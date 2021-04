Sport in tv oggi (sabato 24 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 24 aprile 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il basket con la NBA, il tennis con i tornei ATP di Barcellona e Belgrado I e WTA di Stoccarda ed Istanbul, lo snooker con gli ottavi dei Mondiali, la lotta con gli Europei, la vela con il SailGP.

SPORT IN TV SABATO 24 APRILE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

01.30 Basket NBA, Atlanta Hawks-Miami Heat – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

01.30 Basket NBA, Brooklyn Nets-Boston Celtics – Sky Sport Uno, Sky Go, Now TV

04.00 Basket NBA, Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

11.00 Snooker, Mondiali: ottavi – Eurosport1, Eurosport Player

11.30 Lotta, Europei senior: greco-romana – UWW

13.00 Rugby femminile, Sei Nazioni: Irlanda-Italia – Eurosport 2, Eurosport Player

13.30 Tennis, ATP 500 Barcellona – SuperTennisTV, Sky Sport Uno, supertennis.tv, Sky Go, Now TV

13.30 Ginnastica artistica, Europei: finali di specialità – RaiSport+HD, RaiPlay

14.00 Rugby, Rainbow Cup: Benetton-Glasgow – DAZN

14.00 Tennis, WTA 250 Istanbul – SuperTennisTV, supertennis.tv

15.00 Rugby femminile, Sei Nazioni: Inghilterra-Francia – Eurosport Player

15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Spezia – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

15.30 Tennis, WTA 500 Stoccarda – SuperTennisTV, supertennis.tv

15.30 Snooker, Mondiali: ottavi – Eurosport1, Eurosport Player

16.00 Ginnastica ritmica, Final Six Campionato Nazionale Italiano – Eurosport 2, Eurosport Player

16.00 Calcio a 5, Coppa Italia: semifinale Italservice Pesaro-Lido di Ostia – RaiSport+HD, RaiPlay

17.00 Tennis, ATP 250 Belgrado I – SuperTennisTV, supertennis.tv

18.00 Calcio, Serie A: Parma-Crotone – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

18.00 Rugby femminile, Sei Nazioni: Scozia-Galles – Eurosport Player

18.00 Volley, Superlega: Civitanova-Perugia – RaiSport+HD, RaiPlay

19.00 Vela, SailGP Bermuda: Regate di flotta – Youtube SailGP

20.00 Snooker, Mondiali: ottavi – Eurosport1, Eurosport Player

20.00 Hockey ghiaccio, Alps League: HK Olimpija-Asiago

20.45 Calcio, Serie A: Sassuolo-Sampdoria – DAZN1, DAZN

21.00 Golf, PGA Tour: Classic of New Orleans – Eurosport 2, Eurosport Player

21.30 Basket NBA, Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

Foto: Pier Colombo