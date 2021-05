LIVE Italia-San Marino 0-0, amichevole calcio in DIRETTA: ci prova Bernardeschi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

29′ Kean si sposta destra, mentre Bernardeschi è ora la punta centrale.

27′ Mancini cerca Bernardeschi al centro dell’area, pallone troppo forte.

25′ Ci prova Ferrari dalla distanza, pallone completamente sballato.

23′ Colpo di testa di Mancini che sfiora il secondo palo.

21′ Bella giocata di Biraghi per Kean che però non controlla.

19′ Nanni prova il cross basso, Cragno blocca tutto.

17′ Il San Marino ci prova con Tomassini, pallone fuori.

15′ Italia poco pericolosa fino a questo momento, ottima difesa del San Marino.

13′ Bernardeschi tira con il sinistro, para il portiere senza problemi.

11′ 77% possesso palla per l’Italia.

9′ Castrovilli cerca Grifo, pallone fuori.

7′ Mancini di testa non trova la porta dopo un corner.

5′ Tiro a giro di Pessina, sbatte su un difensore del San Marino.

3′ L’Italia in fase di costruzione agisce a tre con Toloi che is stringe con i centrali mentre Biraghi va alto a sinistra.

1′ Inizia la partita!

20.43 inni nazionali in corso, tra poco si parte!

20.39 Mancano cinque minuti all’ingresso in campo delle due nazionali.

20.36 Tanti i giocatori che oggi sono chiamati a convincere il Ct, che deve fare i conti con diversi infortunati che stanno facendo di tutto per recuperare. Qusto il punto di Roberto Mancini nella conferenza stampa della vigilia: “Sono stati giorni di lavoro importanti per valutare le condizioni fisiche dei calciatori. Penso che Verratti ce la possa fare, ha avuto un miglioramento enorme in 15 giorni. Sensi mi preoccupa un po’ ed è da valutare in questi giorni. Pellegrini sta migliorando molto”.

20.33 L’11 giugno si avvicina. A pochi giorni dall’inizio degli Europei, che vedranno l’Italia in campo nella gara inaugurale (contro la Turchia), gli Azzurri iniziano a fare sul serio e scendono in campo per un test amichevole da cui Roberto Mancini trarrà indicazioni importanti per la scelta della rosa definitiva.

20.29 Il Ct Mancini ne ha convocati 33: dovrà poi sfoltire la rosa, fino a comporre la lista con i 26 nomi definitivi.

20.26 Due i precedenti tra Italia e San Marino, entrambi favorevoli agli Azzurri che hanno vinto 4-0 sia nel 1992 che nel 2013. In quell’ultima sfida i gol furono di Poli, Gilardino, Pirlo e Aquilani.

20.23 San Marino potrebbe diventare la terza squadra a perdere tre partite di fila con almeno quattro gol di scarto contro l’Italia, dopo il Liechtenstein e gli Stati Uniti.

20.20 Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Cragno; Toloi, G. Mancini, Ferrari, Biraghi; Castrovilli, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Kean, Grifo. Ct: Mancini.

SAN MARINO (4-5-1): E. Benedettini; Ma. Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni; E. Golinucci, Mularoni, F. Tomassini, Hirsh, Palazzi; Nanni. Ct: Varrella.

20.16 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Italia-San Marino partita amichevole in preparazione di Euro2020.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-San Marino match amichevole in preparazione di Euro2020, penultima partita amichevole per la Nazionale in vista degli Europei.

In vista della gara inaugurale degli Europei contro la Turchia, la Nazionale azzurra affronterà due amichevoli: la prima sarà quella contro San Marino, e la seconda con la Repubblica Ceca. Italia e San Marino si sono affrontate solo in tre occasioni durante la loro storia: nei primi casi la partita si è conclusa con il 4-0 degli azzurri, rispettivamente nel 1992, nel 2013 e nel 2017. In quest’ultima partita era presente anche Sirigu, unico componente rimasto nel gruppo dopo otto anni.

La formazione è già stata annunciata da Mancini: Cragno in porta, Toloi terzino a destra e Biraghi a sinistra, al centro Mancini e Ferrari. Centrocampo con Cristante vertice basso con Pessina e Castrovilli ai lati. Davanti Bernardeschi e Grifo supporteranno l’unica punta Kean.

San Marino con E. Benedettini portiere, in difesa Manuel Battistini, Fabbri, D. Simoncini, Rossi, Palazzi. A centrocampo Tomassini, E. Golinucci, Mularoni Nanni. In attacco Berardi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-San Marino match amichevole in preparazione di Euro2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

