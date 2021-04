Orario MotoGP, GP Portogallo 2021: programma tv prove libere, qualifiche e gara. Guida DAZN e Sky, differite TV8

Il terzo weekend del Motomondiale si avvicina (16-18 aprile). Sul tracciato di Portimao, in Portogallo, i centauri affronteranno difficoltà di non poco conto su uno dei tracciati più tecnici in calendario.

Nella classe MotoGP indubbiamente il tema principale sarà il ritorno dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, lontano dal mondo delle corse da circa 9 mesi a causa dell’incidente del GP di Spagna dell’anno scorso, ha avuto il via libera per tornare a gareggiare in questo fine settimana e la curiosità su quanto saprà fare non è poca. Non sarà facile per lui, considerando le caratteristiche della pista che tanto richiede al fisico. Guidare una moto tanto potente non è semplice, soprattutto in terra lusitana. Pertanto, sarà un bel banco di prova.

Sarà interessante capire, quindi, Marquez come saprà inserirsi nella lotta. Un confronto, al momento, molto equilibrato nel quale la Yamaha ha fatto vedere le cose migliori, come dimostrano le due vittorie in Qatar dello spagnolo Maverick Vinales e del francese Fabio Quartararo. Tuttavia, a comandare, c’è l’altro transalpino Johann Zarco (Ducati Pramac), che giunto in due circostanze secondo è stato quello più continuo. Difficile che possa ripetersi in Portogallo, ma per il grande equilibrio che si è notato a Losail niente va escluso a priori.

La speranza, poi, è di vedere un Valentino Rossi decisamente più competitivo. Lui e il compagno di squadra Franco Morbidelli si sono persi in tutti i sensi nelle prove qatariana, non trovando il feeling giusto con la Yamaha del Team Petronas. E’ necessario un colpo di coda per invertire il trend e dare un significato diverso a questo inizio di campionato 2021.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2021

Venerdì 16 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 17 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 18 aprile

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

GP PORTOGALLO 2021 IN TV

La copertura televisiva del GP del Portogallo del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche e delle gare domenicali (esclusi i turni di prove libere) con palinsesto da definire. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Portogallo del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differitedelle qualifiche e delle gare domenicali (esclusi i turni di prove libere) con palinsesto da definire.

STREAMING – Il GP del Portogallo del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

Credit: MotoGP.com Press