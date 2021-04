Masters 1000 Montecarlo, tutti gli italiani in campo oggi: orari, ordine di gioco, tv. Presenti Sinner, Berrettini, Sonego e Fognini!

Tra i 20 incontri odierni del tabellone di singolare maschile del torneo Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000) ci saranno anche quelli che vedranno scendere in campo ben 8 azzurri, ovvero tutti quelli ancora in corsa dopo l’eliminazione di Lorenzo Musetti, arrivata ieri.

Oggi, martedì 13 aprile, a partire dalle ore 11.00, si disputeranno venti incontri di singolare del torneo ATP Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis. Sarà possibile seguire gli incontri degli azzurri in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei principali match degli italiani.

PROGRAMMA ITALIANI ATP MASTERS 1000 MONTECARLO

Martedì 13 aprile



Court Rainier III

Dalle ore 11.00

R64 (15) Fabio Fognini VS Miomir Kecmanovic

Quarto match

R32 Alejandro Davidovich Fokina VS (8) Matteo Berrettini

Court Des Princes

Dalle ore 11.00

R64 Albert Ramos-Vinolas VS Jannik Sinner

Quarto match

R64 (Q) Stefano Travaglia VS (12) Pablo Carreno Busta

Court 2

Secondo match dalle ore 11.00

R64 (Q) Thomas Fabbiano VS (13) Hubert Hurkacz (si riprende da 3-6 1-0 15-0*)

Court 9

Dalle ore 11.00

R64 (Q) Marco Cecchinato VS (Q) Dominik Koepfer

A seguire

R64 (Q) Salvatore Caruso VS (WC) Lucas Catarina (si riprende da 6-7 (3) 2-3 30-40*)

Quarto match

R64 Lorenzo Sonego VS Marton Fucsovics

Court 7

Dalle ore 14.00 (dopo un congruo riposo al termine del match di singolare di Sinner)

R32 (7) Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut VS (WC) Simone Bolelli / Jannik Sinner

Diretta tv su Sky Sport

Diretta streaming su Sky Go e NowTV

Diretta live testuale su OA Sport

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RAMOS VINOLAS

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FUCSOVICS

LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC

LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ

Di seguito la programmazione di Sky per martedì 13 aprile

Terza giornata – dalle 11.00 alle 19.45 – Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

“Monte-Carlo – The Insider” – dalle 19.45 – Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

“Studio Tennis” – ore 21 – Sky Sport 24

