LIVE Moto3, GP Italia 2021 in DIRETTA: Dennis Foggia vince al Mugello! Masià e Rodrigo completano il podio

11.53 Grazie a tutti per averci seguito in questa spettacolare gara. Restate con OA Sport per tutte le notizie e gli aggiornamenti da Moto2 e MotoGP. Un saluto a tutti!

11.49 Cala il sipario su uno spettacolare Gran Premio d’Italia. Il ricordo va all’elvetico Jason Dupasquier, ricoverato a Firenze dopo il bruttissimo incidente nella Q2 di ieri.

11.47 Gara incredibile per Foggia che con una velocità di punta incredibile non ha avuto rivali nel lunghissimo rettifilo del Mugello. Sasaki e Binder completano la Top5 al termine di una competizione che si è decisa all’ultimo decisivo passaggio.

11.45 La classifica del Gran Premio d’Italia per la Moto3:

1 7 D. FOGGIA 39:37.497 2 5 J. MASIA +0.036 3 2 G. RODRIGO +0.145 4 71 A. SASAKI +0.240 5 40 D. BINDER +0.499 6 55 R. FENATI +0.711 7 37 P. ACOSTA +0.745 8 11 S. GARCIA +0.861 9 17 J. MCPHEE +0.918 10 24 T. SUZUKI +0.963

11.42 Seconda affermazione in carriera per Foggia che precede sotto la bandiera a scacchi Jaume Masià e Gabriel Rodrigo.

11.41 Dennis Foggia vince il Gran Premio d’Italia! La velocità di punta premia il portacolori di casa Leopard che firma la prima gioia del 2021, il secondo podio dopo il podio del Portogallo!

-1 Rodrigo e Masià beffano Fenati, Foggia allunga verso il successo!

-1 Foggia passa Fenati alla San Donato. Italiani al comando al Mugello! Masià e Rodigo inseguono gli azzurri!

-2 Fenati allunga! Sta per iniziare l’ultimo giro!

-2 Jaune Masià infila tutti alla San Donato, ma deve cedere a Romano Fenati e Dennis Foggia! Italia insegue una doppietta incredibile, mentre Acosta scivola 11°.

-3 Acosta torna leader nel primo tratto del Mugello, Fenati e Foggia sono ancora in lotta per la vittoria! Finale incertissimo al Mugello!

-4 Fenati alla ‘Bucine’ sale primo! Che rimonta per il portacolori di Max Racing che ora si deve difendere sul rettilineo.

-4 Acosta conquista la leadership! Sasaki è secondo davanti a Rodrigo, Binder e Masià. Settimo Fenati davanti a Foggia.

-4 La classifica aggiornata:

1 40 D. BINDER 30:34.569 2 71 A. SASAKI +0.151 3 2 G. RODRIGO +0.279 4 5 J. MASIA +0.321 5 11 S. GARCIA +0.403 6 37 P. ACOSTA +0.505 7 27 K. TOBA +0.586 8 55 R. FENATI +0.710 9 17 J. MCPHEE +1.118 10 23 N. ANTONELLI +1.126

-5 Errore di Foggia! Il centauro di Leopard sbaglia la San Donato e passa dodicesimo! Attenzione perché il gruppo si sta rompendo e l’italiano potrebbe restare fuori dalla battaglia per il successo!

-5 Fenati beffa McPhee e prende la leadership, mentre Foggia scivola settimo.

-6 Foggia nell’erba! L’italiano tocca il prato sul rettilineo, mentre McPhee passa al comando davanti a Fenati e Sasaki.

-7 Suzuki! Secondo posto per il giapponese che lascia spazio ad Acosta che prima del ‘Correntaio’ passa primo.

-7 Acosta conquista il primato in curva 1, ma Foggia risponde alla ‘Luco’. Rodrigo è terzo davanti a Suzuki.

-8 IMPRESSIONANTE DENNIS FOGGIA! L’italiano passa al comando da settimo a primo! La velocità sul dritto aiuto il portacolori di Leopard che gestisce in questo momento la situazione!

-9 Perde posizioni Dennis Foggia nel primo tratto che porta alla San Donato. Suzuki conquista la leadership davanti a Rodrigo e Binder.

-10 Foggia guida il gruppo, mentre Migno resta seduto nel prato ad assistere alla competizione. Delusione da parte dell’italiano che ha alzato bandiera bianca dopo meno di un giro.

