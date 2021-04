LIVE Italia-Irlanda 0-0, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: comincia la sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5′ Si salvano bene le azzurre: mischia italiana, bisogna uscire dai propri 22.

4′ Subito molto offensiva l’Irlanda, che trova la maul e attacca sui cinque metri azzurri. Le italiane si difendono bene, anche se con un fallo: nuova touche irlandese.

3′ Tenuto a terra azzurro, Irlanda che ha un calcio di punizione già sui 22 italiani.

2′ Per fortuna sbaglia anche l’Irlande e l’Italia riconquista l’ovale, andando in touche.

1′ Subito un fuorigioco azzurro, può risalire il campo l’Irlanda.

13.00 Si comincia, kickoff per le azzurre.

12.59 Tutto pronto, squadre schierate.

12.57 L’ultimo precedente risale all’ottobre scorso: finì 24-7 per le irlandesi.

12.55 Squadre in campo, è il momento degli inni nazionali.

12.51 Il XV delle irlandesi:

Eimear Considine, Amee-Leigh Murphy Crowe, Eve Higgins, Sene Naoupu, Beibhinn Parsons, Stacey Flood, Kathryn Dane; Lindsay Peat, Cliodhna Moloney, Linda Djougang, Aoife McDermott, Nichola Fryday, Dorothy Wall, Brittany Hogan, Ciara Griffin

A disposizione: Neve Jones, Laura Feely, Leah Lyons, Grace Moore, Hannah O’Connor, Emily Lane, Hannah Tyrrell, Enya Breen

12.48 Il XV dell’Italia:

Vittoria Ostuni Minuzzi, Manuela Furlan, Michela Sillari, Beatrice Rigoni, Maria Magatti, Veronica Madia, Sara Barattin; Erika Skofca, Melissa Bettoni, Lucia Gai, Valeria Fedrighi, Giordana Duca, Ilaria Arrighetti, Francesca Sgorbini, Elisa Giordano

A disposizione: Lucia Cammarano, Gaia Maris, Michela Merlo, Sara Tounesi, Isabella Locatelli, Beatrice Veronese, Sofia Stefan, Aura Muzzo

12.45 Alle 13.00 in programma l’ultima giornata del Sei Nazioni di rugby al femminile: torna in campo l’Italia che a Dublino sfiderà l’Irlanda nella sfida per il terzo posto.

12.43 Buongiorno e ben ritrovati con il grande rugby.

Una match importante per le azzurre per conquistare un podio nel torneo, ma un incontro che ha un sapore ancor più particolare pensando che nei prossimi mesi le ragazze di Andrea Di Giandomenico si giocheranno il pass per la Coppa del Mondo 2022 in Nuova Zelanda.

L’Italia, infatti, dovrà disputare il torneo di qualificazione (per il quale, causa Covid-19, ancora non si sanno né le date né il format) nel quale oltre alle azzurre parteciperanno Scozia, Irlanda e – probabilmente – Spagna. E proprio Scozia e Irlanda sono state, e saranno oggi, le avversarie dirette nel Sei Nazioni. E dopo la netta, e convincente, vittoria contro le britanniche un successo con le irlandesi sarebbe un ottimo biglietto da visita in chiave mondiale.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento entrambe con una vittoria e una sconfitta in carniere, con le azzurre che hanno perso contro l’Inghilterra e poi hanno vinto contro la Scozia, dimostrando ottime qualità e la necessità di limitare al massimo le piccole imperfezioni che sono costate care in entrambi i match.

Il match inizierà alle 13.00: segui la nostra diretta live per non perderti davvero nulla di questa sfida.

Foto: Valerio Origo