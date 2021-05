LIVE Berrettini-Delbonis, Masters1000 Madrid in DIRETTA: si gioca nel tardo pomeriggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come vedere Berrettini-Delbonis in tv

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Matteo Berrettini e Federico Delbonis, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Primo confronto ufficiale fra i due giocatori: chi vince se la vedrà contro uno fra Christian Garin e Daniil Medvedev agli ottavi di finale.

Berrettini, dopo i problemi agli addominali patiti in Australia, è tornato in forma smagliante. Il giocatore romano ha vinto il suo quarto titolo ATP a Belgrado ed è partito forte a Madrid, vincendo in maniera piuttosto netta il derby contro Fabio Fognini. Il rendimento del servizio del numero 10 del mondo nell’incontro di primo turno è stato impressionate: zero palle break concesse al suo avversario e delle condizioni di gioco rapide che rientrano nelle sue attitudini.

Attitudini che sono piuttosto favorevoli anche a Delbonis. L’argentino ha destato ottime impressioni nei primi due turni: vittoria in rimonta contro il padrone di casa Carreno Busta e successo netto su Ramos-Vinolas, dopo aver passato in scioltezza le qualificazioni. Il numero 77 del mondo vive un grande stato di forma e proverà a giocarsi le sue carte per mettere in difficoltà l’azzurro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match fra Matteo Berrettini e Federico Delbonis, valevole per gli ottavi di finale del torneo madrilego. La partita è programmata come quinta a partire dalle 11.00 sul campo dedicato ad Arantxa Sanchez, noi vi aggiorneremo per comunicarvi l’orario dell’inizio dell’incontro. Buon tennis!

Foto: LaPresse