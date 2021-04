LIVE Tour of the Alps in DIRETTA: risultati e classifica. Tappa a Bilbao, Yates amministra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.35 Con la top 10 si chiude la diretta della quarta tappa del Tour of the Alps! Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport!

15.33 La Top 10 di giornata:

1 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 20 30 4:39:42

2 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 10 18 ,,

3 YATES Simon Team BikeExchange 5 12 ,,

4 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 7 0:58

5 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec 4 1:06

6 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 3 ,,

7 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 2 1:16

8 BARDET Romain Team DSM 1 ,,

9 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo ,,

10 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe ,,

15.32 Esulta Pello Bilbao al termine di Naturno-Pieve di Bono, quarta e penultima tappa del Tour of The Alps 2021! Dopo aver ripreso la fuga di giornata, la tappa esplode negli ultimi 10 chilometri, con Hugh Carthy che parte e mette a nudo le carenze odierne di Pavel Sivakov. Simon Yates si comporta da padrone, stacca gli avversari ad uno ad uno sulle ultime rampe, resiste il solo Vlasov; negli ultimi chilometri rientra anche Pello Bilbao, che si prende la vittoria e il secondo posto sul podio visto il crollo di Sivakov, arrivato a 1’48”.

15.27 VINCE PELLO BILBAO! Secondo Vlasov, Simon Yates si accontenta del terzo posto!

15.26 Bilbao e Yates entrano nel tratto transennato, Vlasov è arrivato. Si va in volata!

15.26 Bilbao ha tentato anche ad andarsene da solo, Yates gli resta dietro mentre Vlasov perde qualche metro! Ultimo chilometro!

15.25 Pello Bilbao si è ricongiunto a Vlasov e Yates ai -2 dall’arrivo. Sarà gara a tre per la vittoria.

15.22 Mancano quattro chilometri all’arrivo, e Pello Bilbao si è lanciato all’inseguimento di Vlasov e Yates! Ora è a 10”, può farcela!

15.19 Finisce la salita, ora via in picchiata in discesa!

15.18 Tra il gruppo Yates e quello Sivakov, c’è Hugh Carthy con Jefferson Cepeda.

15.16 Il capitano della Israel Start-Up Nation cerca di resistere, è indietro di un tornante. Ora la salita ha pendenze meno cattive.

15.15 Torniamo avanti, dove si stacca anche Daniel Martin! Ora in testa la coppia Yates-Vlasov, ma il russo pare davvero al gancio!

15.15 Sivakov è a 40 secondi da Yates, trainato da Martinez. Nel suo gruppetto c’è anche Matteo Fabbro.

15.14 Ed ora è proprio il leader della generale a fare l’andatura! Resistono Vlasov e Dan Martin!

15.13 Sivakov è alla deriva! E ci sono poco meno di due chilometri di salita dura per lui! Intanto Yates riprende Vlasov, si comporta da padrone.

15.11 E ora c’è lo scatto di Vlasov ai 10 dall’arrivo!

15.10 E si stacca Sivakov! Dopo aver fatto lavorare la squadra si è sciolto il vincitore dell’ultima edizione!

15.09 PARTE HUGH CARTHY! Il primo ad accendere la miccia!

15.08 Si sfila anche Ivan Ramiro Sosa. Soltanto Martinez per Sivakov. Yates, Hindley e Carthy sembrano star bene, mentre più dietro Pozzovivo, Brambilla e Matteo Fabbro.

15.07 Ritmo troppo forte per ora per tentare qualche attacco. Sono rimasti in diciotto.

15.05 Henao ha esaurito il suo lavoro. Tocca ad Ivan Ramiro Sosa, mentre gli avversari si sfilano uno ad uno.

15.04 Intanto si rialza Gianni Moscon. Il treno di Sivakov perde un pezzo.

15.03 Il gruppo principale è composto da 28 corridori, ci sono tutti i migliori.

15.00 Sebastian Henao ha incrementato di molto la velocità, e il gruppo sta perdendo pezzi in men che non si dica.

14.59 Si sfila Anacona, è la Ineos che si mette in testa!

14.56 Ora è Winner Anacona dell’Arkea-Samsic a fare l’andatura, scremando il gruppo principale

14.55 La Ineos ha circondato Simon Yates, con l’intento di isolarlo. In testa la squadra di Pavel Sivakov.

14.53 Comincia la salita di Boniprati! L’attenzione è sugli uomini di classifica.

14.52 Si è ormai esaurita la fuga dei battistrada a meno di 19 chilometri dall’arrivo. Peccato, ci sarebbe piaciuto vedere se Chris Froome aveva conservato qualche cartuccia per oggi…

14.48 Il Team BikeExchange ha rotto gli indugi: vuole assorbire la fuga prima di Boniprati. 18” a 21 chilometri dal traguardo.

14.45 E invece, sul tratto in pianura, il gruppo principale torna ad alzare il ritmo: in un ameno il vantaggio di Attila Valter (Groupama-FDJ), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek), Luis Leon Sanchez (Astana), Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Nicolas Prodhomme (Ag2r-Citroen), Nicolas Roche (Team DSM), Marton Dina (Eolo-Kometa) è di 30 secondi.

