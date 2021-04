LIVE Romania-Italia, King Cup in DIRETTA: Garbin si affida a Cocciaretto e Trevisan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei match di singolare della prima giornata del confronto tra Romania e Italia, sfida valida per i play-off della Billie Jean King Cup 2021. Quarta sfida nella storia della competizione a squadre delle nazionali femminili: le azzurre sono in vantaggio 2-1 nei testa a testa generali. L’Italia vinse il secondo turno del World Group nel 1975 e nel primo gruppo Europa/Africa nel 1997 mentre la Romania ha conquistato l’unico successo nel 1978.

Le azzurre partono favorite nella sfida contro la squadra capitanata da Monica Niculescu considerando il forfait della #3 al mondo Simona Halep e la #63 Patricia Maria Tig. Chi vince quest’oggi ottiene un posto nelle qualificazioni per le Finals del 2022. Elisabetta Cocciaretto scenderà in campo per prima contro Irina Bara aprendo il programma dei playoff: primo confronto tra le due giocatrici, con la classe 2001 che prende il posto di Jasmine Paolini come #2, tenuta a riposto da Tathiana Garbin.

A seguire scenderà in campo Martina Trevisan, attualmente #100 al mondo, contro la rumena Mihaela Buzarnescu. Secondo incontro tra le due tenniste dopo la vittoria per 6-4 6-3 della #137 al mondo in quel di Biarritz in semifinale nel 2017. La classe 1993 è reduce dall’eliminazione al primo turno a Charleston contro Ons Jabeur. Domani invece, scenderanno in campo Martina Trevisan contro Irina Bara ed Elisabetta Cocciaretto contro Mihaela Buzarnescu per poi decidere se disputare un eventuale doppio decisivo o meno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dei match di singolare della prima giornata del confronto tra Romania e Italia, sfida valida per i play-off della Billie Jean King Cup 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il primo match è in programma alle ore 14.30 italiane, o meglio le 15.30 rumene, e a seguire la sfida tra Mihaela Buzarnescu e Martina Trevisan nella Sala Polivalenta di Cluj in Romania. Buon divertimento!

Foto: Marta Magni Images/ MEF Tennis Events