Masters1000 Madrid, Berrettini-Garin: programma, orari, tv, precedenti

Matteo Berrettini tornerà in campo domani, 7 maggio, per i quarti di finale del Masters1000 di Madrid contro il cileno Cristian Garin. Una sfida non semplice per l’azzurro che si troverà davanti un giocatore che ama la terra rossa e sulla quale riesce ad esprimersi al meglio.

In qualsiasi caso il romano partirà con i favori del pronostico ma avrà bisogno di una partita di alto profilo per garantirsi la semifinale. Nel penultimo atto della manifestazione Berrettini troverà il vincente della sfida tra il kazako Alexander Bublik e il norvegese Casper Ruud.

Il bilancio dei precedenti tra il tennista italiano è Garin è in parità: 1 a 1. Nell’ultima sfida ha avuto la meglio Berrettini, sul veloce di Shanghai, mentre nell’unica partita sulla terra rossa, che risale al torneo di Monaco del 2019, è stato il sudamericano ad avere la meglio.

Berrettini-Garin sarà il secondo match della sessione serale che non inizierà prima delle ore 19.00 sul campo Manolo Santana. La partita tra l’azzurro e il sudamericano prenderà il via al termine della sfida tra Bublik e Ruud. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

MASTERS1000 MADRID, BERRETTINI-GARIN: PROGRAMMA

Venerdì 7 maggio

Matteo Berrettini vs Cristian Garin (Quarto match di giornata a partire dalle ore 11.00 secondo della sessione serale che non inizierà prima delle ore 19.00. La sfida prenderà il via al termine dalla partita tra Bublik e Ruud)

Diretta tv su Sky Sport Uno (Sessione serale)

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: Lapresse