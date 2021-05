LIVE Nadal-Alcaraz 6-1 6-2, Masters1000 Madrid in DIRETTA: lezione di Rafa al giovane talento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-POPYRIN (3° MATCH DALLE 11.00)

17.18 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di Rafa Nadal-Carlos Alcaraz. Buon proseguimento di giornata con OA Sport!

17.16 Numeri in favore di Rafa, che mette a segno solo 13 vincenti, ma tiene basso anche il numero dei non forzati, solo 8. Rapporto di 4/1 in favore degli errori invece per Alcaraz: per la precisione, 7 vincenti e 28 non forzati.

17.14 Rafa Nadal vince senza patemi la sfida contro il suo possibile erede Carlos Alcaraz. Ancora tanta distanza fra i due, con il mancino di Manacor che approccia la partita nel modo giusto e gli impartisce una bella lezione di tennis. Per il giovane murciano, numero 118 del mondo, ci sono stati dei momenti di ottimo tennis e una gran bella faccia tosta per buoni tratti di partita, ma deve ancora mangiare pane duro per essere ai suoi livelli.

17.13 E dopo la partita, arriva anche la torta di compleanno per Alcaraz, portata direttamente da Feliciano Lopez.

GAME, SET AND MATCH! RAFA NADAL BATTE CARLOS ALCARAZ 6-1 6-2.

40-30 Prova il dritto vincente senza equilibrio Nadal, palla fuori di parecchio.

40-15 Schiaffo di dritto in contropiede di Nadal che coglie un pizzico di riga. Due match point per lui.

30-15 Nadal chiama Alcaraz a rete con la smorzata, il giovane arriva anche sulla volée con un mezzo tweener ma poi non può nulla.

15-15 Gran risposta di dritto con i piedi dentro il campo per il giovane murciano.

15-0 In corridoio il colpo di Alcaraz.

GAME ALCARAZ, 5-2. Tiene da fondocampo il giovane spagnolo, poi arriva l’errore di Rafa, che ora serve per il match.

A-40 Bravo Alcaraz che si apre il campo con il rovescio e poi scende in campo a prendersi il punto.

40-40 Scappa via il dritto di Nadal.

30-40 Va lungo lo schiaffo di dritto di Alcaraz. Match point Nadal.

30-30 Incontenibile il dritto di Nadal.

30-0 Regge bene Alcaraz sulla diagonale di rovescio rimanendo profondo, Rafa costretto all’errore.

15-0 Risposta in corridoio di Nadal.

GAME NADAL, 5-1. Dritto lungolinea di Rafa impressionante.

40-15 Doppio fallo Nadal

40-0 Alcaraz prova il rovescio lungolinea, palla lunga.

30-0 SI stanno vedendo le cose migliori di Alcaraz, che tenta a rispondere su ogni colpo, ma l’accelerazione di Nadal è spaventosa.

15-0 Prima di servizio incisiva per Nadal.

BREAK NADAL, 4-1! E chiude con una risposta MAGNIFICA! Ristabilite le distanze.

0-40 SPAVENTOSO rovescio di Nadal, che fa correre avanti e dietro l’avversario senza successo. Tre palle del 4-1.

0-30 Fuori il dritto di Alcaraz, non serve nemmeno la chiamata del falco.

0-15 Nadal costringe lontano dal campo Alcaraz, che manda il dritto in rete.

BREAK ALCARAZ, 3-1! E il diciottenne sembra più sciolto, lascia andare il braccio prendendo in mano lo scambio e si regala un break contro Rafa Nadal.

40-A Grande scambio, forse il migliore della partita! Alcaraz ha visogno di due ottimi dritti per la seconda palla break del game.

40-40 Da buon cannibale, Nadal annulla la palla break con la prima di servizio.

30-40 Squillo di Alcaraz con il rovescio incrociato! Palla break per il giovane murciano, seconda della partita.

30-30 Arriva un altro errore del giovane spagnolo, che da fondo non riesce ad esprimersi: 29-9 il conteggio dei punti da fondo.

15-30 Buona prima di Rafa che induce all’errore Alcaraz.

0-30 E doppio fallo per Nadal.

0-15 Tiene lo scambio da fondo Alcaraz, arriva l’errore di Rafa.

BREAK NADAL, 3-0. Alcaraz serve bene e prova a colpire, ma arriva l’ennesimo errore.

15-40 Buona prima di Alcaraz, con la risposta di Nadal forse un po’ troppo leziosa.

0-40 Sembra uscito dalla partita il giovane murciano, che manda il rovescio in rete.

0-30 Il nastro non aiuta Alcaraz, che vede il colpo andare in corridoio.

