Pello Bilbao ha vinto la quarta tappa del Tour of the Alps 2021. Lo spagnolo si è imposto sul traguardo di Pieve di Bono, vincendo lo sprint con il russo Aleksandr Vlasov e con il britannico Simon Yates (leader della classifica generale). L’alfiere della Bahrain-Victorious ha tenuto benissimo sulle salite di giornata, sull’ultima asperità ha limitato i dannii e in discesa si è rifatto sotto a Yates, risultando poi perfetto nel finale. Un successo davvero di rilievo per il 31enne iberico, al primo sigillo stagionale e ora secondo in graduatoria a 58” di ritardo dal leader.

Pello Bilbao ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Fantastico disputare queste gare su questi percorsi, nel finale della salita avevo perso qualcosa, ma sapevo di poter rientrare in discesa. Discesa pazzesca, ma non tutti i giorni si possono correre questi rischi, bellissima questa discesa ma menomale che ce ne sono di più facili. Dedico questa vittoria a Michele Scarponi, è il suo anniversario (scomparse quattro anni fa esatti, ndr): è un corridore che tutti abbiamo amato in gruppo e sono convinto che chiunque avesse vinto avrebbe dedicato il successo a lui perché per noi rimane indimenticabile“.

Foto: Lapresse