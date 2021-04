Sport in tv oggi (venerdì 16 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 16 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Inizia un intenso weekend di motori con le prove libere del GP di Imola per quanto riguarda la F1 e le prove libere del GP del Portogallo per la MotoGP. Grande spettacolo al Masters 1000 di Montecarlo con i quarti di finale. Da non perdere gli Europei di judo, il World Team Trophy di pattinaggio artistico, Giro di Turchia e Vuelta Valenciana per gli appassionati di ciclismo.

In serata anche basket, tanto calcio e la Milano Boxing Night per gli amanti della nobile arte con Fabio Turchi sul ring per il titolo dell’Unione Europea dei massimi leggeri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 16 aprile e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (16 APRILE): PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 16 APRILE:

07.00 GOLF (European Tour) – Austrian Open, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.30; diretta streaming su Eurosport Player, Golf TV, Sky Go, DAZN)

07.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale individuale, prima parte (non è prevista copertura tv/streaming)

07.20 PATTINAGGIO ARTISTICO (World Team Trophy) – Short program coppie (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player e sul canale YouTube ISU)

08.05 RUGBY (Super Rugby, fase a gironi) – Highlanders-Blues (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go)

08.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (World Team Trophy) – Free dance (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player e sul canale YouTube ISU)

09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile/femminile a Meiringen, qualificazioni (non è prevista copertura tv/streaming)

09.00 NUOTO ARTISTICO – World Series a Kazan (non è prevista copertura tv/streaming)

10.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (World Team Trophy) – Free program individuale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player e sul canale YouTube ISU)

10.00 MOTO3 – GP Portogallo, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta steaming su Sky Go e DAZN)

10.30 CICLISMO – Giro di Turchia, sesta tappa (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

10.55 MOTOGP – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta steaming su Sky Go e DAZN)

11.00 CICLISMO – Vuelta Valenciana, terza tappa (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.30; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

11.00 JUDO (Europei) – Eliminatorie: 48 kg, 52 kg, 57 kg femminili; 60 kg, 66 kg maschili (diretta streaming su canale YouTube IJF)

11.00 F1 – GP Emilia Romagna a Imola, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go)

11.00 TENNIS – Masters 1000 Montecarlo, quarti di finale. Fabio Fognini vs Casper Ruud sarà il terzo incontro (diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go)

11.55 MOTO2 – GP Portogallo, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta steaming su Sky Go e DAZN)

12.00 VELA – Europei Finn (non è prevista copertura tv/streaming)

14.15 MOTO3 – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta steaming su Sky Go e DAZN)

14.30 TENNIS (Billie Jean King Cup, playoff) – Romania-Italia, 2 singolari (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

14.30 F1 – GP Emilia Romagna a Imola, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go)

14.30 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale a squadre, prima parte (non è prevista copertura tv/streaming)

15.00 GOLF (PGA Tour) – RBC Heritage, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.00; diretta streaming su Eurosport Player, Golf TV, Sky Go, DAZN)

15.10 MOTOGP – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e DAZN)

16.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega, semifinale) – Fenerbahce-Ekaterinburg (diretta streaming su canale YouTube FIBA)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Qualificazioni Mondiali, playoff) – Ungheria-Italia (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go)

16.10 MOTO2 – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e DAZN)

17.00 JUDO (Europei) – Finali: 48 kg, 52 kg, 57 kg femminili; 60 kg, 66 kg maschili (diretta streaming su canale YouTube IJF)

18.00 TENNIS – WTA Charleston 2, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

19.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Feldi Eboli-Catania (diretta streaming su PMG)

19.30 BOXE – Milano Boxing Night, main event alle 23.00 circa: Turchi vs Bregeon (diretta streaming su DAZN)

19.30 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League, finale) – Gara-3: Bolzano-Klagenfurt

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega, semifinale) – Perfumerias Avenida-Sopron (diretta streaming su canale YouTube FIBA)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1, playoff) – Quarti di finale, gara-1: Costa Masnaga-Venezia, San Giovanni-Virtus Bologna (diretta streaming su LBF)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1, playoff) – Quarti di finale, gara-1: San Martino-Schio (diretta streaming su LBF)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Hoffenheim (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lille-Montpellier (diretta tv su DAZN1; diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – SPAL-Ascoli (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay e DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Utah Jazz-Indiana Pacers (non è prevista copertura tv/streaming)

