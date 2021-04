Masters 1000 Montecarlo, martedì azzurro nel Principato. Otto italiani in campo

La pioggia ha portato ad uno sconvolgimento del programma del Masters 1000 di Montecarlo, con tanti match di ieri spostati ad oggi e con un martedì che vedrà davvero tantissime partite. Si cercherà di completare tutto il primo turno, dando il via anche al secondo con alcuni incontri, come quello che coinvolgerà Matteo Berrettini e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Si tratta del ritorno in campo in singolare per il tennista romano dopo l’infortunio agli addominali patito prima degli ottavi di finale degli Australian Open. Berrettini è tornato a giocare la scorsa settimana a Cagliari, ma soltanto in doppio con il fratello Jacopo. Da valutare dunque il rendimento in singolare e la condizione fisica della testa di serie numero 8, che se la vedrà contro Alejandro Davidovich Fokina, che all’esordio ieri ha battuto l’australiano Alex De Minaur in due set per 6-4 7-6.

Berrettini sarà probabilmente l’ultimo italiano a giocare oggi (ultimo match sul Centrale) in quello che sarà un martedì davvero molto azzurro. Sono ben otto i giocatori del Bel Paese a scendere in campo. A cominciare dal campione uscente Fabio Fognini, che inizia la sua difesa del titolo con il temibile serbo Miomir Kecmanovic, con la speranza di vedere un giocatore diverso rispetto a quello malamente sconfitto a Marbella da Munar.

Fari puntati anche su Jannik Sinner, che fa il suo esordio a Montecarlo contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, giocatore molto esperto sul rosso. Una vittoria regalerebbe all’altoatesino un secondo turno veramente spettacolare contro Novak Djokovic.

Attesa anche per Lorenzo Sonego, fresco campione dell’ATP di Cagliari, che dovrà vedersela con l’ungherese Marton Fucsovics, in un primo turno davvero ricco di insidie. Cercheranno l’impresa sia Stefano Travaglia sia Thomas Fabbiano, che affrontano rispettivamente lo spagnolo Pablo Carreno Busta, vincitore dell’ATP di Marbella, ed il polacco Hubert Hurkacz, che ha appena trionfato nel Masters 1000 di Miami in finale contro Jannik Sinner.

Gli altri due italiani impegnati oggi sono Marco Cecchinato, contro il tedesco Dominik Koepfer, in un match in cui il siciliano può ritrovarsi ed accedere al secondo turno a Montecarlo, e Salvatore Caruso, che dovrà terminare il suo incontro contro il padrone di casa Lucas Catarina, che comanda a sorpresa con il punteggio di 7-6 3-2.

Uscendo dai confini italiani spicca sicuramente il match tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il russo Aslan Karatsev, il quale ha messo fine ieri al cammino di Lorenzo Musetti. Sfida insidiosa anche per lo spagnolo Roberto Bautista Agut contro l’americano Taylor Fritz, mentre si prospetta grande equilibrio tra il russo Karen Khachanov ed il serbo Laslo Djere.

Foto: LaPresse