0-15 Lungo il colpo di Alcaraz, che sta perdendo lucidità. Anche capibile dopo una passata del genere a diciotto anni…

GAME NADAL, 2-0. E Rafa chiude con lo schiaffo di dritto da fondocampo, facendo correre da una parte all’altra Alcaraz.

40-15 Rimedia subito Rafa con l’ace.

30-15 E a volte sbaglia anche Nadal: in rete lo schiaffo di dritto.

30-0 Prova a scambiare di più il giovane spagnolo, ma il risultato non cambia: altro errore.

15-0 Errore di rovescio di Alcaraz.

BREAK NADAL, 1-0. Risposta alta e profonda di Rafa e Alcaraz viene sorpreso, palla lunghissima. Nadal non vuole concedere NIENTE.

30-40 Doppio fallo per Alcaraz, Nadal ha subito una palla break a disposizione.

30-30 Appena fuori il rovescio del giovane murciano.

30-15 Bravo Alcaraz qui! Piedi nel campo e rovescio con un angolo strettissimo.

15-15 Prova ancora ad attaccare in uscita dal servizio Alcaraz, ma stecca la pallina che va in orbita.

15-0 Servizio e dritto per Alcaraz. Solo il secondo vincente della sua partita.

SET NADAL, 6-1. Seconda di servizio ficcante, Alcaraz mette in rete il rovescio.

40-0 E altra riga di Rafa! Alcaraz risponde corto e arriva il dritto laser, tre set point!

30-0 Piedi sulla riga di fondo, sventagliata di dritto che prende la riga piena. Nadal non si sta risparmiando.

15-0 Gran prima esterna di Nadal.

GAME ALCARAZ, 5-1. Altra buona prima, il giovane Alcaraz mette a segno il primo graffio della sua partita.

40-15 Altro errore di Nadal, due palle per il 5-1

30-15 Primo doppio fallo di Alcaraz.

30-0 Nadal insiste sul rovescio avversario, ma manda il rovescio lungo di poco.

15-0 Torna a fare un punto Alcaraz, grazie al servizio.

GAME NADAL, 5-0. E il dritto in corsa di Rafa a mettere il punto esclamativo sul game.

40-0 Buona prima di servizio di Nadal.

30-0 Alcaraz con i piedi in campo tenta di aggredire la risposta: palla molto lunga.

15-0 Altro errore di Alcaraz. Parziale di sette punti a zero da quando si è rientrati in campo.

BREAK NADAL, 4-0. Niente da fare: quando Rafa accelera, per Alcaraz sono ancora dolori, non riuscendo a gestire le mine del fenomeno del tennis spagnolo.

0-40 Continua ad attaccare il talentino spagnolo, ma il suo rovescio è in corridoio. Tre palle break.

0-30 Lungo il rovescio di Alcaraz.

0-15 Il giovane murciano prova a giocare sul rovescio di Nadal, sulle bombe avversario tenta di uscire con il lungolinea ma senza successo.

GAME NADAL, 3-0. Attacco perfetto del re della terra, che va con il dritto, attacca a rete e chiude con la volée. Intanto sembra che Alcaraz abbia risolto i suoi problemi fisici.

40-15 Profondo Nadal, arriva un altro errore di rovescio per Alcaraz.

16.14 Dopo un piccolo trattamento, Alcaraz ritorna in campo. Si riparte.

16.12 Il problema di Alcaraz è ai muscoli addominali, nel tentare di prendere lo smash risolutivo di Nadal si è allungato troppo, sentendo tirare la zona appena è atterrato.

30-15 CHE SCAMBIO! Alcaraz arriva su due vincenti di Nadal e quasi ribalta l’inerzia con un lob, ma poi si lascia ingolosire dalla palla corta. Intanto nel recupero Carlos ha avuto un problemino fisico, Nadal gli consiglia di chiamare il fisioterapista…

15-15 Appena fuori il vincente di dritto di Alcaraz. Nadal ha semplicemente sperato che uscisse.

0-15 Forza la risposta il giovane Carlos, colpo al corpo su Nadal che non mette in campo la palla.

BREAK NADAL, 2-0. Alcaraz prova a sfondare da fondo con il rovescio, ma arriva un altro errore. Solo una prima di servizio per lui.

30-40 Alcaraz forza il vincente da fondocampo, il suo dritto si infossa in rete. Palla break.

30-30 Stecca con il dritto Alcaraz. Nadal appare assai concentrato.

30-15 Arriva il primo acuto da fondo di Nadal, che colpisce con il suo lungolinea.

30-0 Fiacca la risposta di Nadal, che si impenna sul nastro.

15-0 Buona prima di Alcaraz.

16.01 Si segnalano molti VIP a guardare il match, tra cui le due leggende calcistiche Iker Casillas e Raul Gonzales Blanco.

GAME NADAL, 1-0. Servizio lavorato di Rafa, risposta avversaria che si ferma sul nastro

A-40 Arriva male sulla palla il giovane talento, mandando sul nastro il rovescio.

40-40 Prende in mano lo scambio Alcaraz che costringe a correre Nadal, poi manda in rete il dritto.

30-40 Altra ottima risposta, anche un po’ fortunata, di un determinato Alcaraz, è palla break.

30-30 Doppio fallo di Nadal.

30-15 Il giovane Alcaraz attacca con due rovesci, ma viene trafitto dal recupero di Nadal. Il neodiciottenne gioca all’arrembaggio.

15-15 Buona risposta e dritto con i piedi in campo per Alcaraz.

15-0 Nadal gioca subito sul rovescio di Alcaraz, che manda il colpo in rete.

15.54 COMINCIA LA PARTITA, SERVE RAFA NADAL

15.53 Rafa Nadal non perde un match con uno spagnolo da più di cinque anni, quando perse con Verdasco all’Australian Open

15.51 Il bilancio del 2021 di Rafa Nadal parla di 13 partite, con 11 vittorie e 2 sconfitte, da Tsitsipas all’Australian Open e Rublev a Montecarlo. Poi il primo torneo della sua stagione, a Barcellona.

15.49 Alcaraz parecchio emozionato alla visione del monumento del tennis spagnolo. Il destino gli ha fatto un gran bel regalo per i suoi 18 anni.

15.47 Rafa Nadal e Carlos Alcaraz sono entrati sul campo Manolo Santana. Fra poco inizierà questa gran bella sfida.

15.45 Alcaraz ha invece conquistato qui nella capitale la sua prima vittoria in un Masters1000. Con questo successo è già sicuro del suo best ranking, salendo al numero 114 delle classifiche.

15.42 Per Nadal è il debutto a Madrid dopo il successo di pochi giorni fa a Barcellona. Essendo il numero 1 del tabellone, ha usufruito di un bye.

15.39 Una sfida attesa da addetti ai lavori e appassionati, con il re della terra contro un giovane discepolo da molti considerato come il suo possibile erede.

15.35 Si è conclusa la sfida tra Ashleigh Barty e Petra Kvitova con la vittoria dell’australiana. Fra poco sarà il momento di Rafa Nadal e Carlos Alcaraz.

14.50 Barty e Kvitova giocheranno il decisivo terzo set. L’australiana si è imposta nel primo per 6-1, la ceca he replicato con un 6-3. Al termine di questo confronto toccherà a Nadal-Alcaraz.

13.43 Appena iniziato il confronto tra l’australiana Barty e la ceca Kvitova. Al termine di questo incontro toccherà a Rafael Nadal contro Carlos Alcarez, verosimilmente a metà pomeriggio (comunque non prima delle ore 15.00, come stabilisce il programma)

13.40 Il russo Daniil Medvedev ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Davidovich Fokina. Il numero 3 del mondo si è imposto contro il numero 49 del ranking ATP per 4-6, 6-4, 6-2.

Nadal-Alcaraz oggi, Masters1000 Madrid: orario, tv, programma, streaming

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Carlos Alcaraz, sfida valida per il secondo turno dell’ATP Masters1000 di Madrid. Una partita tra il passato, il presente ed il possibile futuro del tennis spagnolo, con il giovane murciano che è stato accostato da tanti addetti ai lavori come il possibile erede del re della terra rossa.

Debutto interessante per Rafa nella capitale spagnola, il Master meno dominato da lui nella sua carriera: ‘soltanto’ cinque trofei, con l’ultimo datato addirittura 2017. Il mancino di Manacor, che torna in campo dopo la vittoria di Barcellona contro Stefanos Tsitsipas, attendeva questo match, parlando molto bene del giovane avversario in un’intervista a Tennis TV: “Alcararaz è un tennista molto giovane che ha già un gran presente ma soprattutto ha un grande futuro”.

Carlos Alcaraz sta ottenendo ottimi risultati in questo primo scorcio di 2021. Prima vittoria in un torneo dello slam in Australia contro Botic van de Zandschlup, semifinale nell’Andalucia Open e per ultimo il gran successo 6-4 6-0 contro Adrian Mannarino qui a Madrid, concedendosi così un gran diciottesimo compleanno contro Nadal. Una partita che non potrà fare altro che forgiarlo e farlo crescere, da seguire attentamente per capire quanti sono i punti di contatto tra il campione ed il suo possibile seguace.

Il match tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz sarà il terzo in programma nello stadio Manolo Santana, e inizierà non prima delle ore 15.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse