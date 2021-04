Tour of the Alps 2021: bellissima vittoria di Pello Bilbao nella quarta tappa, Simon Yates gestisce la situazione

Un’azione meravigliosa in discesa, che è valsa la decima vittoria della carriera. Nella quarta tappa del Tour of the Alps 2021, partita da Naturns e giunta a Pieve di Bono a trionfare è uno splendido Pello Bilbao. Può esultare anche Simon Yates che gestisce al meglio la situazione in chiave classifica e si assicura praticamente il successo finale.

Nove corridori all’attacco nelle prime fasi di gara: Attila Valter (Groupama-FDJ), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek), Luis Leon Sanchez (Astana), Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Nicolas Prodhomme (Ag2r-Citroen), Nicolas Roche (Team DSM), Marton Dina (Eolo-Kometa). Il plotone ha lasciato poco più di 2′ di margine, con la Bike-Exchange a gestire al meglio la situazione.

I fuggitivi sono stati raggiunti a circa 20 chilometri dal traguardo. Iniziata la salita di Boniprati è partito il lavoro a tutta della INEOS Grenadiers, con l’obiettivo di far saltare il banco in chiave classifica generale. Il primo ad attaccare è stato il britannico Hugh Carthy (EF Nippo), successivamente però a fare la differenza è stata la sparata del russo Aleksandr Vlasov (Astana Premier Tech), al quale ha fatto seguito ovviamente il leader della graduatoria Simon Yates (Bike-Exchange). Staccati tutti gli altri rivali, a partire da un Pavel Sivakov che, nonostante abbia messo la squadra a lavorare, è andato in crisi.

Nella discesa molto tecnica caduta per Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), mentre spettacolare nel disegnare le curve l’iberico Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) che è riuscito a rientrare sui due al comando. Bellissima l’azione dello spagnolo che, appena agguantata la coppia, ha aumentato l’andatura fin sul traguardo, imponendosi nello sprint ristretto. Secondo Vlasov, poi Yates che rinforza la sua leadership. Quarto posto per Nairo Quintana, a quasi un minuto di ritardo.

Foto: Lapresse