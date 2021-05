Calcio, Italia-San Marino 7-0, goleada degli azzurri in amichevole alla Sardegna Arena di Cagliari

E’ terminata 7-0 alla Sardegna Arena di Cagliari l’amichevole della Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini contro San Marino. Goleada degli azzurri firmata da Bernardeschi al 32′, Ferrari al 34′, Politano al 49′ e al 77′, Belotti al 67′ e da Pessina al 75′ e all’87’. Una Nazionale che dopo 30′ fatti al piccolo trotto ha messo in mostra buone trame, imponendosi in maniera netta al cospetto di un avversario, come è logico, chiaramente inferiore.

PRIMO TEMPO – Mancini vara un 4-3-3 con tanti volti nuovi: Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi; Pessina, Cristante, Castrovilli; Bernardeschi, Kean, Grifo. Varrella risponde con un 4-2-3-1 che in fase di non possesso si trasforma in un 4-5-1: E. Benedettini; Man. Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni; E. Golinucci, Mularoni; Tomassini, Hirsch, Palazzi; Nanni. Azzurri che procedono a basso ritmo e sono più le azioni personali a spiccare. Al 13′ ci prova Bernardeschi con un sinistro radente, ma Benedettini si fa trovare pronto. Al 23′ colpo di testa perentorio di Gianluca Mancini, deviato provvidenzialmente da Palazzi. Tanta densità in mezzo al campo e pallone che gira non velocemente. E’ dunque il citato Bernardeschi a scuotere i nostri portacolori con un mancino dal limite dell’area su cui Benedettini non può nulla al 31′. Tre minuti dopo arriva il raddoppio: altro angolo, Benedettini non è perfetto nella respinta e Ferrari si fa trovare pronto all’appuntamento per realizzare. Due minuti dopo Castrovilli sfiora il tris, non riuscendo a saltare il portiere avversario al termine di una buona azione. Si va al riposo e il volto del CT non è così soddisfatto.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Politano subentra al posto di un Kean colpito duro nella prima frazione ed è proprio il nuovo entrato a regalare il terzo gol agli azzurri: erroraccio della difesa sammarinese e il giocatore del Napoli è lesto nell’approfittarne. Girandola di cambi e al 67′ è il “Gallo” Belotti con un sinistro ravvicinato, dopo un bello scambio con Bernardeschi, a realizzare il poker. Gli azzurri dilagano letteralmente nel Finale: al 74′ Pessina ribadisce in rete un tiro di Castrovilli respinto in maniera incerta dalla difesa sammarinese; 3′ dopo è ancora Politano ad andare a segno, sfruttando un errore di D’Addario; sinistro ravvicinato del centrocampista dell’Atalanta che passa sotto le gambe di Benedettini e gli vale la doppietta personale all’87’. Sullo score di 7-0 la sfida va in archivio.

Foto: LaPresse