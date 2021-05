CLUCCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

22.30 Grande equilibrio analizzando i punti ottenuti con la prima, Giorgi il 65% mentre Martic ha conquistato il 66% dei punti. Meglio l’azzurra con la seconda con il 54% contro il 39% dell’avversaria.

22.28 Partita nella quale Giorgi ha fatto e disfatto. L’azzurra è stata la dominatrice e ha condizionato nel bene e nel male ha determinato l’esito della sfida.

22.26 La marchigiana si regala la sfida con Gracheva al secondo turno.

6-4 VINCE GIORGI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FANTASTICA L’AZZURRA!!!!!!!!

A-40 Senza paura Giorgi a rete che chiude con una volée sul passante di Martic. Quarto match point per l’azzurra.

40-40 Si spegne in rete il dritto di Giorgi.

40-30 Dritto che bacia la riga di Giorgi. Match point per l’azzurra.

30-30 Giorgi gioca per tre volte il vincente ma Martic resiste e si difende, alla fine sbaglia l’azzurra.

30-15 Rovescio devastante di Giorgi che lascia di stucco Martic.

15-15 Buona prima e poi colpisce due volte col dritto Giorgi e chiude.

0-15 Colpisce male col dritto da fondo campo Giorgi e sbaglia.

5-4 BREAK GIORGI!!!!!!!!!!!!!! L’azzurra a un passo dal match.

15-40 La croata salva il primo break point col servizio.

0-40 Bravissima Giorgi con un dritto che da difensivo si trasforma in offensivo, Martic non riesce a replicare. Tre palle break per l’azzurra.

0-30 Che bel rovescio di Giorgi da metà campo!!!!

0-15 Dritto folgorante di Giorgi da fondocampo che non lascia scampo all’avversaria.

4-4 CONTROBREAK MARTIC! Ancora un game sciupato dall’azzurra.

30-40 Si spegne in rete il rovescio di Giorgi da fondo campo.

30-30 Dritto in avanzamento che scappa via di Giorgi.

30-15 Servizio vincente di Giorgi.

15-15 Attacca bene Giorgi col dritto, sale a rete e chiude con lo smash sul pallonetto di Martic.

0-15 Prova il vincente col rovescio lungolinea di Giorgi ma la palla termina in corridoio.

4-3 Giorgi. La croata si riporta in scia.

A-40 Prima vincente di Martic.

40-40 L’azzurra prova a spingere col dritto ma il suo colpo termina in corridoio.

30-40 Devastante dritto di Giorgi che si procura un’importantissima palla break.

30-30 Finisce lungo il rovescio di Giorgi.

15-30 Attacca bene col dritto Martic e poi chiude con una volèe alta comodissima.

0-30 Missile lungolinea di Giorgi col dritto! Martic rimane immobile.

0-15 Braccio di ferro sulla diagonale di dritto, alla fine Martic sbaglia.

4-2 Giorgi. Break confermato dall’azzurra!!!!

40-30 La risposta di Martic finisce direttamente in corridoio.

30-30 Esagera Giorgi col rovescio, la palla finisce lunga.

30-15 ACE GIORGI!!!!!!!

15-15 Doppio fallo dell’azzurro.

15-0 Servizio vincente di Giorgi.

3-2 BREAK GIORGI!!!!!!!!!

40-A Meraviglioso dritto da metà campo di Giorgi che trova un angolo incredibile su una palla bassissima.

40-40 Spreca tutto Giorgi con un rovescio troppo profondo sulla seconda della croata.

40-A Giorgi si procura la seconda palla break con un gran colpo da fondo campo.

40-40 Ancora un punto diretto col servizio della croata.

30-40 Giorgi ancora una volta profondissimo il rovescio di Giorgi, il dritto di Martic vola lontanissimo.

30-30 Ace Martic!

15-30 Prima vincente della croata.

0-30 Risposta profondissima di Giorgi, il dritto difensivo di Martic scappa via.

0-15 Doppio fallo di Martic.

2-2. Giorgi ritrova la parità.

A-40 Servizio e dritto all’incrocio delle righe di Giorgi che poi sale a rete e chiude facilmente a campo aperto.

40-40 Giorgi comanda lo scambio spingendo fortissimo ma all’ennesima difesa di Martic tira fuori il suo dritto.

40-30 Servizio e dritto di Giorgi che poi chiude con un colpo comodo comodo a rete.

30-30 Gran dritto a incrociare di Giorgi che chiude con uno schiaffo al volo.

15-30 Dritto in avanzamento di Giorgi che sale a rete, sul passante di Martic l’azzurra sbaglia la demi-volée.

15-15 Servizio esterno e rovescio lungolinea imprendibile di Giorgi.

0-15 Doppio fallo di Giorgi.

2-1 Martic. CONTROBREAK GIORGI!

15-40 La croata annulla la prima col servizio.

0-40 Bravissima Giorgi a comandare col dritto, il recupero di Martic è out. Tre palle del controbreak.

0-30 Spinge benissimo Giorgi costringendo all’errore Martic.

0-15 Gran vincente di dritto Giorgi.

2-0 BREAK MARTIC! Terribile doppio fallo dell’azzurra.

30-40 Servizio esterno vincente di Giorgi, annullata la prima palla break.

15-40 Scappa via ancora una volta il dritto dell’azzurra. Due palle break per Martic.

15-30 Ottima prima ma Giorgi sbaglia clamorosamente il dritto a campo completamente aperto.

15-15 Ma che brava Giorgi! Comanda lo scambio e chiude col dritto lungolinea.

0-15 Seconda e dritto out di Giorgi.

1-0. Martic soffre ma porta a casa il game.

A-40 Prova a spingere Giorgi col dritto sulla seconda di Martic, il colpo dell’azzurra finisce out.

40-40 Ottima la risposta di rovescio di Giorgi e chiusura col dritto a incrociare.

A-40 Ancora ace della croata.

40-40 Ace Martic!

40-A Sbaglia ancora Martic col rovescio, break point per l’azzurra.

40-40 Spinge ancora con grande convinzione Giorgi, il back di Martic si spegne in rete.

40-30 Prima ottima di Martic ma il suo dritto finisce clamorosamente out.

40-15 Servizio esterno vincente di Martic.

30-15 Lungo il rovescio di Giorgi.

15-15 Quando martella così da fondo campo Giorgi è incontenibile. Tre volte spinge col dritto e alla fine trova il vincente.

15-0 Servizio e dritto di Martic, lunga la replica di Giorgi.

INIZIA IL TERZO SET, AL SERVIZIO MARTIC

7-6 Martic. Che peccato Giorgi ha commesso un paio di errori di troppo facendo rientrare l’avversaria che ha avuto il solo merito di rimanere in scia nonostante la supremazia della marchigiana.

5-6 Il back di Martic tocca la riga e inganna Giorgi che sbaglia il rovescio. Set point per la croata.

5-5 Stecca il dritto in avanzamento l’azzurra, peccato!

5-4 Seconda bellissima dell’azzurra che serve al corpo, Martic tira in maniera scomposta il dritto e sbaglia.

4-4 Seconda lavorata di Giorgi e dritto lungolinea perfetto dell’azzurra!

3-4 Profondo il dritto di Martic, il recupero dell’azzurra finisce in rete.

3-3 NOOOOO!!!! Giorgi si apre bene il campo col rovescio ma tira in rete incredibilmente il dritto lungolinea col l’avversaria lontanissima dal campo.

3-2 Meraviglioso rovescio lungolinea da fondo campo di Giorgi, la croata non prova neanche il recupero.

2-2 Buon servizio di Giorgi la risposta di Martic direttamente in corridoio.

1-2 Doppio fallo Martic!

0-2 Sbaglia ancora col rovescio da fondo Giorgi sul servizio di Martic.

0-1 Rovescio da fondo di Giorgi direttamente in corridoio.

6-6. Secondo set che si decide al tie-break.

40-15 La croata trova profondità col dritto e sale a rete, il passante di Giorgi si spegne nella parte inferiore del nastro.

