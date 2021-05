Si avvicina il momento di combattere per il titolo europeo dei pesi supermedi per Giovanni De Carolis, impegnato domani a Manchester al cospetto di Lerrone Richards, pugile britannico di notevole esperienza e che, oltretutto, è imbattuto da quando è passato professionista.

Soprannominato “Sniper The Boss“, nato a Carshalton, nel Surrey, il 25 agosto 1992, Richards è stato rappresentante del Ghana nel tentativo di qualificarsi alle Olimpiadi di Londra 2012, fallito peraltro. Il suo bilancio da dilettante è comunque di 91-9, non certo di poco conto.

Southpaw, secondo la definizione inglese, è passato professionista nel 2013 e ha vinto il proprio primo combattimento da pro contro il polacco Robert Studzinski, alla York Hall di Londra, suo feudo per molte delle prime occasioni in cui è salito sul ring. Non molte le sfide nella fase iniziale della sua carriera, giunta a un punto in cui non ha più combattuto per quasi due anni a causa di problemi contrattuali e lunga ricerca di una nuova situazione nella quale poter tornare a esprimere il proprio talento.

Un periodo, questo, nel quale si è comunque tenuto in forma, potendo fare da sparring partner di Billy Joe Saunders, non esattamente uno qualsiasi. Tornato sul ring nel 2016, contro il croato Goran Glisic, ha però bruciato in maniera piuttosto veloce le tappe, e da quel 24 ottobre si è ritrovato a sfidare il connazionale Rhys Pragan per il titolo europeo WBO dei supermedi, vinto per verdetto unanime al termine delle dieci riprese.

Proprio questo tratto caratteristico di portare i combattimenti al termine è evidente nel record di Richards, che delle 14 vittorie finora ottenute ne vanta 11 ottenute senza aver chiuso i conti prima.

Scalata rapida, quella ottenuta prima del Covid-19, con Tommy Langford e Lennox Clarke battuti uno dopo l’altro, ad aprile e novembre rispettivamente, su diversi piani di importanza internazionale. Il primo passaggio sul ring, infatti, gli è valso il titolo Internazionale WBO e quello del Commonwealth nella sua categoria di peso, il secondo gli ha portato in dote, oltre a quella del Commonwealth, anche la cintura di campione britannico.

Dopo lo stop per pandemia di Covid-19, ha ripreso contro il finlandese Timo Laine, battuto ai punti il 5 dicembre 2020. Non è mai uscito dai confini britannici per combattere, ed è anche la prima volta che si presenta a Manchester. 180 centimetri, nella cerimonia del peso di oggi ha fatto segnare 76 chili esatti contro i 76.050 di De Carolis.

