LIVE Italia-Russia, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre inseguono la prima vittoria

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, sfida valida per la quarta giornata della VNL femminile in programma a Rimini. Non c’è un attimo di respiro per l’Italia al femminile in questa fase iniziale della VNL. Dopo Polonia, Turchia e Serbia (tris di sconfitte) è il momento di un altro trittico di sfide terribili che inizia questa sera con Italia-Russia e proseguirà nei prossimi due giorni con gli incontri con Giappone e Brasile, due delle formazioni più forti presenti a Rimini.

Quando dall’altra parte ci sono squadre di altissimo livello, crescere in qualità non è semplice ma allo stesso tempo bisogna trovare in fretta le contromisure, quindi, essendo questa VNL un banco di prova per la giovane formazione allenata da Giulio Bregoli, ben vengano le sfide come quelle di stasera, contro una Russia indubbiamente forte ma che qualcosa agli avversari concede sempre.

Due vittorie e una sconfitta, piuttosto pesante, con l’Olanda finora per la squadra russa che in regia si affida alla grande esperienza di Evgenya Startseva, al centro di un piccolo caso nei giorni scorsi per la rescissione del contratto con la Dinamo Kazan, squadra di cui ha indossato la maglia negli ultimi nove anni vincendo praticamente tutto. L’opposta è un’altra super esperta, Natalya Goncharova, bandiera della Dinamo Mosca e della nazionale russa. In banda giocano la giramondo Tatyana Kosheleva, che in Italia ha vestito la maglia di Scandicci e quest’anno è stato punto di forza delle turche del Galatasaray e Irina Voronkova che è la star della Dinamo Kaliningrad. Le centrali sono Irina Fetisova della Dinamo Mosca e Irina Koroleva della Dinamo Kazan, mentre il libero è Tamara Zaitseva del Lokomotiv Kaliningrad. L’allenatore, tanto per cambiare, è italianissimo: si tratta di Sergio Busato che sta cercando di far crescere un gruppo piuttosto eterogeneo e non particolarmente duttile dal punto di vista tattico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Russia, sfida valida per la quarta giornata della VNL femminile in programma a Rimini, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21.00.

