Moto3, risultati FP3 GP Italia 2021: Andrea Migno svetta su Masià e Rodrigo, Acosta fuori dalla top14

Andrea Migno si conferma in grande spolvero e chiude in vetta anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato del Mugello la giornata è splendida con sole pieno e temperature già tiepide (23° per quanto riguarda l’atmosfera e 26° sull’asfalto) ed i protagonisti della classe più leggera hanno potuto spingere dall’inizio alla fine di questa FP3 per andare ad occupare la top14 ed evitare, quindi, la Q1 delle qualifiche odierne.

Il più veloce, ancora una volta, è risultato Andrea Migno (Honda Snipers) con un ottimo 1:56.234 con 124 millesimi di margine sullo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) che si conferma a proprio agio sulla pista toscana con il tempo di 1:56.358. Terzo crono per l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Gresini) in 1:56.389 a 155 millesimi dalla vetta, mentre il quarto lo ha messo a segno lo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Aspar) che, dopo le difficoltà messe in mostra nella giornata di ieri, ha saputo issarsi fino all’1:56.480 a 246 millesimi da Migno.

Quinta posizione per lo svizzero Jason Dupasquier (KTM Pruestel) a 378 millesimi, sesta per lo spagnolo Jeremy Alcoba (Honda Gresini) a 420 millesimi, quindi è settimo il nipponico Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) a 521. Ottavo il nostro Stefano Nepa (KTM BOE) a 575 millesimi, nono il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 582, mentre è decimo Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 620.

Si ferma in tredicesima posizione Dennis Foggia (Honda Leopard) a 758, mentre nonostante il diciassettesimo crono odierno, rimane nella top14 il sudafricano Brad Binder (Honda Petronas) e, quindi, eviterà la Q1. Non riesce ad acciuffare la Q2 diretta, invece, il leader della classifica generale Pedro Acosta. Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo, infatti, si ferma in quindicesima posizione a 975 millesimi.

Non va oltre la diciottesima posizione Niccolò Antonelli (KTM Avintia Esponsorama) a 1.083 da Migno, ma il tempo che lo avrebbe messo comodamente nei primi posti gli è stato cancellato proprio sotto la bandiera a scacchi. Chiude ventesimo Alberto Surra (KTM Bardahl VR46), quindi ventitreesimo Riccardo Rossi (KTM BOE) a 1.582, infine è ventinovesimo Elia Bartolini (KTM Bardahl VR46) a 2.722.

A questo punto la classe più leggera affila le armi e si prepara in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 12.35 con la Q1, mentre la Q2 decisiva scatterà alle ore 13.00 e andrà a definire il poleman della gara di domani che, come sempre, prenderà il via alle ore 11.00.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP ITALIA 2021 – MOTO3

1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 240.0 1’56.234

2 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 240.0 1’56.358 0.124 / 0.124

3 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 244.3 1’56.389 0.155 / 0.031

4 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 243.2 1’56.480 0.246 / 0.091

5 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 243.2 1’56.612 0.378 / 0.132

6 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 243.2 1’56.654 0.420 / 0.042

7 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 241.6 1’56.755 0.521 / 0.101

8 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 243.7 1’56.809 0.575 / 0.054

9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 238.4 1’56.816 0.582 / 0.007

10 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.2 1’56.854 0.620 / 0.038

11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.5 1’56.890 0.656 / 0.036

12 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 241.0 1’56.951 0.717 / 0.061

13 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 243.2 1’56.992 0.758 / 0.041

14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 243.2 1’57.032 0.798 / 0.040

15 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 238.4 1’57.209 0.975 / 0.177

16 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 242.1 1’57.218 0.984 / 0.009

17 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 242.1 1’57.229 0.995 / 0.011

18 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 241.0 1’57.317 1.083 / 0.088

19 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 237.8 1’57.374 1.140 / 0.057

20 67 Alberto SURRA ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 236.8 1’57.546 1.312 / 0.172

21 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 241.6 1’57.582 1.348 / 0.036

22 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 240.5 1’57.745 1.511 / 0.163

23 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 240.0 1’57.816 1.582 / 0.071

24 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 244.3 1’58.086 1.852 / 0.270

25 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 242.1 1’58.168 1.934 / 0.082

26 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.0 1’58.249 2.015 / 0.081

27 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 240.5 1’58.321 2.087 / 0.072

28 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda 242.6 1’58.378 2.144 / 0.057

29 22 Elia BARTOLINI ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 240.0 1’58.956 2.722 / 0.578

30 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 229.7 2’01.710 5.476 / 2.754

Credit: MotoGP.com Press