-11 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 18:29.745 2 24 T. SUZUKI +0.061 3 2 G. RODRIGO +0.165 4 37 P. ACOSTA +0.366 5 71 A. SASAKI +0.527 6 52 J. ALCOBA +0.679 7 55 R. FENATI +0.823 8 40 D. BINDER +1.015 9 11 S. GARCIA +1.124 10 82 S. NEPA +1.269

-12 Suzuki! Cerca un’alternativa il giapponese che passa alla ‘Bucine’ Foggia. L’italiano risponde al rivale sul lungo rettilineo e torna al comando.

-12 Foggia guida il gruppo! Suzuki insegue l’italiano che può vantare una netta superiorità sul lunghissimo rettilineo principale.

-13 Suzuki infila Acosta al ‘Correntaio’! Il giapponese insegue Foggia sul rettlineo principale.

-13 Pedro Acosta! Incredibile mossa all’esterno della San Donato con lo spagnolo che passa al comando su Foggia e Rodrigo.

.14 Si allunga il gruppo! Foggia inizia ad eliminare qualche rivale del primo gruppo.

-15 L’uscita dalla Bucine è fondamentale con Foggia che riesce a gestire tutti! Incredibile velocità di punta per la moto del Team Leopard che tiene la testa della corsa.

-15 Il rettilineo aiuta Foggia che alla prima staccata riesce a fare la differenza! Fenati è secondo davanti a Rodrigo ed ad Acosta.

-16 Che lotta! Foggia beffa alla ‘Savelli’ Suzuki che riprende la leadership prima del ‘Correntaio’.

-16 Suzuki e Rodrigo sfidano Fenati e Foggia. Gli italiani attaccano la zona podio!

-17 Romano Fenati! Sorpasso del centauro di Max Racing alla curva Arrabbiata! Ottima mossa per l’italiano che beffa Foggia che sul rettilineo principale appare imbattibile.

-17 Binder attacca Foggia ed Acosta! I protagonisti si aprono a ventaglio alla curva San Donato con Foggia che prende la leadership davanti a Fenati e Suzuki. Acosta scivola decimo!

-18 Si ripropone il duello di Portimao tra Foggia ed Acosta. Lo spagnolo beffa l’italiano alla prima staccata del Mugello. Gruppo compatto al Mugello!

-19 La classifica aggiornata al passaggio all’Arrabbiata 1.

1 7 D. FOGGIA 2:58.060 2 2 G. RODRIGO +0.236 3 37 P. ACOSTA +0.328 4 55 R. FENATI +0.417 5 24 T. SUZUKI +0.548 6 40 D. BINDER +0.730 7 52 J. ALCOBA +1.051 8 71 A. SASAKI +1.145 9 5 J. MASIA +1.201 10 12 F. SALAC +1.281

-20 ATTENZIONE ALLA CURVA ‘SAVELLI’! Moltissime moto coinvolte con Migno nella sabbia con Oncu, Tatay e Kofler. Non sembrano esserci conseguenze per i protagonisti caduti.

-20 Ottimo spunto per Pedro Acosta. Lo spagnolo leader del Mondiale guida il gruppo alla San Donato! Gabriel Rodrigo è secondo davanti a Tatsuki Suzuki!

11.00 Semaforo verde! Inizia il GP d’Italia per i protagonisti della Moto3!

10.58 Scatta il giro di formazione del Gran Premio d’Italia per la Moto3!

10.57 Prima pole in carriera nel GP d’Italia per Suzuki, la seconda in stagione. Il portacolori della SIC58 ha firmato il nuovo record della pista con una prestazione incredibile nella Q2 di ieri.

10.55 La prime 10 posizioni della griglia di partenza:

1 24 T. SUZUKI 1:56.001 2 37 P. ACOSTA +0.596 3 2 G. RODRIGO +0.684 4 7 D. FOGGIA +0.979 5 5 J. MASIA +0.984 6 52 J. ALCOBA +1.106 7 55 R. FENATI +1.109 8 23 N. ANTONELLI +1.136 9 17 J. MCPHEE +1.151 10 71 A. SASAKI +1.205

10.53 Il migliore degli italiani è Dennis Foggia, quarto in griglia con il team Leopard. Lontano, invece, Andrea Migno (Snipers) che è 16° e dovrà superarsi oggi in gara.

10.51 Sulla griglia di partenza manca la moto di Jason Dupasquier. Lo svizzero resta in gravi condizioni all’ospedale di Firenze dopo la bruttissima caduta avvenuta in ieri durante la Q2.