14.41 Mancano poco più di dieci chilometri al GPM di Boniprati, dove si deciderà la tappa. Presumibilmente la squadra di Simon Yates sta mantenendo le forze per l’ultimo tratto.

14.38 Il Team BikeExchange sta mantenendo a bagnomaria i nove fuggitivi. Ricordiamo che il più pericoloso in classifica è Felix Großschartner a 2’26” dal leader Simon Yates.

14.35 Il gruppetto di testa continua a fare l’elastico: in un chilometro i nove hanno riacquisito una quindicina di secondi, con il loro margine che ora supera il minuto.

14.32 Il vantaggio dei nove battistrada sta nuovamente scendendo: ora sono 49” a meno di 33 chilometri dal traguardo.

14.29 L’ultimo GPM di giornata è quello di Boniprati: un’ascesa lunga 8 km con una pendenza media dell’8.5%. Dallo scollinamento mancheranno 6 chilometri all’arrivo, prevalentemente in discesa.

14.25 Ci troviamo a 40 chilometri dal traguardo di Pieve di Bono.

14.23 Grande collaborazione tra i nove battistrada di cui ricordiamo i nomi: Attila Valter (Groupama-FDJ), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek), Luis Leon Sanchez (Astana), Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Nicolas Prodhomme (Ag2r-Citroen), Nicolas Roche (Team DSM), Marton Dina (Eolo-Kometa).

14.19 Nuovo rallentamento da parte del gruppo, con i fuggitivi che conservano ancora 1’22” di vantaggio.

14.16 Sottolineiamo poi che il fuggitivo Marton Dina (Eolo-Kometa) è il nuovo leader della classifica dei GPM.

14.13 Da segnalare il ritiro di Lasse Norman Hansen (Qhubeka Assos).

14.10 Ultimi 50 chilometri di gara con un Team BikeExchange più che mai agguerrito.

14.07 La corsa i trova a Pinzolo.

14.03 I fuggitivi sono ormai nella morsa del gruppo.

13.59 Il vantaggio dei nove battistrada è sceso a soli 50″.

13.56 Ecco i passaggi al GPM:

Km 101, the first GPM of the day in Campo Carlo Magno: 1. Dina (Eolo-Kometa)

2. Froome (Israel)

3. Grossschartner (Bora Hansgrohe) #TouroftheAlps #TotA #LiveUphill pic.twitter.com/iPLYQOKKzE — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 22, 2021

13.52 Il gruppo continua a recuperare terreno.

13.48 Tutti i favoriti del giorno stanno controllando la situazione in corsa.

13.43 Nonostante l’avvicinamento del plotone, non si registrano ulteriori accelerazioni.

13.39 I battistrada e il gruppo si sono ormai lasciati alle spalle la parte più complicata di questo GPM.

13.35 Il gap è di 1’40”. Ci troviamo a metà salita.

13.32 L’andatura del Team BikeExchange ha portato ad un riavvicinamento nei confronti dei battistrada.

13.28 Grande collaborazione nel gruppetto dei nove battistrada.

13.23 team BikeExchange costantemente in testa al gruppo a fare l’andatura.

13.18 1’38” è il gap tra i nove battistrada e il gruppo ai piedi del Passo Campo Carlo Magno.

13.12 Luis Leon Sanchez passa per primo al traguardo volante di Dimaro.

13.08 Nel frattempo ricordiamo la composizione della fuga odierna: Attila Valter (Groupama-FDJ), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek), Luis Leon Sanchez (Astana), Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Nicolas Prodhomme (Ag2r-Citroen), Nicolas Roche (Team DSM), Marton Dina (Eolo-Kometa).

13.05 Ci troviamo ai piedi della salita del Passo Campo Carlo Magno.

13.00 Il distacco tra i fuggitivi e il gruppo sembra essersi stabilizzato.

12.56 36,2 km/h è la media al termine della seconda ora di corsa.

12.52 I fuggitivi hanno recuperato circa 30″ e adesso hanno 2’03” di vantaggio.

12.48 Arrivati a Dimaro, i corridori si dirigeranno verso il GPM di prima categoria del Passo Campo Carlo Magno, 14,5 km con una pendenza media del 6.3% per 1000 metri di dislivello.

12.45 Team BikeExchange in testa al gruppo in protezione del leader della corsa Simon Yates.

12.42 Ci troviamo dunque in un tratto di discesa che condurrà i corridori allo sprint intermedio di Dimaro.

12.38 Al momento il gap tra i nove fuggitivi e il plotone è di 1’35”.

12.35 Anche il gruppo ha superato la Cima Coppi di questo Tour of the Alps.

12.32 I fuggitivi hanno superato il Passo Castrin.

12.28 Il gruppo dei fuggitivi è composto da: Attila Valter (Groupama-FDJ), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek), Luis Leon Sanchez (Astana), Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Nicolas Prodhomme (Ag2r-Citroen), Nicolas Roche (Team DSM), Marton Dina (Eolo-Kometa).

