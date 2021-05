Moto3, Pedro Acosta e un nuovo esame a Le Mans. Italiani in cerca di stabilità

95 punti dopo quattro gare e una classe nei momenti topici che fa spavento. Pedro Acosta è il riferimento della Moto3 in questo campionato 2021. Nella categoria dove la lotta strenua è una caratteristica peculiare il pilota spagnolo della KTM ha spesso fatto la differenza, nonostante la sua giovane età e la poca esperienza.

A Le Mans l’iberico è atteso da un nuovo esame, su di un tracciato dalle peculiarità particolari: Stop&Go e in cui l’effetto scia rischia di farsi sentire. Sarà dura andare via, ma il buon Acosta ha fatto vedere di saper interpretare piuttosto bene le gomme e di sferrare il colpo quando ne ha bisogno.

Ricordando un po’ il Valentino Rossi dei bei tempi in 125cc e 250cc, il funambolico spagnolo sembra appartenere a quella stirpe di chi la moto sa come farla andare forte, soprattutto quando gli altri si trovano in condizioni difficili di aderenza.

E gli Italiani? In cerca di stabilità. Niccolò Antonelli guida la graduatoria degli inseguitori con però meno della metà dei punti totalizzati da Acosta (95 vs 44). Non si parla di un differenziale da poco. Serve una candidatura forte per opporsi a “Pedrito”. Antonelli, Romano Fenati e Andrea Migno sono i primi a essere chiamati in causa, in attesa sempre che Dennis Foggia riesca a trovare un equilibrio sopra la follia.

Credit: MotoGP.com Press