10.49 La classifica del Mondiale dopo il GP di Francia (Le Mans):

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 103

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 49

3 Andrea MIGNO Honda ITA 47

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 46

5 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 44

6 Ayumu SASAKI KTM JPN 44

7 Jaume MASIA KTM SPA 39

8 Darryn BINDER Honda RSA 36

9 Filip SALAC Honda CZE 30

10 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

11 Izan GUEVARA GASGAS SPA 26

12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 26

13 Gabriel RODRIGO Honda ARG 25

14 Dennis FOGGIA Honda ITA 20

15 Jeremy ALCOBA Honda SPA 18

16 Kaito TOBA KTM JPN 18

17 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

18 Xavier ARTIGAS Honda SPA 16

19 Carlos TATAY KTM SPA 14

20 John MCPHEE Honda GBR 13

21 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 12

22 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 10

23 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 8

24 Stefano NEPA KTM ITA 6

25 Yuki KUNII Honda JPN 3

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

27 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 1

28 Lorenzo FELLON Honda FRA

29 Takuma MATSUYAMA JPN

10.46 La classifica del warm-up di questa mattina:

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 243.7 1’57.271

2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.0 1’57.320 0.049 / 0.049

3 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 244.8 1’57.538 0.267 / 0.218

4 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 241.6 1’57.578 0.307 / 0.040

5 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 241.6 1’57.678 0.407 / 0.100

6 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 238.9 1’57.710 0.439 / 0.032

7 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.2 1’57.737 0.466 / 0.027

8 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 243.2 1’57.888 0.617 / 0.151

9 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 243.2 1’57.903 0.632 / 0.015

10 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 240.5 1’58.038 0.767 / 0.135

11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 241.0 1’58.172 0.901 / 0.134

12 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 242.6 1’58.176 0.905 / 0.004

13 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 243.2 1’58.211 0.940 / 0.035

14 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 238.4 1’58.212 0.941 / 0.001

15 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 243.7 1’58.493 1.222 / 0.281

16 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.6 1’58.584 1.313 / 0.091

17 67 Alberto SURRA ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 237.8 1’58.632 1.361 / 0.048

18 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 243.2 1’58.694 1.423 / 0.062

19 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 243.2 1’58.830 1.559 / 0.136

20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 242.6 1’58.835 1.564 / 0.005

21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 242.6 1’58.876 1.605 / 0.041

22 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 239.4 1’58.963 1.692 / 0.087

23 22 Elia BARTOLINI ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 240.0 1’59.022 1.751 / 0.059

24 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 242.1 1’59.063 1.792 / 0.041

25 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 242.1 1’59.063 1.792

26 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 231.7 1’59.090 1.819 / 0.027

27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 242.6 1’59.426 2.155 / 0.336

28 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda 238.9 2’00.119 2.848 / 0.693

10.43 Mancano pochi minuti alla sesta tappa del Mondiale 2021. Lo spettacolo è assicurato in quella che sarà la prima delle due competizioni previste nel Bel Paese.

10.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio d’Italia per quanto riguarda la Moto3.

9.10 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questo warm-up. Appuntamento alle 11.00 per il Gran Premio d’Italia!

9.07 Rodrigo si conferma uno dei migliori del gruppo alla viglia di una corsa che molto probabilmente non vedrà delle fughe. Il lungo rettilineo del Mugello regalerà sicuramente emozioni nella corsa odierna.

9.05 La classifica del warm-up:

1 2 G. RODRIGO 1:57.271 2 53 D. ÖNCÜ +0.049 3 71 A. SASAKI +0.267 4 54 R. ROSSI +0.307 5 43 X. ARTIGAS +0.407 6 11 S. GARCIA +0.439 7 55 R. FENATI +0.466 8 82 S. NEPA +0.617 9 5 J. MASIA +0.632 10 40 D. BINDER +0.767

9.02 Settimo tempo per Fenati davanti a Nepa e Masià. Rodrigo svetta in classifica con il tempo di 1.57.271.

9.01 Si migliorano Sasaki, Oncu e Garcia. Aspettiamo i protagonisti sul traguardo.

9.00 Bandiera a scacchi! Ultimi chilometri prima della sesta competizione del Mondiale 2021.

8.58 Ultimi giri per tutti i protagonisti con Rodrigo che resta il migliore di questa sessione davanti ad Oncu e Rossi.

8.56 Conferme da parte di Rodrigo. 1.57.271 è il nuovo riferimento della sessione. Il migliore degli italiani è Nepa, quarto al momento davanti a Masià.