12. 24 Il vantaggio dei sette al comando scende a 2’20”.

12.19 Il ciclista messo meglio in classifica generale è Felix Großschartner con 2’26” di distacco dal leader Yates.

12.15 I fuggitivi hanno portato in pochi chilometri il loro vantaggio a 2’40”.

12.10 Il vantaggio dei fuggitivi sale velocemente a 1’40”

12.06 Sette uomini all’attacco tra questi anche Chris Froome.

12.03 Si rimescola di continui la situazione in testa al gruppo. Molto attivo anche Chris Froome.

11.58 Un gruppo di 15 corridori al comando con pochi secondo di vantaggio sul plotone.

11.53 Fase abbastanza confusa della gara con tanti attacchi e avvicendamenti in testa al gruppo.

11.48 Nel gruppetto degli attaccanti ci sono Simone Ravanelli, Marton Dina, Lawrence Warbasse e Chris Froome.

11.44 Quattro uomini all’attacco!

11.40 Il gruppo chiude anche su questo nuovo tentativo di attacco.

11.36 Non appena il plotone è tornato compatto sono ripartiti gli scatti in testa al gruppo per cercare di portare via la fuga.

11.32 Il gruppo torna compatto dopo 29 km di corsa.

11.28 Il gruppo si è riportato a una manciata di secondi dai fuggitivi. Nel plotoncino di testa ricominciano gli attacchi.

11.24 I ciclisti stanno affrontando il Passo Castrin.

11.18 Il gruppo dei fuggitivi è composto da: Larry Warbasse (Ag2r-Citroën), Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Marton Dina (Eolo-Kometa), Natnael Tesfazion (Androni-Sidermec), Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe), Romain Hardy (Arkéa-Samsic).

11.14 Quando la corsa è arrivata a Marlengo il vantaggio degli otto uomini all’attacco resta stabile intorno ai 40”.

11.09 In testa al gruppo i ciclisti della Groupama-FDJ a fare l’andatura.

11.05 Il plotone tiene sotto controllo la fuga, al momento gli attaccanti conservano 45” di vantaggio.

11.00 Otto corridori hanno preso il largo, vedremo se il gruppo lascerà spazio agli attaccanti.

10.55 Subito scatti e contro scatti in testa al plotone.

10.52 Partiti!!!

10.50 Quella di oggi potrebbe essere la tappa decisiva di questa edizione del Tour of the Alps.

10.45 I corridori pronti al km 0.

10.40 C’è grande attesa per quello che potrà fare il leader Simon Yates.

10.35 Quella di oggi sarà una frazione dedicata ai big della classifica.

10.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della quarta tappa del Tour of the Alps.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour of the Alps 2021 da Naturno a Pieve di Bono, di 168,6 chilometri. Quella odierna sarà una frazione decisiva per la sorte della classifica generale, che potrebbe essere totalmente stravolta, se non confermare ciò che i big hanno dimostrato negli scorsi giorni.

Dalla partenza si salirà subito per poi scendere fino a Lana, dove il gruppo affronterà la prima salita di giornata, nonché la Cima Coppi di questo Tour of the Alps: il Passo Castrin, lungo 22,5 km con una pendenza media del 5.6%. Una lunga discesa porterà i corridori nella Val di Non in direzione Dimaro, per poi risalire con decisione verso il GPM di prima categoria del Passo Campo Carlo Magno, 14,5 km con una pendenza media del 6.3% per 1000 metri di dislivello.

Dal passo si scenderà lungo tutta la Val Rendena passando per Madonna di Campiglio, Carisolo, Pinzolo fino a Tione di Trento, dove inizierà lo strappo di Sella Giudicarie. Ma quasi sicuramente i big si sfideranno lungo il GPM di seconda categoria di Boniprati, un’ascesa lunga 8 km con una pendenza media dell’8.5%. Dallo scollinamento mancheranno 6 chilometri all’arrivo a Pieve di Bono, prevalentemente in discesa.

In una frazione completamente dedicata ai big della generale, il leader della corsa Simon Yates (Team BikeExchange), che finora non ha mostrato alcun tipo di cedimento, dovrà stare attento soprattutto a due uomini alla ricerca del riscatto come Pavel Sivakov (Ineos Grenaders), caduto nella tappa di ieri, e Pello Bilbao (Bahrain Victorius), che nella terza frazione ha recuperato ben sette posizioni in classifica. Assestasti sullo stesso livello troviamo Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) e Jefferson Cepeda (Androni Giocattoli-Sidermec).

Mentre abbiamo due formazioni che dovranno provare di tutto per mettere sul campo ciò che hanno lasciato andare gli scorsi giorni, e stiamo parlando del Team DSM con Jai Hindley e Romain Bardet, e l’EF Education Nippo di Ruben Guerreiro e Hugh Carthy. Medesimo discorso per Nairo Quintana (Arkéa Samsic) e una tattica totalmente da riformare. Infine, l’Italia potrebbe puntare molto su due uomini che si sono già messi in mostra come Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) e Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour of the Alps 2021 dalle ore 10.30. Buon divertimento!

