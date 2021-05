LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: prove libere in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e come seguire in tv la giornata – La preview del weekend di Le Mans – La classifica del Mondiale Moto3 2021

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto3 2021. Sul tracciato di Le Mans si parte con il fine settimana della Sarthe, con una tre-giorni di capitale importanza, in uno dei circuiti più storici e conosciuti del Circus.

La classe più leggera inizierà con la prima sessione di prove libere alle ore 9.00, quindi la FP2 scatterà alle ore 13.15, andando a indirizzare la top14 in vista delle qualifiche di domani. Siamo già ad uno snodo decisivo della stagione? Forse è prematuro, ma la trasferta francese ci permetterà di capire se, davvero, il “Rookie Meraviglia” Pedro Acosta sarà pronto per la fuga in classifica generale.

Il giovanissimo spagnolo classe 2004, dopotutto, è reduce dalla tripletta tra Losail 2, Portimao e Jerez de la Frontera, con la bellezza di 95 punti già messi in cascina contro i 44 di Niccolò Antonelli, i 42 di Andrea Migno ed i 40 di Romano Fenati. Alle loro spalle Jaume Masià a quota 9, con Darryn Binder a 36 e Ayumu Sasaki a 33. Ormai Pedro Acosta sembra pronto a dominare la scena, per cui i rivali dovranno fare in modo di stoppare il portacolori del team Red Bull KTM Ajo, per non dovere già mandare a maggio i titoli di coda della stagione 2021.

Il venerdì del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale Moto3 2021, prenderà il via alle ore 9.00 con la FP1, mentre la seconda sessione scatterà alle ore 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale delle prove libere sul tracciato di Le Mans, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera.

Credit: MotoGP.com Press