30-15 Giorgi spinge magnificamente col dritto sulla seconda di Martic che non riesce a replicare.

30-0 Questa volta è Martic a dominare lo scambio, Giorgi è generosa nei recuperi ma non basta.

15-0 Rovescio di Giorgi che termina out di qualche millimetro!

6-5 Giorgi. L’azzurra si assicura il tie-break.

40-30 Fuori giri Giorgi su un dritto in avanzamento che obiettivamente non sembrava impossibile.

40-15 Martic risponde profondo sul servizio di Giorgi, l’azzurra tira direttamente in rete il seguente rovescio.

40-0 Ancora un punto diretto dal servizio per l’azzurra.

30-0 Servizio e dritto potentissimo di Giorgi.

15-0 Servizio vincente dell’azzurra.

5-5. Martic ritrova la parità.

40-0 Servizio, dritto e demi-volée elegante di Martic.

30-0 Ancora servizio al centro vincente della croata.

15-0 Esagera col dritto Giorgi sulla seconda della croata, palla lontanissima dal campo.

5-4 CONTROBREAK MARTIC! Azzurra sfortunata sull’ultimo colpo la palla finisce in corridoio di pochi centimetri.

30-40 Dritto a incrociare fortissimo di Giorgi e chiusura col colpo in avanzamento. Annullata la prima palla break.

15-40 MA CHE SFORTUNA!!!!!!!! Giorgi fa tutto benissimo e si trova a giocare un dritto a pochi passi dalla rete a campo completamente aperto, il nastro porta via la pallina. Due break point per la croata.

15-30 Profondissima Martic sul servizio dell’azzurra che tira direttamente in rete il suo colpo.

15-15 L’azzurra trova la giusta profondità e costringe all’errore col dritto Martic.

0-15 Profonda la risposta di Martic, Giorgi non riesce a replicare col rovescio.

5-3 Giorgi. La croata si salva in qualche modo annullando due match point all’azzurra che ora servirà per il match.

A-40 Giorgi prova a giocare un vincente di dritto da fondo ma la palla si spegne sul nastro.

40-40 Che regalo di Martic che tira in rete il back su una palla appoggiata in qualche modo dall’azzurra.

A-40 Servizio vincente al centro di Martic.

40-40 Peccato! Si spegne in rete il rovescio di Giorgi sulla seconda della croata.

40-A Risposta profonda di rovescio dell’azzurra e chiusura col dritto a incrociare in avanzamento. Ancora match point per Giorgi!

40-40 Servizio esterno e rovescio lungolinea che bacia la riga, si salva Martic.

30-40 Dritto a incrociare e rovescio lungolinea in contropiede dell’azzurra. Scambio prefetto! Match point per la marchigiana.

30-30 Servizio vincente della croata.

15-30 Devastante l’azzurra col dritto a incrociare, il recupero di Martic in rete.

15-15 Incredibile sequenza di colpi potenti e precisi dell’azzurra che mandano k.o. la croata.

15-0 Scambio lungo nel quale Giorgi è costretta a inseguire e alla fine sbaglia col rovescio.

5-2 Giorgi! L’azzurra conferma il break!!!!!

40-15 Potentissimo dritto da fondo di Giorgi sul quale la croata non può nulla.

30-15 Bravissima Giorgi! Servizio e dritto a incrociare, sul recupero di Martic scivola ma gioca un buon lungolinea e sul pallonetto chiude con lo smash.

15-15 Un martello da fondo campo Giorgi!!!!!! Col dritto è incontenibile!

0-15 L’azzurra tiene in mano lo scambio ma sbaglia la volée di chiusura e dopo il pallonetto recuperato in extremis viene infilata dal passante di dritto di Martic.

4-2 BREAK GIORGI!!!!!!!

30-40 Ancora aggressiva l’azzurra in risposta, Martic sbaglia nuovamente.

30-30 Profonda Giorgi in risposta, Martic non riesce a giocare una palla tra i piedi.

30-15 Corta la risposta di Giorgi sul servizio dell’avversaria che ne approfitta e gioca un gran dritto e sale, il passante dell’azzurra si spegne in rete.

15-15 Ancora una volta Giorgi devastante da fondo col dritto lungolinea!

15-0 Servizio esterno e dritto lungolinea vincente di Martic.

3-2 Giorgi. Ancora molto brava l’azzurra a gestire la situazione. L’impressione è che quando inizia lo scambio l’azzurra sia più centrata dell’avversaria.

40-30 Esagera Martic col dritto sulla seconda dell’azzurra e va fuori giri.

30-30 Rovescio potentissimo dell’azzurra che poi chiude col dritto a incrociare in avanzamento.

15-30 Lungo rovescio lungolinea di Giorgi.

15-15 Fantastica Giorgi che costringe l’avversaria a correre prima di chiudere col dritto a incrociare.

0-15 Martic spinge bene da fondo col lungolinea di rovescio, il recupero di Giorgi finisce in corridoio.

2-2. Game rapido conquistato praticamente col servizio da Martic.

40-15 Ancora un punto diretto col servizio della croata.

30-15 Lungo il rovescio di Giorgi sul servizio dell’avversaria.

15-15 Doppio fallo della croata.

15-0 Servizio vincente al centro di Martic.

2-1 Giorgi. Devastante è l’unico aggettivo possibile per i primi undici game dell’azzurra!

40-15 Spinge troppo col rovescio l’azzurra e sbaglia.

40-0 ACEEE ESTERNO GIORGI!!!!!

30-0 Drop shot che rimane sulla racchetta della croata.

15-0 Spinge benissimo da fondo l’azzurra che poi chiude con un dritto in avanzamento fantastico!

1-1. Game rapidissimo in favore di Martic.

40-15 Profondo il rovescio di Giorgi sul servizio della croata.

30-15 Doppio fallo di Martic.

30-0 Servizio e dritto della croata, tutto ben fatto.

15-0 Ottima prima di Martic.

1-0 Giorgi. L’azzurra si salva alla grande!

A-40 Servizio vincente di Giorgi.

40-40 Che spettacolo Giorgi!!!!!! Rovescio lungolinea da antologia per annullare la palla break.

30-40 Doppio fallo dell’azzurra e palla break per Martic.

30-30 Profonda la risposta di Martic, il rovescio di Giorgi è lungo.

30-15 ACEEEEE GIORGI!!!!!

15-15 Servizio vincente di Giorgi.

0-15 Martic spinge bene col rovescio, il recupero di Giorgi in rete.

INIZIA IL SECONDO SET, GIORGI AL SERVIZIO

6-2 GIORGI VINCE MERITATAMENTE IL PRIMO SET!!!!!

30-40 Martic sbaglia da fondo e regala il set point alla marchigiana.

30-30 Molto aggressiva l’azzurra col rovescio sulla seconda dell’avversaria, Martic non può nulla.

30-15 Questa volta è Martic a fare male col rovescio, il recupero di Giorgi è lungo.

15-15 Servizio vincente di Martic.

0-15 Gran rovescio di Giorgi che punisce l’avversaria.

5-2 Giorgi. L’azzurra conferma il break!

40-30 Che bella Giorgi!!!!! Manovra da fondo con grande lucidità e colpisce col suo dritto trovando l’ennesimo vincente.

30-30 Brutto errore di Giorgi che dopo un buon servizio spara in rete il dritto a incrociare.

30-15 Servizio e dritto dell’azzurra, il recupero di Martic vola via.

15-15 Quando Giorgi ha la possibilità di giocare l’inside in è devastante.

0-15 Esagera col dritto questa volta l’azzurra e sbaglia.

4-2 BREAK GIORGI!!!!! Fantastico avvio di partita dell’azzurra!!!!!

15-40 Risposta corta di Martic, Giorgi ne approfitta giocando un dritto lungolinea in contropiede meraviglioso. Due palle break per l’azzurra.

15-30 Splendido il dritto da fondo campo di Giorgi.

