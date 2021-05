LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: Furlan prova la fuga con Reymond nel primo giro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.47: In campo femminile Olasz a fare l’andatura, alle sue spalle Novikova e Grangeon. Azzurre nella pancia del gruppo

9.42: C’è già la prima azione nella gara maschile: davanti c’è Reymond e alle sue spalle Furlan

9.40: Partita la gara femminile

9.35: Sta per partire la gara femminile. Questa la lista delle partenti:

GER LINKA Elea

RUS SOROKINA Ekaterina

ITA POZZOBON Barbara

HUN SOMENEK ONON Kata

RUS NOVIKOVA Mariia

HUN VAS Luca

FRA GRANGEON Lara

AUT ENKNER Johanna

GER SPIWOKS Jeannette

GER BOY Lea

CZE STERBOVA Lenka

FRA CASSIGNOL Oceane

RUS KOLESNIKOVA Sofia

HUN OLASZ Anna

ITA SANTONI Veronica

9.32: Questi i partenti della gara maschile:

HUN HUSZTI David

ITA RUFFINI Simone

HUN GALICZ Peter

CZE KOZUBEK Matej

NED BOTTELIER Lars

RUS SADYKOV Ruslan

RUS DRATTCEV Evgenii

CZE STRAKA Martin

GER FRACH Niklas

ITA OCCHIPINTI Alessio

FRA WALLART Jules

ITA FURLAN Matteo

FRA REYMOND Axel

RUS ABROSIMOV Kirill

MKD POP ACEV Evgenij

9.30: Iniziata la gara maschile

9.26: In campo femminile due le azzurre al via: Barbara Pozzobon, campionessa italiana della distanza nel 2019 e 13ma agli ultimi Mondiali di nuoto e la debuttante Veronica Santoni

9.23: L’Italia schiera in campo maschile una squadra molto agguerrita con uno dei grandi protagonisti della storia di questa specialità, Simone Ruffini, che nel 2015 seppe conquistare la medaglia d’oro iridata. Agli Europei Ruffini non sale sul podio da undici anni (fu argento e bronzo sempre a Budapest nel 2010). Assieme a lui Matteo Furlan, che a Glasgow seppe conquistare la medaglia di bronzo europea proprio su questa distanza e Alessio Occhipinti che invece è stato bronzo nella 25 km ai Mondiali di Gwangju nel 2019.

9.20: Le due gare partiranno alle 9.30 la maschile, alle 9.40 la femminile: sono previste circa cinque ore di gara per la maschile e 5 ore e mezzo per la femminile

9.17: Si assegnano i due titoli della maratona del nuoto, la 25 km maschile e femminile.

9.15: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dell’ultima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto di fondo di scena a Budapest (Ungheria)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto di fondo di scena a Budapest (Ungheria). Si assegnano i due titoli della maratona del nuoto, la 25 km maschile e femminile. Tre azzurri nella gara maschile che vedrà quindici nuotatori al via, due le azzurre in partenza nella gara femminile con quindici atlete in lizza.

L’Italia vuole confermarsi nazione regina dell’Europeo di Budapest nel nuoto di fondo e per farlo i cinque italiani in gara oggi cercheranno di sare l’assalto al podio che non è mai stato fallito dalla squadra italiana finora. La 25 km sfugge però ad ogni pronostico, gara incerta, durissima, poco frequentata ma con alcuni specialisti davvero molto forti.

L’Italia schiera in campo maschile una squadra molto agguerrita con uno dei grandi protagonisti della storia di questa specialità, Simone Ruffini, che nel 2015 seppe conquistare la medaglia d’oro iridata. Agli Europei Ruffini non sale sul podio da undici anni (fu argento e bronzo sempre a Budapest nel 2010). Assieme a lui Matteo Furlan, che a Glasgow seppe conquistare la medaglia di bronzo europea proprio su questa distanza e Alessio Occhipinti che invece è stato bronzo nella 25 km ai Mondiali di Gwangju nel 2019. Il francese Reymond ed il russo Abrosimov gli atleti da tenere d’occhio in chiave medaglie.

In campo femminile due le azzurre al via: Barbara Pozzobon, campionessa italiana della distanza nel 2019 e 13ma agli ultimi Mondiali di nuoto e la debuttante Veronica Santoni che proveranno a giocarsela per un piazzamento importante in una gara che ha tante pretendenti, dalla francese Grangeon alla tedesca Spiwoks, alla padrona di casa Olasz.

