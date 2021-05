LIVE De Carolis-Richards, Europeo supermedi in DIRETTA: al britannico il titolo continentale, combattimento dominato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELL’INCONTRO

Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata.

Finisce male, dunque, il rientro sul ring dopo due anni di Giovanni De Carolis, che è stato semplicemente dominato.

LERRONE RICHARDS è il campione d’Europa dei supermedi: 120-108, 120-108 e 119-109 i cartellini dei giudici, del tutto incontestabili.

Richards si abbraccia con De Carolis, e già esulta perché sa com’è andata. I due si parlano tranquillamente, nessun rancore, vari sorrisi prima dei cartellini.

3′ Finisce qui il combattimento, e a meno di grandissime e improbabili sorprese è di Richards il successo finale.

2′ Ultimo minuto per Richards e De Carolis.

1′ Continua a muoversi Richards senza dare a De Carolis un bersaglio fisso.

DODICESIMA E ULTIMA RIPRESA

3′ Finisce così la penultima ripresa, e De Carolis dovrà per forza tentare un difficile KO.

2′ Gancio sinistro di De Carolis dalla corta distanza.

1′ Richards continua nel suo agile gioco di gambe, ogni volta che va a colpire.

UNDICESIMA RIPRESA

3′ Montante sulla campana di Richards, ma questa volta De Carolis è riuscito a mantenere quantomeno un equilibrio.

2′ De Carolis non riesce a trovare l’apertura giusta per provare a chiudere prima del limite, unica soluzione possibile oramai.

1′ Richards cerca di contenere, e lo fa senza problemi ad ora, i tentativi di avanzata di De Carolis.

DECIMA RIPRESA

3′ Richards chiude questa ripresa con la coscienza di non esser ancora mai stato realmente messo in difficoltà.

2′ Continua a controllare facilmente Richards.

1′ Buon destro di De Carolis, che ha bisogno di una soluzione prima del limite e non riesce però a invertire le sorti del combattimento.

NONA RIPRESA

3′ E si chiude un’ottava ripresa in cui Richards ha tentato di smettere di andare per il sottile.

2′ Richards prova a tenere alle corde De Carolis che però reagisce, forse si accende adesso il combattimento!

1′ Prova a reagire De Carolis, trovando un buon jab e tentando di avanzare, ma l’inglese va sempre più al corpo.

OTTAVA RIPRESA

3′ E si tratta almeno del sesto round su sette favorevole a Richards.

2′ Richards trova un montante destro interessante, continua a colpire sia al corpo che al volto.

1′ Trova un buon destro De Carolis verso il primo minuto.

SETTIMA RIPRESA

3′ Si chiude anche il sesto round, anche qui c’è una superiorità di Richards.

2′ Continua a essere superiore Richards, anche se verso il secondo minuto De Carolis trova un montante destro.

1′ C’è anche qui un discreto equilibrio, De Carolis sembra più nel match.

SESTA RIPRESA

3′ C’è anche un destro di De Carolis al volto nel finale, ripresa più equilibrata questa.

2′ Comincia a farsi vedere De Carolis, il suo sinistro è più volte efficace.

1′ C’è buon euqilibrio in questa fase.

QUINTA RIPRESA

3′ Ultimi 15 secondi di tentativi di controffensive, poi a fine ripresa Richards si fa provocatorio accennando passi di danza, sapendo di aver costruito un altro mattone.

2′ Ci prova De Carolis con il destro, ma Richards si muove tanto e bene.

1′ Continua a essere il destro che crea vantaggio a Richards, di tanto jab.

QUARTA RIPRESA

3′ Terza ripresa ancora favorevole a Richards, che è costantemente più in grado di entrare con il jab e la velocità.

2′ Tenta il sinistro De Carolis, ma non ha problemi Richards a rimettersi in carreggiata.

1′ Senza grandissime emozioni il primo minuto del round, o meglio sempre col solito canovaccio del jab di Richards.

TERZA RIPRESA

3′ Finisce il secondo round, con De Carolis che qualche jab lo prova, e tenta anche l’arrembaggio col destro nel finale, ma è un’altra ripresa a favore di Richards.

2′ Continua a essere migliore la situazione di Richards, che non consente alcuna iniziativa a De Carolis.

1′ Contratto finora De Carolis, che tende molto a difendersi con un paio di jab di Richards che vanno ancora a segno.

SECONDA RIPRESA

3′ Tenta di avanzare d’improvviso De Carolis contro i jab di Richards, sui quali il nostro si è difeso. Round favorevole al britannico.

2′ Fasi sostanzialmente di studio tra i due, che stanno cercando un po’ di capirsi.

1′ Continui tentativi di jab destro di Richards, che prende il centro del ring.

SI PARTE! PRIMA RIPRESA

22:20 Ultimi convenevoli, con raccomandazioni dell’arbitro, e poi si comincia!

22:18 I tre giudici sono uno spagnolo, un inglese e un finlandese.

22:17 Ingresso in tenuta a colorazione romana per De Carolis, istrionico per Richards. Guantoni gialli e neri per il britannico, che si scalda sulle corde.

22:15 Ed ecco che i due pugili stanno per essere introdotti sul ring della Manchester Arena.

22:12 Lerrone Richards è pugile in ascesa, 14 vittorie in altrettanti confronti da professionista. Una delle migliori leve della scuola britannica, il cui soprannome “Sniper The Boss” parla parecchio chiaro.

22:09 Ancora negli spogliatoi De Carolis e Richards, pronti però a uscirne per fare del ring il luogo della loro contesa, quella che è ancora un’altra occasione continentale per il trentaseienne di Roma.

22:06 Un programma, quello di Manchester, andato via piuttosto velocemente nella parte iniziale, ma che ha visto l’ultimo combattimento andare in scena lungo la sua intera durata.

22:03 Naturalmente ci vorrà ancora un po’ affinché si vedano salire sul ring De Carolis e Richards, dal momento che Cunningham sta ancora esprimendosi ai microfoni di Sky Sports.

22:00 Cunningham ha appena conquistato il titolo europeo supergallo in un combattimento di primissimo livello. Stiamo dunque per assistere al confronto che abbiamo atteso per tutta la giornata.

21:00 Gamal Yafai e Jason Cunningham stanno per disputare il combattimento per il titolo europeo dei supergallo. Dopo di ciò, andranno in scena De Carolis e Richards. Ci potrebbe essere, visti i tempi, un anticipo sulla sfida che più ci interessa: le altre battaglie sul ring sono state piuttosto rapide.

Buonasera (o buonanotte, se preferite) a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento valido per il titolo europeo dei pesi supermedi tra Giovanni De Carolis e Lerrone Richards.

36 anni contro 28, l’esperienza contro la voglia di bruciare le tappe verso gli obiettivi più alti. La sfida tra il romano e il britannico, in sostanza, sta tutta qui, in questa dualità che rende la sfida di Manchester l’ultimo treno per De Carolis, ma anche il passaggio più importante per Richards se vuole scalare le gerarchie della categoria di peso.

Accompagnato dai tecnici Mattioli e Ascani, oltre che dal promoter Davide Buccioni, il pugile italiano è al primo combattimento in due anni, dal momento che si è dovuto fermare a causa della pandemia di Covid-19 e le possibilità di salire sul ring sono poi saltate per varie ragioni.

In breve, quello che si descrive è, se non un confronto generazionale, un viaggio attraverso due mondi della boxe completamente diversi, che per una notte si uniscono. Saranno molto diversi, con buone probabilità, gli sviluppi futuri nel caso di vittoria dell’uno o dell’altro.

Il combattimento tra Giovanni De Carolis e Lerrone Richards si terrà oggi come sesto della fight card, intorno alle 22:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LiveMedia/Marco D’Alò / LivePhotoSport.it