8.53 Sasaki al comando! Il giapponese firma il best lap del warm-up a tre giri dalla fine. Rodrigo ed Oncu chiudono la Top3.

8.51 Jaume Masià, chiamato a rifarsi dopo un inizio stagione difficile, guida il gruppo al momento il gruppo su Migno e McPhee.

8.48 La classifica aggiornata:

1 5 J. MASIA 1:58.058 2 53 D. ÖNCÜ +0.338 3 7 D. FOGGIA +0.566 4 54 R. ROSSI +0.731 5 23 N. ANTONELLI +0.769 6 16 A. MIGNO +0.786 7 43 X. ARTIGAS +0.876 8 71 A. SASAKI +1.026 9 2 G. RODRIGO +1.088 10 37 P. ACOSTA +1.090

8.45 Il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58) ha conquistato ieri la pole-position. Nel frattempo il turco Deniz Oncu (KTM) guida il gruppo sull’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini).

8.43 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti i piloti sono lungo il tracciato.

8.40 Bandiera verde! Scatta il warm-up!

8.36 Il sole splende sul tracciato Toscano, pista amata da tutti i piloti del Motomondiale con i suoi sali e scendi.

8.33 La classifica del Mondiale dopo le prime cinque prove

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 103

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 49

3 Andrea MIGNO Honda ITA 47

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 46

5 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 44

6 Ayumu SASAKI KTM JPN 44

7 Jaume MASIA KTM SPA 39

8 Darryn BINDER Honda RSA 36

9 Filip SALAC Honda CZE 30

10 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

11 Izan GUEVARA GASGAS SPA 26

12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 26

13 Gabriel RODRIGO Honda ARG 25

14 Dennis FOGGIA Honda ITA 20

15 Jeremy ALCOBA Honda SPA 18

16 Kaito TOBA KTM JPN 18

17 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

18 Xavier ARTIGAS Honda SPA 16

19 Carlos TATAY KTM SPA 14

20 John MCPHEE Honda GBR 13

21 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 12

22 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 10

23 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 8

24 Stefano NEPA KTM ITA 6

25 Yuki KUNII Honda JPN 3

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

27 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 1

28 Lorenzo FELLON Honda FRA

29 Takuma MATSUYAMA JPN

8.30 Stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il quadro clinico di Jason Dupasquier resta grave. Lo svizzero è stato operato durante la notte dopo una lunga osservazione. Attendiamo aggiornamenti.

8.26 La Top10 della Q2 di ieri:

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 240.0 1’56.001

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.3 1’56.597 0.596 / 0.596

3 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 243.2 1’56.685 0.684 / 0.088

4 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 243.2 1’56.980 0.979 / 0.295

5 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 241.6 1’56.985 0.984 / 0.005

6 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 243.2 1’57.107 1.106 / 0.122

7 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.3 1’57.110 1.109 / 0.003

8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 237.8 1’57.137 1.136 / 0.027

9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 240.0 1’57.152 1.151 / 0.015

10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 242.1 1’57.206 1.205 / 0.054

8.23 Dal Mugello tutto è pronto per gli ultimi chilometri in vista del sesto atto del Mondiale. Ricordiamo che questo round ha perso il proprio posto nel calendario 2020 in seguito all’emergenza sanitaria.

8.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio d’Italia per i protagonisti della Moto3. Tra pochi minuti si scende in pista.

Presentazione GP Italia Moto3 – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio d’Italia per i protagonisti della Moto3. Mancano poche ore al sesto atto del 2021, il primo dei due previsti che si sv olgeranno nel Bel Paese.

Il giapponese Tatsuki Suzuki scatterà dalla pole-position dopo aver registrato il record della pista nella Q2 di ieri. Accanto a lui ci sarà lo spagnolo Pedro Acosta (KTM) e l’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini), rispettivamente secondo e terzo sullo schieramento.

Dennis Foggia (Leopard) è il primo dei piloti italiani sulla griglia di partenza con il quarto tempo. Settima piazza per Romano Fenati (Max Racing) davanti a Niccolò Antonelli (Esponsorama), mentre scatterà solo diciassettesimo Andrea Migno (Snipers) che non è riuscito a registrare un tempo.

Appuntamento alle 8.40 per il warm-up, mentre alle 11.00 non perdetevi la Diretta Live del Gran Premio d’Italia 2021. Buon divertimento!