15-15 Servizio vincente della croata.

0-15 Profondissimo e potente il rovescio di Giorgi, il recupero di Martic finisce out.

3-2 Brava Giorgi che è stata sin qui molto centrate e attenta.

40-30 Servizio esterno vincente di Giorgi.

30-30 Martic forza la risposta sulla seconda e sbaglia.

15-30 Dritto in allungo di Giorgi, Martic trova un rovescio a incrociare incredibile che prende in contropiede l’azzurra.

15-15 Doppio fallo dell’azzurra.

15-0 Servizio e dritto devastante di Giorgi!

2-2. Martic si riporta rapidamente in parità.

40-15 Servizio vincente della croata.

30-15 Ace Martic!

15-15 La croata muove bene l’avversaria, il recupero di Giorgi finisce in rete.

0-15 Incredibile rovescio lungolinea di Giorgi che lascia di sasso Martic.

2-1 Giorgi si salva in maniera brillante.

A-40 Servizio vincente dell’azzurra.

40-40 Giorgi torna a far male col suo dritto da fondo campo. Annullata la palla break.

30-40 Fortunata Martic con un colpo difensivo che si trasforma in una smorzata incredibile, sul seguente passante la croata è brava a chiudere con una comoda volée.

30-30 Devastante Giorgi col rovescio in avanzamento!

15-30 Doppio fallo dell’azzurra.

15-15 Giorgi costruisce bene ma sbaglia il dritto di chiusura.

15-0 Giorgi martella da fondo campo col dritto, alla fine la croata sbaglia la risposta col rovescio.

1-1 Game rapidissimo con la croata che trova il giusto ritmo al servizio.

40-0 La croata ottiene un altro punto direttamente col servizio.

30-0 Servizio vincente della croata.

15-0 Martic spinge fuori l’azzurra col rovescio a incrociare e chiude in lungolinea.

1-0 Giorgi. Ottima partenza dell’azzurra.

40-30 Rovescio a incrociare di Giorgi che bacia la riga e chiusura con una volée al volo.

30-30 Dritto da fondo di Giorgi che inchioda l’avversaria.

15-30 Un volatile ha attraversato orizzontalmente il campo nel corso dello scambio: si ripete il punto.

15-30 La croata sbaglia il rovescio su una seconda abbastanza morbida di Giorgi.

0-30 Il dritto tradisce ancora una volta l’azzurra.

0-15 Profonda la risposta di Martic sulla seconda di Giorgi, vola via il dritto dell’azzurra.

SI COMINCIA!

20.04 Le tenniste sono scese in campo per il riscaldamento.

20.01 L’azzurra non sta vivendo un periodo molto positivo in considerazione delle quattro sconfitte nelle ultime cinque partite nel circuito.

19.57 Match estremamente complicato per la marchigiana che dovrà vedersela con la numero 23 del mondo.

19.53 Buonasera e benvenuti alla diretta live del match tra Camila Giorgi e Petra Martic.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match d’esordio del Roland Garros 2021 tra l’italiana Camila Giorgi e la croata Petra Martic. Sarà una sfida estremamente interessante con quest’ultima che, ovviamente, parte con i favori del pronostico.

Giorgi sta vivendo un momento particolarmente complicato della sua carriera, come testimoniano le quattro sconfitte subite nelle ultime cinque partite. Un’avversaria tutt’altro che semplice la croata per la nostra tennista italiana. Dopo la pesante sconfitta nella finale del WTA di Parma patita per mano della cinese Qiang Wang, Martic è pronta a tornare in campo per esprimere al meglio il suo gioco.

Tra le due giocatrici non ci sono precedenti ed entrambe cercheranno di guadagnarsi sul campo il pass per il prossimo turno dello Slam parigino. Sarà una partita molto dura nella quale ci si attende grande spettacolo.

La partita tra Giorgi e Martic sarà la quarta sul Court 7 al termine delle sfide tra Jahnson-Tifoe, Sanders-Mertens e Majchrzak-Cazau a partire dalle ore 11.00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale per non perdervi davvero nulla.

