Gli ordini di rotazione – Villa e D’Amato, aggredite gli staggi – Maresca, Thor degli anelli per un ruggito. Bartolini ci prova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità degli Europei 2021 di ginnastica artistica. Si preannuncia una giornata davvero rovente a Basilea (Svizzera), oggi si assegnano ben cinque titoli e lo spettacolo sarà estremamente avvincente. Ci aspetta un ricchissimo pomeriggio assolutamente da non perdere, la rassegna continentale entra nella sua fase calda dopo l’assegnazione dei prestigiosi titoli all-around andata in scena nella giornata di ieri.

L’Italia sogna in grande e lotterà per la conquista delle medaglie in ben tre atti conclusivi. Giorgia Villa e Alice D’Amato possono seriamente provarci alle parallele: si presentano con settimo e ottavo punteggio di ingresso, ma hanno in dote due ottimi esercizi e tra l’altro la genovese ha vinto il bronzo due anni fa. Salvatore Maresca ha fatto saltare il banco in qualifica ed è spettacolare terzo agli anelli: il campano cercherà la prova della vita per regalarsi una magia. Nicola Bartolini tenterà il tutto per tutto al corpo libero, dove andrà in scena una gara molto tirata ed equilibrata. In programma anche le sfide al volteggio femminile e al cavallo con maniglie (senza italiani).

Si inizia alle ore 13.30 e si andrà avanti fino alle ore 16.30 circa.

