfalla e Alessandro Pinzuti nei 100 rana

9.40: Ci attende una giornata pienissima di gare e con tante stelle azzurre in vasca. Nel pomeriggio la grande attesa è per Simona Quadarella e Martina Caramignoli nella finale degli 800 stile e per Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana

9.38: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. Emozioni forti alla Duna Arena per la seconda giornata di gare agli Europei di Budapest. L’Italia punta ad un bottino importante di medaglie con Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli che vogliono la doppietta negli 800 stile libero e tanti altri azzurri che possono salire sul podio.

A caccia del podio e magari anche del gradino più alto, va Simona Quadarella che ha ben impressionato ieri nelle batterie degli 800 stile. Assieme a lei Martina Rita Caramignoli, che potrebbe andarsi a prendere una medaglia europea sette anni dopo quella conquistata nei 1500 di Berlino 2014. In programma nel pomeriggio anche le finali dei 100 farfalla donne, dei 100 rana uomini, dei 50 stile libero donna, dei 50 dorso uomini.

Inizia l’avventura di Alessandro Miressi nei 100 stile libero dopo le buone prove di ieri nella 4×100 e di Federico Burdisso nei 200 farfalla uomini, di cui è bronzo in carica. Nel 100 stile uomini al via Zazzeri, Deplano e Frigo, al via le “magnifiche tre” nei 100 rana donne: Carraro, Pilato e Castiglioni a caccia di grandi risultati assieme alla debuttante Angiolini. Nei 200 farfalla c’è Giacomo Carini assieme a Federico Burdisso, nei 50 dorso donne inizia l’avventura di Margherita Panziera (non nella sua specialità) assieme a Scalia, Zofkova e Cocconcelli, l’Italia ci sarà e punterà in alto nella 4×200 stile libero mista e punta in alto la spedizione azzurra anche nei 1500 stile libero (oggi solo batterie) con Gregorio Paltrinieri a caccia del quarto oro e Domenico Acerenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE seconda giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione dedicata alle batterie, mentre le finali sono in programma dalle 18.00. Buon divertimento!

