Ginnastica artistica, Europei 2021: calendario, programma, date, orari, tv e streaming (21-25 aprile)

Gli Europei 2021 di ginnastica artistica si disputeranno a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale rappresenta il primo grande appuntamento internazionale per la Polvere di Magnesio dopo un anno e mezzo di astinenza totale, eccezion fatta per gli Europei di Serie B andati in scena a Mersin prima di Natale (erano assenti tutte le Nazioni di riferimento). Questa volta, in terra svizzera, si farà tremendamente sul serio, anche se purtroppo sugli spalti non ci potrà essere il pubblico a causa dell’emergenza sanitaria che sta limitando qualsiasi attività.

Si preannuncia grande spettacolo alla Jakobshalle, anche perché verranno messi in palio quattro pass per le Olimpiadi di Tokyo (due per sesso) attraverso le qualificazioni del concorso generale individuale (all-around). Si tratta di una kermesse riservata esclusivamente agli individualisti, dunque non è prevista la prova a squadre. L’Italia si presenta con grandi ambizioni e tenterà di strappare il pass a cinque cerchi con Vanessa Ferrari e Martina Maggio, mentre Giorgia Villa e Alice D’Amato punteranno esclusivamente alle medaglie. Al maschile attenzione a Carlo Macchini (sbarra) ed Edoardo De Rosa, mentre Nicola Bartolini e Ares Federici tenteranno di portare a casa un pass olimpico (non nominale).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2021 di ginnastica artistica. I diritti televisivi dell’evento sono della Rai, prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le gare.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2021

MERCOLEDÌ 21 APRILE:

10.00-12.00 Qualificazioni femminili, prima suddivisione (con Italia)

13.30-15.30 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

16.00-18.00 Qualificazioni femminili, terza suddivisione (con Italia)

18.30-20.30 Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

GIOVEDÌ 22 APRILE:

10.00-12.40 Qualificazioni maschili, prima suddivisione (con Italia)

14.00-16.40 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione (con Italia)

17.00-19.40 Qualificazioni maschili, terza suddivisione

VENERDÌ 23 APRILE:

13.30-15.30 Concorso generale individuale femminile (all-around), Finale

17.00-19.45 Concorso generale individuale maschile (all-around), Finale

SABATO 24 APRILE:

13.30-14.00 Finali di Specialità, corpo libero (maschile)

14.10-14.55 Finali di Specialità, volteggio (femminile) e cavallo con maniglie

15.10-15.55 Finali di Specialità, parallele asimmetriche e anelli

DOMENICA 25 APRILE:

13.00-13.45 Finali di Specialità, trave e volteggio (maschile)

14.00-14.45 Finali di Specialità, corpo libero (femminile) e parallele pari

15.00-15.30 Finali di Specialità, sbarra

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2021: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

I diritti televisi dell’evento sono della Rai, il palinsesto tv e streaming deve essere ancora comunicato.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le gare.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi