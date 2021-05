Nadal-Alcaraz oggi, Masters1000 Madrid: orario, tv, programma, streaming

Presente e futuro del tennis spagnolo si affronteranno oggi nel match di secondo turno del Masters1000 di Madrid. In campo Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Il campione maiorchino non ha bisogno di presentazioni mentre il 17enne nativo di El Palmar ha dimostrato di essere in possesso di buone qualità ma, lapalissiano dirlo, nulla a che vedere col numero 2 del mondo, neanche paragonandolo al primo Nadal ma d’altro canto giocatori di questo livello sono una vera rarità.

In qualsiasi caso c’è grande curiosità per capire il giovane spagnolo a che punto della sua crescita è arrivato. Di certo, almeno per questo match, Nadal parte ampiamente favorito con la possibilità concreta di una sfida a senso unico. Laddove il maiorchino non dovesse imbeccare la giornata giusta allora si aprirebbe la possibilità di assistere a una partita tirata.

Il numero 2 del mondo, d’altra parte, è anche il favorito al trionfo di questo Masters1000 di Madrid. Per il 17enne spagnolo sarà un’ottima occasione per fare esperienza e magari cercare di carpire da vicino i segreti che hanno reso grande il suo avversario.

La sfida tra Nadal-Alcaraz sarà il terzo match, a partire dalle ore 11.00, sul campo Manolo Santana. La partita comincerà dopo le precedenti sfide tra Davidovich Fokina-Medvedev e Barty-Kvitova. La contesa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo e NowTV.

MASTERS1000 MADRID: PROGRAMMA NADAL-ALCARAZ

Mercoledì 5 maggio

3° match dalle 11.00: Rafael Nadal-Carlos Alcaraz

(I precedenti incontri saranno Davidovich Fokina-Medvedev e Barty-Kvitova)

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: SkyGO e NowTV

Diretta testuale: OA Sport

Foto: AP Photo/Joan Monfort