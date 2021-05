Volley femminile, Italia-Russia Nations League: programma, orario, tv, streaming

L’Italia va a caccia del primo successo nella Nations League di volley femminile nella sfida contro la Russia in programma per domani 31 maggio alle ore 21.00. Le azzurre, infatti, hanno perso i tre match disputati nei giorni scorsi e cercheranno di avviare la marcia nella manifestazione in corso di svolgimento nella “bolla” di Rimini.

Entrambe le Nazionali sono già qualificate alle Olimpiadi e di conseguenza i coach hanno scelto di dare spazio alle giovani di maggiore talento. Giulio Bregoli, che sarà in panchina al posto di Davide Mazzanti che ha preferito non essere a Rimini, si affiderà alla qualità di Camilla Mingardi, Francesca Bosio, Anastasia Guerra, Sylvia Nwakalor, Giulia Melli e Loveth Omoruyi oltre che a Sara Bonifacio e Marina Lubian

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su LA7d e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-RUSSIA, NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

LUNEDì 31 MAGGIO:

21.00 Italia-Russia

ITALIA-RUSSIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su LA7d (canale 29 del digitale terrestre).

Diretta streaming su la7.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB