La presentazione del match

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Turchi e Dylan Bregeon. La contesa mette in palio il vacante titolo dell’Unione Europea per quanto riguarda i massimi leggeri. Si preannuncia grande spettacolo sul ring dell’Allianz Clou, per quello che sarà il main event della Milano Boxing Night. Il pugile italiano partirà con tutti i favori del pronostico contro il francese, ma non dovrà sottovalutare un avversario comunque insidioso e che si presenta nel capoluogo meneghino per tentare il colpaccio.

Il ribattezzato Stone Crusher, tornato al successo lo scorso 23 ottobre contro Nikolajs Grisunins, vuole imporsi nuovamente in modo da tornare ai piani nobili di questa categoria. Il 27enne sembra essersi lasciato alle spalle la discussa sconfitta per split decision subita l’11 ottobre 2019 per mano di Tommy McCarthy, quando non riuscì a difendere l’internazionale WBC per la quarta volta. Un successo questa sera potrebbe permettergli davvero di avere una rivincita contro il britannico, nel frattempo diventato Campione d’Europa.

Il nativo di Firenze, che vanta un record di 18 vittorie (13 per ko) e 1 sola sconfitta, incrocerà i guantoni col coetaneo Dylan Bregeon. Il transalpino è imbattuto (11 affermazioni di cui tre prima del limite e un pareggio) e non ha mai combattuto per titoli internazionali. Si combatterà sulla distanza delle 12 riprese.

Si inizierà attorno alle ore 22.00/23.00.

Foto: FPI